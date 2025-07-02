Из-за затопления буровой установки в Суэцком заливе погибли четыре человека

В Красноярском крае возбудили дело по факту насилия над ребенком в летнем лагере

Tекст: Александра Юдина

На сайте ведомства указано, что уголовное дело возбуждено по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении десятилетнего мальчика.

По данным следствия, 25 и 27 июня трое подростков в возрасте 11 и 13 лет совершили противоправные действия в одном из летних лагерей Красноярского края. Ребенок рассказал о случившемся своей маме и воспитателю учреждения.

В рамках расследования назначен комплекс судебных экспертиз. Следственные органы приняли необходимые меры для документирования всех обстоятельств произошедшего и установления полной картины преступления.

Ранее Дзержинский районный суд Нижнего Тагила арестовал до 2 ноября обвиняемого в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки.