Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?5 комментариев
Губернатор запретил покупать землю в Техасе гражданам России, Ирана, КНР и КНДР
Губернатор Техаса пообещал запретить покупку земли в штате гражданам России
Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил в соцсети Х о намерении ввести одно из самых жестких ограничений на покупку и владение землей для иностранных граждан, включая россиян.
Губернатор штата Техас Грег Эбботт в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) пообещал подписать законопроект об ограничении владения земельными участками гражданами ряда недружественных стран.
«Скоро я подпишу самый строгий запрет в США, который перекроет возможность гражданам враждебных иностранных государств, таких как Китай, Россия, Иран и Северная Корея, покупать или владеть землей в Техасе», – написал он.
Местная Houston Chronicle ранее уточнила, что инициативу Эббота поддержала нижняя палата заксобрания штата, дело остается за подписью губернатора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, активный глава Техаса Эббот в начале года боролся с нелегалами на границе настолько самоотверженно, что в рамках программы по перемещению незаконных мигрантов отправили в другие штаты США свыше 102 тыс. человек.