Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Участники программы «Время героев» зажгли Вечный огонь на Северном полюсе
Экспедиция второго потока федеральной программы «Время героев» завершилась уникальной церемонией зажжения Вечного огня на Северном полюсе.
Участники второго потока федеральной программы «Время героев» успешно завершили экспедицию, достигнув Северного полюса на атомном ледоколе «50 лет Победы», сообщается в Telegram-канале программы.
Впервые мастер-классы по бережливому производству и эффективному госуправлению провели прямо под открытым арктическим небом, а образовательная программа шла с утра до вечера.
Организаторам было важно, чтобы экспедиция на Северный полюс стала не просто ярким событием, а продолжением серьезной образовательной работы, начатой в мастерской управления «Сенеж», сказал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.
«Мы сохранили высокий темп обучения – занятия шли с самого утра до позднего вечера, и участники глубоко погрузились в ключевые темы современного госуправления. Ценно, что в этой экспедиции участники впервые вместе с Росатомом и Музеем Победы зажгли Вечный огонь на самой северной точке планеты. В год 80-летия Победы этот символ – знак памяти о героях нашей страны», – отметил он.
По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, программа в этом году дополнилась творческими мастер-классами и командообразующими мероприятиями, что позволило участникам максимально сплотиться. После завершения всех образовательных модулей участники получат путевки на руководящие должности в органы представительской власти и крупные организации.
Старший лейтенант медицинской службы Юлия Муллагалиева рассказала, что насыщенная образовательная программа и возложение Вечного огня на полюсе стали для нее незабываемым опытом. В Мурманске программа завершилась посещением мемориального комплекса и лекцией губернатора Мурманской области.