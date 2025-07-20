Минсельхоз США уволил работников по контракту из России, КНР, Ирана и КНДР

Tекст: Ирма Каплан

Представитель Минсельхоза заявил, что контрактные работники прибыли из «стран, вызывающих обеспокоенность», поэтому «больше они не смогут работать над проектами министерства», сообщает Fox News.

Как сообщил Томас Хендерсон, представляющий профсоюз некоторых исследователей, эти работники работали в Службе сельскохозяйственных исследований (ARS), исследовательском подразделении Министерства сельского хозяйства.

Эта служба проводит исследования в областях, важных для американских фермеров, таких как вредители, безопасность пищевых продуктов и изменение климата.

Большинство контрактных работников – это проверенные китайские постдокторанты, а некоторые даже прибыли на работу на этой неделе и обнаружили, что их пропуска больше не действуют.

«Ранее в этом месяце министр сельского хозяйства США Брук Роллинз объявила о новом плане по обеспечению безопасности сельскохозяйственных угодий США, согласно которому контракты с любыми работниками из Китая, Северной Кореи, Ирана и России должны быть расторгнуты, а гражданам этих стран будет запрещено покупать сельскохозяйственные земли в США», – сказано в материале.

Ожидается, что все публикации проекта ARS будут повторно проанализированы, а публикации, написанные в соавторстве с исследователями из этих четырех стран, отклонены, сообщил агентству Итан Робертс, сотрудник ARS и президент местного отделения Американской федерации государственных служащих.

Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, губернатор Техаса Грег Эбботт объявил в соцсети Х о намерении ввести одно из самых жестких ограничений на покупку и владение землей для иностранных граждан, включая россиян.



