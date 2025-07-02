Змея задержала вылет рейса Virgin Australia на два часа

ABC сообщил о задержке рейса Virgin Australia из-за змеи на борту

Tекст: Мария Иванова

Рейс авиакомпании Virgin Australia из Мельбурна в Брисбен задержался на два часа из-за змеи, обнаруженной в багажном отсеке самолета Boeing 737, передает ABC.

Инцидент произошел перед вылетом рейса VA337, когда сотрудник наземной службы заметил змею длиной около 60 сантиметров, передает РИА «Новости».

Для устранения ситуации был вызван профессиональный ловец рептилий Марк Пелли. Он рассказал журналистам: «Если бы мне не удалось поймать ее сразу, нам пришлось бы разбирать самолет, чтобы ее найти». Ловец отметил, что в условиях плохого освещения змея показалась ему ядовитой, однако позже выяснилось, что это безвредная древесная змея.

После поимки животное передали ветеринарным службам в Мельбурне, так как австралийские карантинные правила не позволяют выпускать подобных животных обратно в дикую природу. Авиакомпания принесла извинения пассажирам за задержку и поблагодарила их за терпение. После завершения всех процедур самолет вылетел в пункт назначения без дальнейших происшествий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет, летевший в Доху, вернулся в Хартум из-за проникновения кота в кабину пилотов.

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