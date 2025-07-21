  • Новость часаВС России уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot
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    Начало строительства Тибетской ГЭС подняло мировые цены в металлургии
    ВС России нанесли групповой удар по военным целям на Украине
    Китай пригрозил ЕС решительными ответными мерами
    СБУ провела массовые обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины
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    Алиев принял шевроны ВСУ со словами «продолжайте также»
    Мнения
    Захар Прилепин Захар Прилепин Жизнь Хемингуэя – нам зарок

    О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Интернет-зависимость делает нас «народом без головы»

    Было бы разумно сохранить мобильный интернет только для тех приложений, которые действительно важны для жизни и без которых современная жизнь стала бы невозможной. А вот для всего досугового сегмента виртуального мира, включая видеосервисы и соцсети, мобильный интернет вполне можно закрыть.

    6 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Можно ли оплатить материнство

    Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.

    16 комментариев
    21 июля 2025, 12:59 • Новости дня

    В Киеве и нескольких областях Украины прозвучала воздушная тревога

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителям Киевской области и еще восьми регионов на Украине пришлось укрыться после того, как сигнал воздушной тревоги прозвучал сразу в ряде областей страны.

    В Киевской области была объявлена воздушная тревога, передает ТАСС. Согласно данным официального ресурса оповещения населения, сирены также прозвучали в Полтавской и Черкасской областях. В то же время тревога в Сумской и Харьковской областях была отменена.

    Позже воздушная тревога распространилась еще на шесть регионов Украины. В «красную зону» перешли Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, а также вновь Сумская и Харьковская области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области на Украине объявили воздушную тревогу. В пяти областях Украины запустили сигнал воздушной тревоги. В Полтаве и Полтавской области прогремели взрывы.

    20 июля 2025, 23:57 • Новости дня
    Алиев принял шевроны ВСУ со словами «продолжайте также»
    Алиев принял шевроны ВСУ со словами «продолжайте также»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Во время медиафорума в Шуше украинская журналистка вручила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву шевроны ВСУ, на что он дал одобрительный комментарий.

    «Спасибо вам большое, продолжайте также», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

    Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Днем ранее Алиев уже высказался в поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баку обостряет отношения с Москвой после задержания российскими правоохранителями членов этнической ОПГ в Екатеринбурге. МИД России рекомендовал россиянам проявлять осторожность из-за ситуации в Азербайджане. Россельхознадзор ввел запрет на азербайджанскую молочную продукцию.

    На ваш взгляд
    Кто хочет испортить отношения России и Азербайджана?






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    Комментарии (24)
    20 июля 2025, 13:09 • Новости дня
    Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ на всех фронтах
    Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ на всех фронтах
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в Донецкой, Харьковской, Сумской областях и освободили населенный пункт Белая Гора, сообщили в Минобороны России.

    Российские войска нанесли удары по подразделениям Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении, сообщает Telegram-канал МО. По данным ведомства, поражения были нанесены подразделениям механизированной бригады, штурмового полка и теробороны ВСУ в районах Мелового и Волчанска в Харьковской области. Потери украинской стороны оцениваются до 170 военнослужащих, также уничтожены танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

    Группировка войск «Север» улучшила тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике нескольких механизированных, десантно-штурмовых и беспилотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Храповщина, Юнаковка, Могрица, Садки и Кондратовка в Сумской области.

    На направлении группировки «Запад» отмечено продвижение по переднему краю, а также поражение двух механизированных и одной штурмовой бригад ВСУ и теробороны под Купянском, Петровским в Харьковской области и Торским в Донецкой народной республике. Потери украинских формирований составили более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие. Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

    Подразделения группировки «Юг» сообщили об освобождении населенного пункта Белая Гора в Донецкой народной республике. В результате ударов по украинским войскам под Северском, Дроновкой, Закотным, Иванопольем, Платоновкой и Константиновкой в ДНР украинская сторона лишилась до 165 военнослужащих, танка, трех боевых бронированных машин, шести автомобилей и артиллерийского орудия. Дополнительно уничтожены пять складов боеприпасов и склад материальных средств.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, трех штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в различных районах ДНР и Днепропетровской области. Общие потери украинских сил составили до 450 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей и семь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские подразделения начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России также взяли под контроль населенный пункт Предтечино в ДНР.

    Комментарии (3)
    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    20 июля 2025, 13:35 • Новости дня
    Дробницкий опроверг связь визита Келлога в Киев с готовностью Украины к переговорам с Россией

    Американист Дробницкий: Администрация Трампа не имеет четкой стратегии в отношении Украины

    Дробницкий опроверг связь визита Келлога в Киев с готовностью Украины к переговорам с Россией
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Кит Келлог утратил лидерские позиции в администрации Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Более того, Штаты сознательно взяли 50-дневную паузу в данном вопросе, поскольку плана по достижению мира у Вашингтона нет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее западные СМИ связали предложение Украины провести переговоры с Россией с визитом в Киев Кита Келлога.

    «Материалы западной прессы о том, что главной причиной желания Украины активизировать переговоры с Россией стал спецпосланник США Кит Келлог, посетивший Киев 14 июля, выглядят по меньшей мере странно. Скорее всего, европейские издания сшивают белыми нитками два не связанных события в попытке добиться сенсации», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    «На сегодняшний день абсолютно понятно, что Келлог – самый слабый член команды Дональда Трампа, занимающейся решением украинского вопроса. В свое время его назначение стало попыткой главы Белого дома «замылить» глаза демократам путем присвоения должности «лидера» по переговорам с Киевом и Москвой относительному ястребу», – напоминает он.

    «Впоследствии на данном направлении его аккуратно сместил Стивен Уиткофф. Именно за передвижениями и словами этого человека, пожалуй, и стоит больше всего следить для озвучивания каких-либо предположений о закулисных договоренностях между США и Украиной. Однако в настоящий момент Вашингтон не понимает, чего именно он хочет добиться от Киева», – добавляет собеседник.

    «Дональд Трамп неслучайно дал нашим странам 50 дней на попытку достижения мирных договоренностей. В какой-то степени речь идет о попытке Штатов на время приостановить свое участие в разрешении конфликта России и Украины. Их дипломатия, увы, на данном этапе зашла в тупик, а пауза на этом фоне выглядит логичным решением», – акцентирует эксперт.

    «Соответственно, Киев намерен воспользоваться образовавшейся паузой в своих целях. Офису Зеленского важно показать, что он не выступает против мира. Поэтому Украина и решила попробовать взять на себя роль «инициатора» переговоров. Следующим шагом станет попытка выставить Россию виновной в провале этого диалога», – поясняет он.

    «Уже сейчас некоторые американские и европейские издания стали активно тиражировать материалы о якобы «самых жестоких» атаках ВС РФ на Украину за последнее время. Думаю, таким образом сторонники Зеленского на Западе как раз и создают почву для будущих обвинений Москвы в срыве переговоров. Такая тактика впоследствии также позволит Киеву получить обещанные недавно Трампом вооружения», – заключил Дробницкий.

    Ранее западные СМИ связали предложение Украины провести переговоры с Россией с некими соглашениями с США. В частности, немецкое издание  Der Spiegel отмечает, что 14 июля состоялся визит спецпосланника президента Штатов Кита Келлога в Киев, в рамках которого стороны обсуждали «путь к миру» и необходимые для его реализации действия.

    Примечательно, что Украина намерена возобновить диалог с Россией уже на следующей неделе, однако точная дата встречи в настоящий момент неизвестна. Согласование итогового дня организации мероприятия ждет и Турция – страна, ставшая площадкой диалога Киева и Москвы в 2022 году, а также в 2025-м.

    Напомним, о необходимости активизации диалога с Россией в пятницу заявил Владимир Зеленский. В ходе встречи с Рустемом Умеровым, новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, также являвшимся лидером делегации республики на переговорах с Москвой в Стамбуле, он подчеркнул, что достигнутые в Турции решения реализуются, однако текущая динамика данных процессов требует ускорения.

    В России эти заявления восприняли положительно. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова Зеленского «позитивным сигналом». «Здесь мы абсолютно согласны. Действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу», – подчеркнул он, пишет РБК.

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    21 июля 2025, 07:12 • Новости дня
    ВСУ применили подготовленный США штурмовой батальон под Сумами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сумской области в боевых действиях приняли участие подразделения 214-го штурмового батальона, подготовленного при участии американских инструкторов и переброшенного на позиции в конце июня.

    Командование ВСУ начало использовать 214-й отдельный штурмовой батальон в районе Сум, передает ТАСС. Об этом рассказали представители силовых структур России. Переброска первых подразделений батальона в Сумскую область началась еще в конце июня, что подтвердили публикации украинских волонтеров.

    214-й отдельный штурмовой батальон был сформирован при участии американских военных инструкторов. Его отличает особая подготовка и статус в структуре украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ослабили оборону Красноармейска из-за переброски подразделений в район Сум. Полк связи ВВС Украины перевели в состав штурмовой авиации под Сумами. ВСУ потеряли склады и вышки связи после российских ударов по Сумам.

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    21 июля 2025, 06:30 • Новости дня
    Пожар охватил склады в Киеве после серии взрывов
    Пожар охватил склады в Киеве после серии взрывов
    @ State Emergency Service of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице Украины на территории складских помещений вспыхнул пожар, который произошел после серии взрывов и объявления воздушной тревоги.

    Возгорание на складах в Соломенском районе Киева произошло после многочисленных взрывов, сообщает ТАСС. Мэр города Виталий Кличко подтвердил инцидент в своем телеграм-канале, заявив: «В Соломенском районе пожар на территории складских помещений».

    Ночью жители Киева сообщили о множестве сильных взрывов в разных районах города. Вслед за этим на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. О пострадавших и причинах произошедшего пока информации нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области объявили воздушную тревогу. Зеленский признал массированный удар по Киеву и областям. После серии взрывов Киев затянуло смогом.

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    21 июля 2025, 05:58 • Новости дня
    Карлсон назвал ложью заявления об угрозе нападения России на страны НАТО
    Карлсон назвал ложью заявления об угрозе нападения России на страны НАТО
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления по поводу возможного нападения России на страны НАТО необоснованны и вызывают смех, сказал американский журналист Такер Карлсон.

    «Это так смешно, что вы верите этой лжи – лжи, будто Россия имеет планы насчет Германии или Великобритании. Доказательств этому нет», – заявил Карлсон в интервью Bild.

    Карлсон отметил, что его тревожит эскалация конфликта на Украине, которая, по его мнению, чревата ядерной войной. Журналист подчеркнул: «Ничего нет хуже этого». Он считает, что Россия уже одержала победу, и сейчас необходимы переговоры для минимизации последствий для всех сторон, передает ТАСС.

    Он призвал не подогревать антироссийскую риторику и страхи, «когда имеешь дело со страдающими паранойей восточными европейцами». По его мнению, «все они страдают паранойей».

    Карлсон подверг критике насильственную мобилизацию на Украине и действия Владимира Зеленского. По его словам, подобный подход свидетельствует о том, что к людям относятся как к животным.

    Он также отметил, что у США заканчиваются рычаги давления на Москву, а антироссийские санкции приносят больше ущерба самим американцам: «Каков конечный результат? Россия страшно обнищала? Нет», – сказал Карлсон, добавив, что американцы не поняли «природу российской экономики и цивилизации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявил, что Россия при президенте Владимире Путине усилилась. Он отметил, что Германия заметно ослабла на фоне миграционной политики Ангелы Меркель.

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    21 июля 2025, 12:45 • Новости дня
    ВС России уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Российскими войсками уничтожены три пусковые установки американского ЗРК Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, сообщили в Минобороны.

    Средствами ПВО были сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS, а также 397 беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ около Павловки, Варачино, Садков и Кондратовки Сумской области.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Меловым Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 190 военнослужащих, бронемашину и четыре артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Торского Донецкой народной республики (ДНР) и Купянска Харьковской области.

    Потери противника составили более 230 военнослужащих и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и шесть складов с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Константиновки, Иванополья, Дроновки, Закотного и Северска ДНР.

    При этом противник потерял до 140 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, два артиллерийских орудия. Уничтожены склад с боеприпасами и три склада материальных средств, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Артемовки, Октябрьского, Красноармейска, Удачного, Новоэкономического и Полтавки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 425 военнослужащих, танк, три бронемашины, 12 пикапов, а также три арторудия.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Искры, Зеленого Гая ДНР, Новогеоргиевки Днепропетровской области и Новоселовки Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли до 215 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и два склада с боеприпасами.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Антоновки, Белозерки Херсонской области и Малой Токмачки Запорожской области.

    Уничтожены до 60 военнослужащих, три артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотников, территориальному центру комплектования ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 142 районах.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 71 463 беспилотника, 622 ЗРК, 24 287 танков и других боевых бронемашин, 1 577 боевых машин РСЗО, 27 667 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 522 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того ВС России нанесли групповой удар по военным целям на Украине.

    ВС России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине. В частности, ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.

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    21 июля 2025, 08:33 • Новости дня
    Над семью регионами России за ночь сбиты 74 украинских беспилотника

    Минобороны заявило о уничтожении 74 украинских БПЛА над семью регионами России

    Над семью регионами России за ночь сбиты 74 украинских беспилотника
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 74 украинских беспилотника самолетного типа, из которых 23 были перехвачены над Московским регионом.

    В ночь на 21 июля в период с 23.20 до 7.00 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 74 украинских беспилотника самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что атаки были отражены в ряде регионов страны.

    Так, 23 дрона были сбиты над Московской областью, из них 15 направлялись к Москве. Кроме того, 14 беспилотников были перехвачены в Курской области, 12 – в Ростовской, десять – в Брянской, еще десять – в Калужской.

    Также отмечено уничтожение четырех дронов над Тульской областью и одного – над Липецкой.

    В результате отражения атаки воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тульской области за прошлую ночь нейтрализовали четыре беспилотника.

    Ранее два беспилотника сбили при попытке атаки на Москву, их обломки упали в районе поселка Киевский.

    Четыре столичных аэропорта утром возобновили прием и выпуск воздушных судов.

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    21 июля 2025, 12:29 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по военным целям на Украине
    ВС России нанесли групповой удар по военным целям на Украине
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на понедельник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того, удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

    Напомним, в минувшие выходные ВС России также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

    ВС России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине. В частности, ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 00:55 • Новости дня
    Над регионами России сбиты более 40 украинских беспилотников
    Над регионами России сбиты более 40 украинских беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбиты 43 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе в Московском регионе, сообщило Минобороны России.

    БПЛА были сбиты с 20.00 до 23.20 мск. Основная часть дронов была сбита над Брянской и Орловской областями – 17 и 14 соответственно. В Московском регионе были уничтожены семь беспилотников, при этом три из них летели на Москву. Четыре дрона были сбиты над Калужской областью, еще один – над Белгородской, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 12.00 до 17.40 мск российская система ПВО уничтожила 37 украинских беспилотников самолетного типа в нескольких регионах страны.

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    20 июля 2025, 20:22 • Новости дня
    Взрыв произошел в Сумах на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Сумы на севере Украины зафиксировали взрыв, совпавший по времени с действием системы оповещения о воздушной опасности в регионе.

    В городе Сумы на севере Украины прогремел взрыв во время воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное». В сообщении, опубликованном в Telegram-канале, отмечается: «В Сумах был слышен взрыв».

    Согласно информации местных СМИ, в момент происшествия по всей Сумской области был объявлен сигнал воздушной тревоги. Подробности о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких областях на Украине объявлена воздушная тревога. В пяти регионах, включая Одесскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области, сирены воздушной тревоги прозвучали в воскресенье. Позже на севере Харьковской области прогремел взрыв.

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    20 июля 2025, 21:01 • Новости дня
    Пушилин заявил о сжимании кольца вокруг Щербиновки

    Tекст: Ольга Иванова

    На константиновском направлении продолжается продвижение с постепенным сжатием кольца вокруг Щербиновки, где в последние дни были освобождены Попов Яр и Петровка.

    Кольцо вокруг населённого пункта Щербиновка на константиновском направлении продолжает сжиматься, сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА «Новости». По его словам, украинские военные оказывают серьезное сопротивление и перебрасывают в этот район дополнительные резервы.

    Пушилин отметил: «Константиновское направление – одно из таких требующих внимания направлений. Здесь были освобождены два населённых пункта – это Попов Яр и Петровка – и здесь продолжает сжиматься кольцо вокруг Щербиновки. Но противник на самом деле сопротивляется и перебрасывает дополнительные резервы. Здесь встречные бои в районе Яблоновки и Александра Калинова».

    Он также подчеркнул, что в районе Яблоновки и Александра Калинова продолжаются встречные бои. Ситуация на константиновском направлении остаётся напряжённой, поскольку украинская армия пытается сдерживать продвижение российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные из состава Южной группировки провели наступательную операцию и взяли под контроль населенный пункт Белая Гора в Донецкой народной республике.

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    20 июля 2025, 21:25 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников над Москвой

    Tекст: Ольга Иванова

    Два беспилотных летательных аппарата были сбиты силами противовоздушной обороны на подлете к российской столице, их обломки обследуют экстренные службы.

    Два беспилотника, направлявшиеся в сторону Москвы, были уничтожены силами ПВО Минобороны, передает РИА «Новости», об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин.

    Информация о возможных пострадавших или ущербе в результате инцидента на данный момент не поступала. Специалисты продолжают работу на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех украинских беспилотников, направлявшихся к столице. Еще три беспилотника ранее были уничтожены силами ПВО, их обломки упали в разных районах Москвы.

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    20 июля 2025, 15:19 • Новости дня
    В Сумах прогремел взрыв

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На северо-востоке Украины в городе Сумы прогремел взрыв, а в регионе объявлена воздушная тревога.

    В городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости».

    На данный момент подробности инцидента не раскрываются.

    Известно, что в Сумской области в это время действует воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский несет ответственность за удар ВС РФ по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах. Посол России в Швеции Сергей Беляев, вызванный в шведский МИД из-за удара по Сумам, указал на нарушение украинскими войсками норм международного гуманитарного права. Соединенные Штаты отказались поддержать заявление G7 с осуждением удара России по ВСУ в Сумах, сославшись на необходимость сохранения пространства для переговоров с Россией.

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    20 июля 2025, 21:28 • Новости дня
    ПВО сбила девять украинских беспилотников над российскими регионами

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские средства ПВО уничтожили девять беспилотников самолетного типа в пяти регионах, среди которых оказались Московская и Брянская области.

    Средства противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотников самолетного типа в течение двух с лишним часов, передает РИА «Новости». В Минобороны РФ уточнили, что четыре беспилотника были уничтожены над Брянской областью, два – над Калужской областью, по одному – над Московским регионом, Белгородской и Смоленской областями.

    В сообщении министерства подчеркивается: «В период с 17.40 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Калужской области, один БПЛА – над территорией Московского региона, один БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Смоленской области».

    Данных о разрушениях или пострадавших в результате атаки на момент публикации не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская система ПВО уничтожила 37 украинских беспилотников самолетного типа. В их числе были аппараты, направлявшиеся в сторону Москвы.

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