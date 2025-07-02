Суд на Урале приговорил сооснователя «Смысловых галлюцинаций» Бурдина за драку

Tекст: Мария Иванова

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина виновным по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, передает ТАСС. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года с ограничением свободы на один год.

Судья в ходе оглашения приговора заявил: «Признать Бурдина виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года с ограничением свободы на один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима».

Детали самого инцидента, по которому был вынесен приговор, в сообщении не приводятся. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее прокурор запросил четыре года колонии для сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина.

Сам Бурдин признал вину и выразил готовность компенсировать ущерб пострадавшему в драке, после которой его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью.

Музыкант объяснил драку с ножом состоянием аффекта.