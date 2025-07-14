В ЛНР стартовало обучение участников проекта «Герои Луганщины»

Tекст: Валерия Городецкая

Старт очного этапа проекта «Герои Луганщины» дал глава ЛНР Леонид Пасечник, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Программа создана по инициативе президента России и рассчитана на подготовку управленцев из числа ветеранов спецоперации для органов власти, компаний и корпораций региона.

В этом году 26 участников, прошедших конкурсный отбор, начали обучение на базе Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Курс длится один год и включает очные занятия, онлайн-обучение на платформе ВШГУ РАНХиГС и стажировки в органах власти и общественных организациях.

«Каждый из вас героически проявил себя в зоне специальной военной операции. Уверен, что обретенные навыки помогут вам как в нынешнем обучении, так и в дальнейшей вашей работе», – отметил Пасечник.

Программа соответствует федеральным стандартам, ориентирована на адаптацию военного опыта к гражданской службе и предусматривает взаимодействие с наставниками высокого уровня. Проректор ВШГУ Алексей Колесников подчеркнул, что многие военные практики применимы для гражданского управления.

Участники проекта заявили, что хотят применить свои знания в политике и общественной сфере, а также реализовать инициативы по поддержке военнослужащих и инвалидов. Первая лекция программы прошла под руководством главы администрации ЛНР Алексея Самойлова.