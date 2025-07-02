RT: Обвиняемые в насилии над ребенком в красноярском лагере остались на свободе

Лукашенко пригрозил Польше исчезновением с карты мира

Лукашенко заявил о превращении Польши и Прибалтики в военный полигон

Tекст: Елизавета Шишкова

Лукашенко на торжественном собрании ко Дню независимости страны подчеркнул, что Польша и страны Балтии превращаются в очередной военный полигон наравне с Украиной, передает ТАСС. По его словам, такие государства западных соседей не интересуют ни в каком ином качестве, кроме как военной площадки.

Лукашенко отметил: «Никто не хочет вспоминать, чем закончился поход на восток, как сейчас модно говорить, «гитлеровского Евросоюза». Поэтому Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в очередной после Украины военный полигон. Ни в каком другом статусе наши ближайшие соседи Западу абсолютно не интересны. Если хотят в очередной раз исчезнуть с карты мира – это будет их выбор».

Он подчеркнул, что ответственность за возможные последствия такого положения дел лежит исключительно на самих этих странах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша не планирует направлять своих военных на Украину и ограничится логистической поддержкой стран, готовых предоставить Киеву военные гарантии.

Уходящий президент Польши Анджей Дуда во время визита на Украину призвал Киев проявить терпение и сохранять диалог с новым лидером.