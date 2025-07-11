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    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

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    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

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    11 июля 2025, 20:17 • Новости дня

    Путин поручил ввести поощрения для таксистов за перевозку инвалидов

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин поручил разработать систему поощрений для таксистов и компаний за перевозку людей с инвалидностью к спортивным объектам.

    Путин поручил правительству совместно с профильными комиссиями Госсовета РФ принять меры по повышению транспортной доступности спортивных объектов для инвалидов, передает Кремль.

    В перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта от 28 мая говорится о необходимости разработки системы стимулирования водителей такси и компаний за предоставление услуг инвалидам.

    «Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям "Физическая культура и спорт" и "Эффективная транспортная система" принять меры, направленные на повышение транспортной доступности для инвалидов спортивных сооружений, предусмотрев в том числе развитие парка специализированных транспортных средств и создание», – сказано в опубликованном документе.

    Ранее Путин сообщил о масштабной программе по обеспечению людей с ограничениями по здоровью спецтранспортом, на эти цели будет выделено 150 млрд рублей.

    11 июля 2025, 15:15 • Новости дня
    Путин обсудил с Гладковым поддержку участников СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заслушал доклад главы Белгородской области Вячеслава Гладкова о мерах поддержки экономики, образования, здравоохранения и помощи бойцам СВО после возвращения.

    Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщает сайт Кремля.

    Гладков рассказал о социально-экономическом развитии региона, а также о поддержке систем здравоохранения и образования. Особое внимание на встрече уделили вопросам обращения с промышленными и твердыми бытовыми отходами.

    Глава региона доложил о поддержке участников спецоперации, отметив работу Центра адаптивных видов спорта и межрегионального Центра инновационных технологий в ортопедии.

    «Внутреннее состояние, сопереживание нашим бойцам, оно есть, наверное, у каждого белгородца, и понимание, что мы должны помогать им, тем более после страшных испытаний, когда они возвращаются. Мы для себя поставили одну из главных задач: реабилитация – психологическая, медицинская – и очень важно трудоустройство», – заявил Гладков.

    Путин подчеркнул значимость обсуждаемых вопросов и поддержал инициативы губернатора по социальной реабилитации и трудоустройству участников СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передал президенту России Владимиру Путину картину местной художницы, созданную на обломке крышки от ракеты комплекса ПВО С-400.

    Гладков также доложил Путину о самой острой проблеме региона, связанной с низкими показателями рождаемости.

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    11 июля 2025, 17:51 • Новости дня
    Путин утвердил основы новой государственной языковой политики России
    Путин утвердил основы новой государственной языковой политики России
    @ Андрей Иглов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин своим указом утвердил основы государственной языковой политики, предусматривающие укрепление статуса русского языка и поддержку национальных языков.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики, сообщает РИА «Новости». Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов и вступил в силу с одиннадцатого июля.

    Среди основных задач политики обозначено сокращение использования иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке. Кроме того, подчеркивается объединяющая роль русского языка для многонационального народа России и других народов в рамках единого культурно-цивилизационного пространства.

    В документе закреплена задача создания условий для продвижения русского языка как средства межнационального общения на постсоветском пространстве. Кроме того, планируется поддерживать интерес к русскому языку за рубежом и увеличивать число иностранцев, владеющих им.

    Одним из направлений станет поддержка объединений русскоговорящих граждан за границей, совершенствование условий языковой адаптации иностранных граждан в России, а также создание единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о защите русского языка.

    Президент России Владимир Путин выступил за создание единого научно-методического центра для поддержки и развития русского языка за рубежом. Глава государства также выразил поддержку сохранению чистоты русского языка и использованию кириллицы вместо латиницы.

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    10 июля 2025, 19:05 • Видео
    Россия предложила США новый вариант

    После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

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    11 июля 2025, 19:57 • Новости дня
    Путин внес изменения в ношение военной формы в России

    Путин утвердил новые правила ношения военной формы для офицеров

    Путин внес изменения в ношение военной формы в России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вступили в силу изменения, касающиеся комплектации и оформления военной формы для высших офицеров и военнослужащих. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Документ о новых правилах опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС. Согласно указу президента, для высших офицеров Вооруженных сил и Росгвардии в костюмах с коротким и длинным рукавами теперь обязательны брюки с кантами и лампасами определенных цветов. Это уточнение касается парадной и выходной формы.

    Кроме того, комплект полевого обмундирования для военнослужащих Вооруженных сил России теперь включает рубашку камуфлированной расцветки боевого типа.

    Для высших офицеров Военно-морского флота и береговых войск введена новая парадно-выходная тужурка: она будет черного цвета с вышивкой из золоченой нити в 5% на воротнике и погонах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портянки исключили из вещевого снабжения Росгвардии и заменили носками.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о новых правилах ношения военной формы, которые заменяют положения, утвержденные Дмитрием Медведевым в 2010 году.

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    10 июля 2025, 22:48 • Новости дня
    Путин поприветствовал участников «Славянского базара в Витебске»
    Путин поприветствовал участников «Славянского базара в Витебске»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму по случаю открытия XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

    «Фестиваль, проводимый в древнем и прекрасном белорусском городе, вносит весомый вклад в упрочение духовных связей между братскими славянскими народами, в развитие взаимовыгодного гуманитарного сотрудничества. Его девиз – «Через искусство к миру и взаимопониманию» – в нынешних непростых международных условиях звучит особенно актуально», – приводит сайт Кремля выдержку из телеграммы российского лидера.

    Путин отметил разнообразие творческих проявлений на фестивале: песни и музыка, эстрадные номера, театральные постановки, выставки, презентации, различные творческие конкурсы для юных исполнителей. Особое место в программе «Славянского базара в Витебске» займут мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    «Уверен, великая сила искусства поможет сохранить благодарную память о славных подвигах наших отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся с фашистскими захватчиками, передать подрастающим поколениям завещанные ими добрые традиции братской дружбы и взаимопомощи», – подчеркнул президент России.

    В заключение Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в организации фестиваля, и пожелал участникам вдохновения и успехов, а гостям – ярких, незабываемых впечатлений.

    Напомним, XXXIV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет 10-13 июля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, народного артиста России Юрия Антонова удостоили специальной награды президента Белоруссии «Через искусство – к миру и взаимопониманию» на открытии международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

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    11 июля 2025, 19:17 • Новости дня
    Путин поручил реализовать программу восстановления приграничья

    Путин поручил реализовать программу восстановления пострадавших регионов приграничья

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить комплексную программу восстановления и поддержки пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей с акцентом на безопасность и переселение жителей.

    Путин поручил кабмину совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей, а также с участием Минобороны, МВД и МЧС разработать и реализовать программу комплексного восстановления и развития территорий, пострадавших от обстрелов украинскими вооруженными формированиями и терактов, сообщает Кремль.

    В числе задач – организация взаимодействия с главами пострадавших муниципальных образований, а также с волонтерскими и другими общественными организациями. Будет определен перечень и обеспечено финансирование первоочередных мер поддержки граждан, проживающих на пострадавших территориях, и организаций, ведущих там деятельность, в том числе за счет федерального бюджета.

    Особое внимание в поручениях уделено вопросам переселения граждан с пострадавших территорий, компенсации ущерба предприятием и возмещению недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям. Кроме того, кабмин совместно с Росгвардией, МЧС, ФСБ и региональными властями примет меры по обеспечению безопасности детских лагерей и их инфраструктуры в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности.

    Напомним, в течение ночи с 10 на 11 июля средства ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников. Из них 53 БПЛА были сбиты над Курской областью, 19 – над Брянской, 15 – над Смоленской, 14 – над Белгородской.

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    11 июля 2025, 14:32 • Новости дня
    Гладков сообщил о потере 160 тыс. гектаров пашни после атак ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Около 160 тыс. гектаров пашни были выведены из оборота в Белгородской области из-за сложившейся оперативной обстановки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков президенту России Владимиру Путину.

    По словам главы региона, эти земли временно не используются для сельскохозяйственных нужд в связи с продолжающейся напряженностью в приграничной зоне, передает ТАСС.

    Гладков также рассказал Путину о массовой эвакуации детей в безопасные районы. «Когда был тяжелый период 2024 года, когда Белгород горел, очень многие принимали решение, что делать с детьми. Я благодарен Вам от имени всех жителей приграничья за Ваше решение, когда мы 70 тыс. детей за лето и за осень смогли переместить», – отметил губернатор.

    Гладков подчеркнул, что во время перемещения детей родители оставались дома, но были уверены в их безопасности. Он считает, что эта мера помогла многим семьям пережить сложную ситуацию и снизить риски для жизни и здоровья детей в критический период.

    Ранее Гладков заявил, что за четыре года Белгородская область получила из федерального бюджета 5,7 млрд рублей на поддержку промышленности и малого и среднего предпринимательства. При этом из областного бюджета дополнительно было выделено 4 млрд рублей, уточнил губернатор.

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    11 июля 2025, 14:43 • Новости дня
    Гладков передал Путину картину белгородской художницы на обломке снаряда ПВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передал президенту России Владимиру Путину необычный подарок – картину местной художницы, созданную на обломке крышки от ракеты комплекса ПВО С-400.

    Встреча прошла в Кремле, где глава региона рассказал президенту, что для жителей приграничья система противовоздушной обороны стала «нормой жизни», передает ТАСС.

    Гладков отметил: «Война настолько сильно внутренне проникает во все уголки и какие-то скрытые потенциалы создает. <…> Одна из девушек, художница, на осколках С-400 стала рисовать эти картины». Он передал Путину фрагмент с художественным изображением, пояснив его происхождение.

    Президент сразу уточнил, что это не осколок ракеты, а крышка. «Это не осколок С-400. Это крышка», – сказал Путин, взяв сувенир в руки, и попросил передать благодарность автору. На подарке изображена девушка с собакой на фоне разрушенного дома и надпись: «Белгород не сдается». Путин отметил, что это «хорошая картина, душевная», и повторил: «Спасибо большое».

    Ранее Гладков сообщил, что около 160 тыс. гектаров пашни были выведены из оборота в Белгородской области из-за сложившейся оперативной обстановки. Кроме того, губернатор поблагодарил Путина от всех жителей региона за то, что 70 тыс. детей летом и осенью 2024 года были вывезены в безопасные места.

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    11 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Гладков назвал главную проблему Белгородской области

    Гладков назвал недостаточную рождаемость главной проблемой Белгородской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту РФ Владимиру Путину о самой острой проблеме региона, связанной с низкими показателями рождаемости.

    По его словам, по большинству национальных проектов область достигает необходимых показателей, однако демографический вопрос остается нерешенным. «Наверно, главная проблема, которую мы сейчас не решили, и она у нас очень тяжелая <…> – увеличение рождаемости. С рождаемостью у нас один из очень сложных показателей», – заявил Гладков, передает ТАСС.

    В марте в Росстате сообщили, что в первом квартале 2025 года в России зарегистрировали заметный прирост числа новорожденных и снижение разводов.

    Ранее замглавы администрации президента России Максим Орешкин сообщил, что глобальные демографические изменения идут хуже всех пессимистических прогнозов, в ряде стран уже фиксируется сокращение населения, а численность людей на планете может не превысить 9 млрд человек.

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    11 июля 2025, 14:04 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина с Гладковым в Кремле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин намерен обсудить с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым вопросы, связанные с работой служб региона в условиях высокой нагрузки на жителей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, президент Владимир Путин сегодня проведет встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, передает ТАСС.

    Песков сообщил, что основной темой разговора станут вопросы, связанные с работой в приграничной области, где все службы сейчас действуют в экстренном режиме.

    Песков отметил: «Будет у него сегодня в середине дня Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области. Область приграничная, очень много вопросов на повестке дня. В экстренном режиме приходится работать всем службам. Огромная, конечно, нагрузка лежит на гражданах этой области. Обо всем этом сегодня будет вестись разговор. Много о чем нужно поговорить, естественно, проблем много».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак ВСУ на территории Белгородской области были повреждены более 400 объектов социальной инфраструктуры. Под удары попали школы, детские сады и дома культуры. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что разрушения затронули объекты в разных районах области.

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    11 июля 2025, 14:50 • Новости дня
    Гладков сообщил о переходе АПК Белгородской области на отечественные семена

    Tекст: Дарья Григоренко

    В секторе агропромышленного комплекса Белгородской области активно реализуются меры по переходу на отечественные семена и использование российской сельскохозяйственной техники, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Гладков заявил: «Благодаря усилиям наших генетиков, селекционеров, переходим на отечественные семена, переходим на отечественную сельскохозяйственную технику», передает ТАСС.

    По его словам, комплексная поддержка сельского хозяйства позволяет региону сохранять лидирующие позиции в Центральном федеральном округе по ряду экономических показателей, в том числе по объемам сельскохозяйственной продукции на один гектар.

    Губернатор подчеркнул, что Белгородская область традиционно известна высоким уровнем земледелия, и эта культура сохраняется. Он отметил вклад предприятий региона, которые внедряют современные цифровые решения и активно развивают аграрное производство.

    Ранее Гладков сообщил, что около 160 тыс. гектаров пашни были выведены из оборота в Белгородской области из-за сложившейся оперативной обстановки. Кроме того, Гладков заявил, что за четыре года Белгородская область получила из федерального бюджета 5,7 млрд рублей на поддержку промышленности и малого и среднего предпринимательства. При этом из областного бюджета дополнительно было выделено 4 млрд рублей, уточнил губернатор.

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    11 июля 2025, 14:21 • Новости дня
    В Белгородской области впервые произвели более 1 млн тонн свинины

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Белгородской области впервые в истории произведено более 1 млн тонн свинины в живом весе по итогам 2024 года, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков президенту Владимиру Путину.

    Гладков подчеркнув, что такого результата не удавалось достичь ранее. «Впервые в истории Белгородской области мы произвели мяса свинины более 1 млн тонн в живом весе, этого не было никогда», – отметил он, передает ТАСС.

    Гладков отметил, что рекордного объема производства мяса удалось добиться несмотря на непростую оперативную обстановку в регионе. По его словам, это стало возможным благодаря поддержке федерального и областного бюджетов.

    Он также заявил, что за четыре года Белгородская область получила из федерального бюджета 5,7 млрд рублей на поддержку промышленности и малого и среднего предпринимательства. При этом из областного бюджета дополнительно было выделено 4 млрд рублей, уточнил губернатор.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин намерен обсудить с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым вопросы, связанные с работой служб региона в условиях высокой нагрузки на жителей.

    Ранее сообщалось, что поставки свинины из России на китайский рынок в марте выросли до 5,4 млн долларов, что стало рекордом за последние четыре месяца.

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    11 июля 2025, 14:30 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина по здравоохранению

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Путин намерен обсудить вопросы здравоохранения и демографической политики на специальном совещании с руководством правительства в ближайший понедельник, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин в понедельник планирует провести совещание, посвященное вопросам здравоохранения и демографии, сообщает ТАСС. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, совещание пройдет с участием руководства правительства и будет посвящено обсуждению не только состояния системы здравоохранения, но и демографической ситуации,

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что эффективность системы здравоохранения необходимо оценивать прежде всего по мнению граждан.

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    11 июля 2025, 19:24 • Новости дня
    Путин поручил оценить запуск «детской книжной карты» с 2026 года

    Путин поручил оценить возможность запуска «детской книжной карты» с 2026 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин распорядился подготовить к октябрю предложения по введению программы, предусматривающей выделение трех тысяч рублей семьям с детьми младшего возраста.

    Владимир Путин поручил правительству и Совету по русскому языку совместно с Российским книжным союзом рассмотреть возможность запуска с 2026 года программы «Детская книжная карта». Новая инициатива предназначена для семей с детьми от трех до шести лет включительно. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

    Номинал карты должен составить 3 тыс. рублей. С помощью этих средств семьи смогут приобретать детские книги, которые попадут в специальный реестр.

    Механизм отбора изданий и их включения в реестр предстоит определить правительству. За экспертизу содержания книг будут отвечать Минпросвещения, экспертный совет Российского книжного союза по детской книге и Союз писателей России.

    Президент ожидает, что до десятого октября будут представлены конкретные предложения по реализации этой программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики. Документ предусматривает укрепление статуса русского языка как государственного. Также в новых основах заложены меры по поддержке и развитию языков народов России.

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    11 июля 2025, 19:44 • Новости дня
    Путин поручил учредить День языков народов России
    Путин поручил учредить День языков народов России
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин распорядился до октября внести проект указа об учреждении специального дня, посвященного языкам народов страны.

    Администрации президента совместно с правительством поручено представить соответствующий документ. В опубликованном на сайте Кремля перечне поручений говорится: «Представить проект указа президента Российской Федерации об установлении Дня языков народов Российской Федерации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, Путин своим указом утвердил основы государственной языковой политики, предусматривающие укрепление статуса русского языка и поддержку национальных языков.

    Ранее президент выступил за создание единого научно-методического центра для поддержки и развития русского языка за рубежом. Глава государства также выразил поддержку сохранению чистоты русского языка и использованию кириллицы вместо латиницы.

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    11 июля 2025, 19:35 • Новости дня
    Путин поручил утвердить концепцию развития адаптивного спорта России

    Путин поручил до 2026 года утвердить концепцию развития адаптивного спорта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин установил срок до января 2026 года для утверждения концепции развития адаптивного спорта и физической культуры до 2030 года.

    Президент России Владимир Путин поручил утвердить концепцию развития адаптивной физической культуры и спорта до 2030 года, а также план мероприятий по ее реализации.

    В перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля, сказано: «Правительству Российской Федерации... разработать при участии Администрации президента Российской Федерации, заинтересованных организаций и утвердить концепцию развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года и план мероприятий по реализации названной концепции, определив объем и источники финансирования мероприятий, предусмотренных указанными концепцией и планом».

    Поручение выдано по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, прошедшего 28 мая. Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 30 января 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин напомнил о необходимости существенно увеличить число граждан, занимающихся физкультурой и спортом, уделяя особое внимание доступности спорта для ветеранов спецоперации. Президент также отметил, что для развития адаптивного спорта важно привлекать не только государственное финансирование, но и внебюджетные ресурсы. В качестве одного из источников финансирования создается Российский спортивный фонд, который должен начать работу в июле.

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    • Россия предложила США новый вариант

      После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

    • Украина меняет правительство. Чего ждать?

      Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

    • Президент США выбрал войну

      Президента США выдвинули на Нобелевскую премию мира, о чем он давно мечтал. Однако он ее точно не получит. Во-первых, номинировал его Израиль. Во-вторых, Трамп решил всерьез втянуться в конфликт России и Украины.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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