Минобороны сообщило о более чем 90 сбитых дронов ВСУ над регионами России

Tекст: Ирма Каплан

«В течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 19 июля до 7.00 мск 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

В оборонном ведомстве уточнили, что над территорией Брянской области были уничтожены 38 дронов, над Московским регионом – 19 беспилотников, в том числе 16 летевших на Москву.

Над Калужской областью нейтрализовано 11 дронов, над Тульской – восемь, над Орловской и Нижегородской областями – по пять БПЛА, над Курской областью сбито два беспилотника, по одному БПЛА уничтожено над Рязанской и Белгородской областями.

Три дрона сбиты над акваторией Черного моря.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы Минобороны сообщило, что силы ПВО за 3,5 часа сбили 40 дронов ВСУ над семью регионами России.