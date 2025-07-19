Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
При атаках ВСУ в ДНР погибла женщина и ранены пять человек
Пушилин сообщил о гибели женщины и пятерых раненых после атак ВСУ в ДНР
В результате обстрелов со стороны ВСУ территории ДНР погибла женщина и ранены пять мирных жителей, среди которых есть пострадавшие с тяжелыми травмами, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин в Telegram-канале сообщил, что один мирный житель погиб, еще пятеро пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины на территории Донецкой народной республики.
По словам Пушилина, в Киевском районе Донецка при обстреле с применением реактивной системы залпового огня HIMARS ранения получил мужчина 1972 года рождения. В Никитовском районе Горловки от артиллерийского удара пострадал мужчина 1991 года рождения, его состояние оценивается как средней тяжести.
В поселке Красный Партизан Ясиноватского муниципального округа после обстрела реактивной артиллерией погибла женщина 1975 года рождения, крайне тяжелые ранения получил мужчина 1972 года рождения, а женщина 1976 года рождения получила ранения средней степени тяжести. Также на автодороге между Угледаром и Павловкой был ранен мужчина 1994 года рождения.
Ранее в результате ракетного обстрела со стороны Украины в Киевском районе Донецка пострадали Республиканский травматологический центр и трансформаторная подстанция.
Вооруженные силы Украины обстреляли многоэтажный дом в центре Донецка при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.
В субботу в Донецке прогремели несколько взрывов.