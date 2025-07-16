Посол России сообщил о содействии Дании выходу ВПК Украины на рынки Европы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дания способствует выходу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины на рынки Европы, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин в интервью РИА «Новости».

По словам дипломата, недавнее соглашение между Данией и Украиной позволит украинским оборонным компаниям открыть собственное производство на территории Дании.

Барбин подчеркнул: «Соглашение о возможности производства украинскими предприятиями вооружений на территории Дании открывает для Украины европейский рынок вооружений, является шагом по подключению украинской военной промышленности к интеграционным процессам ЕС и призвано способствовать притоку западных инвестиций в производство Украиной вооружений».

Кроме того, дипломат отметил, что Копенгаген выделил на реализацию этого соглашения с Украиной более 75 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Копенгагене Владимир Барбин сообщил, что Дания не будет добиваться политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине во время своего председательства в Совете ЕС. Дания старается нарастить присутствие сил НАТО в районе Балтики. Дания заявила о готовности оплатить поставку систем Patriot для ВСУ.