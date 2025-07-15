Защита экс-замглавы Минобороны Иванова обжаловала его приговор

Tекст: Ирма Каплан

«Мы подали апелляционную жалобу на приговор Тимуру Иванову. В ней защита просит отменить решение суда первой инстанции по делу о растрате, прекратить по нему уголовное преследование и настаивает на оправдании своего подзащитного», – сказал он ТАСС.

Балуев уточнил, что документы на обжалование были направлены в апелляционную инстанцию, в том числе по электронной почте.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд признал бывшего замминистра обороны Тимура Иванова виновным в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,92 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

Также в отношении бывшего замминистра обороны завели дело о взятке более 152 млн рублей.



