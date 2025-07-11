Путин поручил ввести поощрения для таксистов за перевозку инвалидов

Tекст: Евгения Караваева

Путин поручил правительству совместно с профильными комиссиями Госсовета РФ принять меры по повышению транспортной доступности спортивных объектов для инвалидов, передает Кремль.

В перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта от 28 мая говорится о необходимости разработки системы стимулирования водителей такси и компаний за предоставление услуг инвалидам.

«Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям "Физическая культура и спорт" и "Эффективная транспортная система" принять меры, направленные на повышение транспортной доступности для инвалидов спортивных сооружений, предусмотрев в том числе развитие парка специализированных транспортных средств и создание», – сказано в опубликованном документе.

Ранее Путин сообщил о масштабной программе по обеспечению людей с ограничениями по здоровью спецтранспортом, на эти цели будет выделено 150 млрд рублей.