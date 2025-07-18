Грабитель с саблей и гранатами напал на полицию Польши

RMF FM: Пьяный грабитель с саблей и гранатами напал на польских полицейских

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в населенном пункте Понятова, сообщает RMF FM. Полицейские прибыли по вызову о грабеже летнего дома и заметили убегающего мужчину. При задержании злоумышленник, 53-летний местный житель, поднял саблю и угрожал убить сотрудников полиции.

Один из полицейских, обладающий навыками применения спецсредств, смог обезвредить нападавшего с помощью телескопической дубинки. После задержания у мужчины в рюкзаках нашли оборонительные и наступательные гранаты со взрывателями. Для дальнейшего разминирования был вызван контртеррористический отряд.

По данным радиостанции, все найденные предметы, в том числе сабля и гранаты, были похищены из дома коллекционера. Эксперты осматривают похищенное оружие и боеприпасы.

В крови задержанного обнаружили более одного промилле алкоголя. Обвинения в краже со взломом и нападении на полицейских будут предъявлены после того, как он протрезвеет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве мужчина пригрозил прохожим саблей, чтобы познакомиться с девушкой.

Ранее был ликвидирован военнослужащий ВСУ, который обещал станцевать с саблями на Мавзолее.