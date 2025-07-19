Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Воздушная тревога охватила пять областей Украины
Сигналы воздушной тревоги теперь звучат сразу в пяти регионах на Украине, включая Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области.
Согласно информации официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога распространилась на Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области Украины, передает ТАСС. Теперь тревога действует в пяти регионах страны.
Ранее сирены воздушной тревоги были объявлены в Николаевской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области прозвучала воздушная тревога. Воздушная тревога объявлялась в пяти областях на Украине. В Полтаве и Полтавской области произошли взрывы.