При атаках ВСУ в ДНР погибла женщина и ранены пять человек

Пушилин сообщил о гибели женщины и пятерых раненых после атак ВСУ в ДНР

Tекст: Вера Басилая

Пушилин в Telegram-канале сообщил, что один мирный житель погиб, еще пятеро пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины на территории Донецкой народной республики.

По словам Пушилина, в Киевском районе Донецка при обстреле с применением реактивной системы залпового огня HIMARS ранения получил мужчина 1972 года рождения. В Никитовском районе Горловки от артиллерийского удара пострадал мужчина 1991 года рождения, его состояние оценивается как средней тяжести.

В поселке Красный Партизан Ясиноватского муниципального округа после обстрела реактивной артиллерией погибла женщина 1975 года рождения, крайне тяжелые ранения получил мужчина 1972 года рождения, а женщина 1976 года рождения получила ранения средней степени тяжести. Также на автодороге между Угледаром и Павловкой был ранен мужчина 1994 года рождения.

Ранее в результате ракетного обстрела со стороны Украины в Киевском районе Донецка пострадали Республиканский травматологический центр и трансформаторная подстанция.

Вооруженные силы Украины обстреляли многоэтажный дом в центре Донецка при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.

В субботу в Донецке прогремели несколько взрывов.