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Мишустин отметил преображение Благовещенска
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил преображение Благовещенска, появление здесь и по всему Дальнему Востоку большого количества «точек притяжения».
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил значительное преображение Благовещенска и других городов Дальнего Востока, где появляются новые «точки притяжения», передает ТАСС.
В ходе визита главе правительства презентовали проект «Золотая миля» – благоустроенный участок набережной Амура. Мишустин заявил: «Здесь очень красиво. Не сомневаюсь, что это одна из главных точек притяжения. Такие места быстро становятся любимыми у местных жителей и у гостей. Благовещенск преображается».
Он также подчеркнул, что подобные проекты дают мощный импульс развитию территории, приведя в пример посещение парка «Маяк» в Магадане и реализованные проекты в других городах. По словам Мишустина, набережные и общественные пространства благоустраиваются не только в Благовещенске, но и в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Владивостоке, а в дальнейшем – в Улан-Удэ, Чите, Якутске, Петропавловске-Камчатском, Биробиджане, Белогорске и Арсеньеве.
Премьер особо отметил, что новые объекты должны быть безопасными для жителей и гостей. Он добавил, что масштабная работа по реновации городов Дальнего Востока ведется по поручению президента, включает обновление инфраструктуры, строительство социальных объектов и создание общественных пространств. Реализация сотен мероприятий планируется, в том числе, за счет частных инвестиций, а успешность проектов зависит от взаимодействия между ведомствами и инвесторами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Мишустин заявил о готовности России привлекать инвестиции в экономику страны. Правительство выделило 180 млрд рублей на ремонт пунктов пропуска на границе. Мишустин осмотрел Дом российско-китайской дружбы в Благовещенске.