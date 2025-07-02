Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
RT: Обвиняемые в насилии над ребенком в красноярском лагере остались на свободе
Подростки, подозреваемые в надругательстве над мальчиком в красноярском лагере, находятся сейчас дома, сообщил источник в правоохранительных органах.
Обвиняемые находятся у себя дома, им не запрещено выходить, сказал собеседник RT.
По его словам, после окончания расследования опека может попросить суд отправить подозреваемых в центр временного содержания.
Также он добавил, что семьи подростков имеют положительные характеристики. Родителей не планируют привлекать за неисполнение обязанностей по воспитанию, так как дети в лагере были под ответственностью должностных лиц.
Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело о халатности после сообщений о надругательстве над десятилетним мальчиком в красноярском спортивном лагере.