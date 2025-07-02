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«Калгари» подписал контракт с российским вратарем Просветовым
Российский вратарь Иван Просветов подписал однолетний контракт с клубом «Калгари Флэймз» после успешного сезона в КХЛ, где провел 38 матчей за ЦСКА.
Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» объявил о подписании контракта с российским вратарем Иваном Просветовым, передает РИА «Новости». Соглашение носит однолетний характер, а зарплата игрока составит 950 тыс. долларов.
В прошедшем сезоне 26-летний Просветов выступал за ЦСКА, проведя в регулярном чемпионате КХЛ 38 матчей. Его средний показатель пропущенных шайб составил 2,32, а процент отраженных бросков – 92%.
В плей-офф Континентальной хоккейной лиги Просветов сыграл пять игр, в которых пропускал в среднем 2,90 шайбы при 91,8% отраженных бросков. Ранее вратарь уже выступал в НХЛ, где сыграл 24 матча за «Аризону Койотис» и «Колорадо Эвеланш» и одержал восемь побед.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея запретил московскому ЦСКА осуществлять международные трансферы в течение одного года. Российский вратарь Иван Федотов получил запрет на участие во всех соревнованиях под эгидой IIHF. Федотова ранее допустили к участию в матчах КХЛ.