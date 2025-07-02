Участники программы «Время героев» зажгли Вечный огонь на Северном полюсе

Участники второго потока федеральной программы «Время героев» успешно завершили экспедицию, достигнув Северного полюса на атомном ледоколе «50 лет Победы», сообщается в Telegram-канале программы.

Впервые мастер-классы по бережливому производству и эффективному госуправлению провели прямо под открытым арктическим небом, а образовательная программа шла с утра до вечера.

Организаторам было важно, чтобы экспедиция на Северный полюс стала не просто ярким событием, а продолжением серьезной образовательной работы, начатой в мастерской управления «Сенеж», сказал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

«Мы сохранили высокий темп обучения – занятия шли с самого утра до позднего вечера, и участники глубоко погрузились в ключевые темы современного госуправления. Ценно, что в этой экспедиции участники впервые вместе с Росатомом и Музеем Победы зажгли Вечный огонь на самой северной точке планеты. В год 80-летия Победы этот символ – знак памяти о героях нашей страны», – отметил он.

По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, программа в этом году дополнилась творческими мастер-классами и командообразующими мероприятиями, что позволило участникам максимально сплотиться. После завершения всех образовательных модулей участники получат путевки на руководящие должности в органы представительской власти и крупные организации.

Старший лейтенант медицинской службы Юлия Муллагалиева рассказала, что насыщенная образовательная программа и возложение Вечного огня на полюсе стали для нее незабываемым опытом. В Мурманске программа завершилась посещением мемориального комплекса и лекцией губернатора Мурманской области.