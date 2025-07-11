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Путин поручил ввести поощрения для таксистов за перевозку инвалидов
Президент России Владимир Путин поручил разработать систему поощрений для таксистов и компаний за перевозку людей с инвалидностью к спортивным объектам.
Путин поручил правительству совместно с профильными комиссиями Госсовета РФ принять меры по повышению транспортной доступности спортивных объектов для инвалидов, передает Кремль.
В перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта от 28 мая говорится о необходимости разработки системы стимулирования водителей такси и компаний за предоставление услуг инвалидам.
«Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям "Физическая культура и спорт" и "Эффективная транспортная система" принять меры, направленные на повышение транспортной доступности для инвалидов спортивных сооружений, предусмотрев в том числе развитие парка специализированных транспортных средств и создание», – сказано в опубликованном документе.
Ранее Путин сообщил о масштабной программе по обеспечению людей с ограничениями по здоровью спецтранспортом, на эти цели будет выделено 150 млрд рублей.