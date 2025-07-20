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Минпросвещения гарантировало бюджетные места в колледжах сдававшим два предмета на ОГЭ
Выпускники девятых классов, сдавшие на ОГЭ только русский язык и математику, смогут поступить в колледжи и техникумы на бюджет в Липецкой области, Москве и Петербурге, сообщил директор департамента государственной политики в сфере профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин.
Субъекты России должны гарантировать бюджетные места в колледжах и техникумах для всех школьников, которые сдали только два обязательных предмета на ОГЭ – русский язык и математику, передает ТАСС. Такое требование озвучил директор департамента государственной политики в сфере профессионального образования и обучения Минпросвещения Виктор Неумывакин.
В эксперимент по расширению доступности среднего профессионального образования вошли Липецкая область, Москва и Петербург. С 1 апреля в этих регионах выпускники девятых классов, которые не собираются продолжать обучение в школе, могут сдавать только два предмета на ОГЭ, а не четыре, как было ранее.
Неумывакин подчеркнул, что «по закону всем [сдавшим только 2 предмета на ОГЭ школьникам] субъекты должны гарантировать бюджетные места». Сейчас проходит подача заявлений, а прием состоится чуть позже. Нововведение направлено на повышение доступности профессионального образования и поддержку выпускников девятых классов, не желающих продолжать обучение в школе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит специальный порядок сдачи ОГЭ только по русскому языку и математике для учеников в Москве, Петербурге и Липецкой области. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о готовности регионов к проведению ЕГЭ и ОГЭ. В 2025 году государственные экзамены прошли на высоком уровне и в штатном режиме.