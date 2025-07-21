Было бы разумно сохранить мобильный интернет только для тех приложений, которые действительно важны для жизни и без которых современная жизнь стала бы невозможной. А вот для всего досугового сегмента виртуального мира, включая видеосервисы и соцсети, мобильный интернет вполне можно закрыть.0 комментариев
NYT: В США вырезали органы у живых людей для трансплантации
Американские больницы фиксируют рост числа операций по трансплантации с неудачными попытками извлечения органов у живых пациентов.
В ряде больниц США отмечается рост числа случаев неудачного изъятия органов для трансплантации у еще живых пациентов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию американской газеты The New York Times. Издание отмечает, что «в последние годы, поскольку система стремится увеличить число трансплантаций, все большему числу пациентов приходится сталкиваться с преждевременными или неудачными попытками извлечения своих органов».
В материале говорится о случае в Западной Вирджинии, где врачи были шокированы требованием координаторов по трансплантологии получить согласие на изъятие органов у парализованного мужчины, который уже находился в операционной и перестал принимать седативные препараты. Газета указывает, что больницы отвечают за пациентов вплоть до момента смерти, однако некоторые медучреждения позволяют организациям по закупке органов оказывать давление на решения о лечении.
По информации издания, сотрудники медучреждений в нескольких штатах видели, как координаторы убеждали врачей назначать морфин, пропофол и другие препараты, чтобы ускорить уход потенциальных доноров. В США пересадка органов проводится комплексной системой, в которую вовлечены больницы, врачи и организации по координации донорства, причем большая часть органов поступает от людей с необратимой смертью мозга, однако существует и практика донорства после смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, две биотехнологические компании в США запустят клинические испытания по пересадке почек от генетически модифицированных свиней людям с почечной недостаточностью.