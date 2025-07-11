  • Новость часаЭксперт: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России
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    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

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    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    17 комментариев
    11 июля 2025, 14:20 • Новости дня

    Эксперт: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России

    Американист Дудаков: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России

    Эксперт: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конгресс США может последовать угрозам президента Дональда Трампа и ужесточить санкции против российской нефти. Но это будет документ с разнообразными исключениями, чтобы не затронуть интересы Китая и Индии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее американский лидер анонсировал «важное заявление по России» на 14 июля.

    «В администрации Трампа идет очень серьезное противостояние между «ястребами» и реалистами. Первые предлагают ужесточать санкционное давление на Россию, вторые ратуют за активизацию переговорного трека на более адекватных условиях. От исхода этой борьбы во многом зависит дальнейший диалог Москвы и Вашингтона», – пояснил американист Малек Дудаков.

    На этом фоне он обратил внимание на встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. «Это дает надежду на то, что у Вашингтона появится намерение устранить именно первопричину украинского кризиса и лучше понять позицию Москвы», – спрогнозировал спикер.

    Впрочем, 14 июля аналитик не ждет резонансных заявлений от Трампа. «Мы слышали уже множество подобных анонсов от главы Белого дома, в том числе по украинскому урегулированию. Но ничего революционного до сих пор не произошло. Вместе с тем полностью исключать вероятность каких-то сильных решений американского президента нельзя», – отметил он.

    «Но даже если санкционный билль утвердят Палата представителей и Сенат, то это будет не радикальный вариант, а документ с разнообразными исключениями и пространством для маневра. Иначе ограничения сильно ударят по ключевым торговым партнерам США, в первую очередь – Китаю и Индии», – заключил Дудаков.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News: «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель». «Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», – добавил он, отказавшись вдаваться в подробности. Также сообщалось, что глава Белого дома готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене.

    Москва ожидает выступления Трампа, касающегося России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пока невозможно понять, о чем пойдет речь, поскольку детали заявления неизвестны. В Кремле внимательно отслеживают все нюансы в словах главы американского государства, добавил он.

    На этом фоне в Куала-Лумпуре прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, назвавшим разговор важным и честным. «Мы обсуждали Украину, подтвердив ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с Трампом», – добавил со своей стороны глава российского внешнеполитического ведомства.

    Также было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, которое предстоит оценить Трампу. Газета ВЗГЛЯД рассуждала о том, какой вариант выдвинула Россия.

    10 июля 2025, 21:07 • Новости дня
    Зеленский отказался от новых переговоров между Киевом и Москвой
    Зеленский отказался от новых переговоров между Киевом и Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины Владимир Зеленский в Риме отметил, что диалог с Москвой невозможен до завершения ранее согласованных обменов между сторонами.

    Заявление президента Украины прозвучало на пресс-конференции после саммита в Риме, передает Ura.ru.

    «Переговоров между Украиной и Россией пока не будет, поскольку еще не завершились те обмены, о которых мы договаривались раньше», – заявил Зеленский журналистам.

    Трансляция выступления велась на YouTube. Президент Украины также прокомментировал ситуацию в российских вооруженных силах. Он выразил мнение, что президент России Владимир Путин намерен увеличить численность армии до 1,5 млн человек вместо текущих 1,2 млн военнослужащих.

    Ранее Зеленский убедил Дуду в своей необразованности в деле о Волынской резне.

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    11 июля 2025, 01:18 • Новости дня
    Захарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины
    Захарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Россия должна выплатить Украине 500 млрд евро на покрытие убытков, чтобы получить свои замороженные на Западе активы.

    «Я вот думаю, может, настало время и нам посчитать, сколько кто должен? Начать можно с западной интервенции 1918-1922 годов. О преступлениях экспедиционных корпусов стран Антанты рассказывали неоднократно. Затем свести баланс за Вторую мировую, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы», – начала перечислять в Telegram-канале дипломат.

    Захарова упомянула и развал СССР, который «нам тоже недешево обошелся». К тому же западные официальные лица давно признались, что приложили руку к этому этапу истории страны, так что есть все основания «доставать калькулятор».

    «Кстати, Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи», – резюмировала представитель МИД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что конфликт на Украине больше нельзя решить дипломатическим путем. На конференции в Риме он затронул вопрос санкций, Patriot и обратился к руководству России, США и Словакии.


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    10 июля 2025, 19:05 • Видео
    Россия предложила США новый вариант

    После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

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    11 июля 2025, 04:00 • Новости дня
    Трамп назвал дату «важного заявления о России»

    Трамп пообещал сделать 14 июля «важное заявление о России»

    Трамп назвал дату «важного заявления о России»
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп сделал предупреждение о, как он выразился, важном заявлении о России, отметив, что очень разочарован этой страной, но допускает, что все может измениться в «ближайшие две недели».

    «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Я думаю, что в понедельник (14 июля) у меня будет важное заявление о России», – сказал он NBC News, отказавшись вдаваться в подробности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

    США возобновили военную помощь Киеву, однако это может не оправдать ожиданий украинского руководства.

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    10 июля 2025, 20:19 • Новости дня
    Украина начала эвакуацию жителей 325 населенных пунктов Харьковской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти организуют масштабную эвакуацию из 325 населенных пунктов Харьковской области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.

    Масштабную эвакуацию граждан из 325 населенных пунктов региона организуют украинские власти, передает ТАСС.

    Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил: «325 у нас населенных пунктов в статусе эвакуации». Особенно напряженная ситуация наблюдается в районе Купянска, где продолжается обязательный вывоз людей из Шевченковской общины.

    Синегубов подчеркнул, что Купянское направление остается наиболее сложным для области и требует ускорения темпов эвакуации населения. Он отметил, что в случае недостаточных темпов вынужденной эвакуации местные власти будут прибегать к принудительным мерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ атакуют мирных жителей Двуречной при попытке эвакуации, используя дроны для наблюдения.

    Украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. Украинские власти эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи под обстрелами.

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    11 июля 2025, 11:50 • Новости дня
    В Совфеде объяснили заявление Макрона и Стармера о патрулировании неба и моря Украины

    Сенатор Климов: Макрону и Стармеру нужно перемирие, чтобы перевооружить Украину

    В Совфеде объяснили заявление Макрона и Стармера о патрулировании неба и моря Украины
    @ Leon Neal/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия выступает за устранение первопричин кризиса на Украине, в то время как Лондон и Париж хотят создать имитацию мира. Им это необходимо для перевооружения противника, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Франция и Британия заявили о планах патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

    «Планы Макрона и Стармера о патрулировании территории Украины в случае прекращения огня лишний раз подтверждают наши тезисы: перемирие в зоне спецоперации нужно Западу лишь для того, чтобы спустя какое-то время с помощью Украины снова атаковать Россию», – подчеркнул Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Сенатор напомнил: Москва постоянно указывает, что перемирие не означает долгосрочного и справедливого мира, а лишь дает отсрочку для наступления, возможно, еще более кровавого и масштабного кризиса на Украине.

    «Мы за урегулирование украинского кризиса и устранение его первопричин. А такие политики, как Макрон и Стармер, своими инициативами хотят создать имитацию мира для последующей новой агрессии», – детализировал парламентарий.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне заявил, что страны «коалиции желающих» намерены патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

    «Вся работа, проделанная нашими министрами обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», – отметил Макрон. Он охарактеризовал инициативу как «стратегический сигнал» Москве, сообщает РБК.

    Также они пообещали увеличить до 50 тыс. человек Объединенные франко-британские экспедиционные силы (CJEF), которые должны послужить основой для будущих международных соединений по обеспечению прекращения огня на Украине, пишет Le Monde. «Мы переводим эти совместные силы с бригады на уровень армейского корпуса, способного быть задействованным в крупном сражении», – сказал Макрон.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров, и призвала их более реалистично оценивать ситуацию.

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    11 июля 2025, 06:54 • Новости дня
    В Китае назвали «санкционную палку» Зеленского «тростинкой»
    В Китае назвали «санкционную палку» Зеленского «тростинкой»
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Китайская техкомпания Tencent высказалась о введении главой киевского режима Владимиром Зеленским санкций с 8 июля против пяти компаний КНР, отметив чрезмерное самомнение украинского главы, если он считает себя в праве запрещать кому-то торговать с Россией.

    «Зеленский – он как осенний кузнечик. Он не может о себе позаботиться. Территория Украины разорвана на части, как ресурсы и природа. Как он может иметь право каким-либо образом налагать санкции на других? По сути, то, что Зеленский называет «санкциями», – это требование к странам и компаниям не участвовать в восстановлении Украины, не зарабатывать на этом», – говорится в материале Tencent.

    Автор отмечает, что китайские компании мало заинтересованы в восстановлении Украины, Зеленскому следует это осознать перед тем, как отвадить тех, кто мог бы это сделать.

    Китай был слишком толерантен к Украине и Зеленскому, сказано в статье, так как он и украинский парламент продолжают разыгрывать «тайваньскую карту», а если продолжат чинить Китаю препятствия, эта толерантность, возможно, станет излишней.

    «Зеленскому стоит осознавать свой вес. Если вы каждый день берете в руки так называемую «санкционную палку», то хотя бы поймите, слабость своих рук. Ваша «санкционная палка» на самом деле всего лишь тростинка и не имеет никакой санкционной силы», – резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Киев расширил ограничительные меры, введя санкции против пяти различных китайских компаний, среди которых производители оборудования и IT-компании.

    До этого Зеленский ввел санкции против российских граждан и юрлиц из КНР и Белоруссии. Он также подписал указ о введении бессрочных санкций в отношении ряда российских общественных организаций и компаний, включая детский центр «Артек».

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    11 июля 2025, 00:48 • Новости дня
    Макрон и Стармер договорились мобилизовать для «крупного сражения» 50 тыс. солдат
    Макрон и Стармер договорились мобилизовать для «крупного сражения» 50 тыс. солдат
    @ Pool/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер пообещали увеличить военный англо-французский контингент в пять раз, согласно подписанной совместной Нортвудской декларации.

    Как пишет французская газета Monde, франко-британские силы планируется увеличить до 50 тыс. солдат, которые могут быть мобилизованы «для участия в крупном сражении», заявил Макрон об Объединенных франко-британских экспедиционные силы (CJEF), которые должны послужить основой для будущих международных сил по обеспечению прекращения огня на Украине.

    «Мы переводим эти совместные силы с уровня бригады на уровень армейского корпуса, то есть до 50 тыс. человек, способных быть задействованными в крупном сражении» и «способных объединить других европейских партнеров и предоставить их в распоряжение», – сказал Макрон.

    Политики также объявили о планах создания новых многонациональных сил на Украине со штаб-квартирой в Париже, чтобы быть готовыми «поддержать мирное соглашение, когда оно будет заключено», приводит слова политиков на пресс-конференции Guardian.

    При этом Sky News отмечает, что обе страны назвали себя оплотом евробезопасности как единственные обладатели ядерного оружия в Европе.

    По словам Страмера, был обновлен договор о Ланкастер-хаусе в рамках «серьезной модернизации».

    Подписание же Нортвудской декларации означало, что две страны будут координировать свои средства ядерного сдерживания и перейдут к более тесному промышленному партнерству.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о введении пилотной схемы обмена мигрантами по принципу «один въезжает, один выезжает».

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    11 июля 2025, 13:15 • Новости дня
    Кремль отреагировал на обещание Трампом «важного заявления» по России

    Песков: Кремль ждет «важного заявления» Трампа по России

    Кремль отреагировал на обещание Трампом «важного заявления» по России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль ожидает важного заявления по России, которое президент США Дональд Трамп анонсировал на понедельник, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что пока невозможно понять, о чем пойдет речь, поскольку детали заявления неизвестны, передает ТАСС.

    «Ждем самого заявления, – ответил представитель Кремля на вопрос о возможных ожиданиях от выступления лидера США, – чтобы понять, что имел в виду президент Трамп». По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают все нюансы в комментариях главы американского государства.

    В пятницу Трамп пообещал сделать 14 июля «важное заявление о России». «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Я думаю, что в понедельник (14 июля) у меня будет важное заявление о России», – сказал он.

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    10 июля 2025, 15:01 • Новости дня
    Рубио назвал разговор с Лавровым важным и честным

    Reuters: Рубио назвал разговор с Лавровым важным и честным

    Рубио назвал разговор с Лавровым важным и честным
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с главой МИД России назвал разговор важным и честным, сообщает Reuters.

    Встреча состоялась на полях саммита министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, передает ТАСС. По словам Рубио, разговор с Лавровым был «честным и важным» и включал обмен идеями, которые он намерен передать в Вашингтон. Основное внимание стороны уделили вопросу урегулирования украинского конфликта, хотя обсуждались и другие темы.

    Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп «разочарован и расстроен отсутствием гибкости со стороны России в вопросе окончания этого конфликта».

    Он добавил: «Мы надеемся, что это изменится. Мы останемся вовлеченными в процесс и будем искать возможности для изменения положения». Вашингтон планирует сохранять активное участие в дальнейших переговорах по урегулированию ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали встречу.

    Переговоры между Лавровым и Рубио прошли в Куала-Лумпуре и продолжались около часа.

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    10 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Рябков сообщил о скором согласовании переговоров России и США

    Рябков: Россия и США согласуют сроки третьего раунда консультаций по «раздражителям»

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о возможности скорого согласования новых консультаций по ключевым двусторонним вопросам между Россией и США.

    Как передает ТАСС, Сергей Рябков на пресс-конференции отметил, что Россия и США находятся на стадии согласования сроков третьего раунда консультаций по вопросам двусторонних отношений, которые стороны называют «раздражителями».

    «Я думаю, мы вскоре определимся по срокам третьего раунда консультаций, где эти чисто двусторонние вопросы – они же раздражители, как их принято называть уже определенное время, – будут рассмотрены», – заявил Рябков.

    По его словам, дискуссии по этим темам продолжаются, в ближайшее время стороны определят точные даты для диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым услышал новые предложения по урегулированию конфликта на Украине.

    На переговорах в Куала-Лумпуре стороны обсудили пути мирного урегулирования конфликтов и акцентировали внимание на восстановлении российско-американских экономических связей. Рубио после встречи с Лавровым назвал разговор важным и честным.

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    10 июля 2025, 21:53 • Новости дня
    Госдеп США подтвердил начало масштабной реорганизации ведомства

    В Госдепе США объявили о старте реформы и возможных сокращениях

    Госдеп США подтвердил начало масштабной реорганизации ведомства
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    В американском внешнеполитическом ведомстве стартует реорганизация, которую связывают с приоритетами курса «Америка прежде всего» и планируемыми сокращениями.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента Тэмми Брюс. По ее словам, историческая реорганизация начнется после почти единогласного решения Верховного суда США. Главная задача изменений – сделать работу ведомства максимально соответствующей внешнеполитическим приоритетам страны.

    Госсекретарь Марко Рубио еще 22 апреля объявил о предстоящих изменениях. Теперь, по словам Брюс, план начинает реализовываться с учетом итогов обсуждений в Конгрессе и предложений сотрудников. Ведомство, по ее словам, вернется к истокам – демократии, ориентированной на результат.

    Портал Semafor ранее сообщил, что реорганизация может сопровождаться массовыми сокращениями, которые начнутся уже с пятницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Марко Рубио назвал Госдеп США раздутым, но из-за эскалации на Ближнем Востоке сотрудников просят работать сверхурочно, что вызывает недовольство и падение морального духа.

    Госдепартамент США рассматривает вариант сокращения или объединения 311 внутренних подразделений, что может привести к уменьшению штата примерно на 3,4 тыс. сотрудников.

    Совет национальной безопасности США подвергся крупной реорганизации, в результате которой его численность уменьшилась примерно на половину, а функции переданы Госдепу и Пентагону.

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    10 июля 2025, 15:11 • Новости дня
    Лавров и Рубио договорились восстановить экономическое сотрудничество

    Лавров и Рубио в Куала-Лумпуре подтвердили настрой на экономическое сближение стран

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече в Куала-Лумпуре глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили пути мирного урегулирования конфликтов и акцентировали внимание на восстановлении российско-американских связей в экономике.

    Об этом сообщается на сайте МИД РФ. Сергей Лавров и Марко Рубио провели обстоятельную сверку позиций по вопросам двусторонней повестки и обсудили ситуацию в мире. Особое внимание уделили темам урегулирования вокруг Украины, обстановке в Иране и Сирии, а также ряду других международных проблем.

    Стороны подтвердили нацеленность на поиск мирных решений конфликтных ситуаций и восстановление экономического и гуманитарного взаимодействия между Россией и США. В ходе встречи отмечено, что наращивание сотрудничества может включать восстановление прямого авиасообщения и развитие контактов между обществами двух стран.

    Также подчеркивалась необходимость дальнейшей работы по нормализации функционирования дипломатических миссий. Внешнеполитические ведомства РФ и США договорились продолжать конструктивный диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Куала-Лумпуре началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры между Лавровым и Рубио прошли и продолжались около часа. Марко Рубио назвал разговор с главой МИД России важным и честным.

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    11 июля 2025, 10:59 • Новости дня
    Глава Минфина США сказал, что общего у Трампа и Сороса
    Глава Минфина США сказал, что общего у Трампа и Сороса
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia,M. Popow/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава американского Минфина Скотт Бессент отметил схожесть темпераментов Дональда Трампа и Джорджа Сороса, подчеркнув их нетерпеливость при заключении крупных сделок.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил на конференции Allen&Co. в Сан-Вэлли, что президент Дональд Трамп и финансист Джордж Сорос обладают общим качеством – нетерпеливостью, пишет Bloomberg.

    По словам Бессента, оба предпочитают быстрые решения в вопросах крупных экономических соглашений и проявляют схожие требования к своим командам.

    Бессент рассказал, что советует Трампу сохранять терпение при работе над торговыми инициативами. Он также отметил, что Трамп выделяется умением выявлять проблемы и находить решения, но может спешить на этапе реализации. Эти замечания прозвучали в ходе закрытого обсуждения с инвесторами.

    Глава Минфина также прокомментировал перспективы изменения процентных ставок, выразив ожидание двух снижений до конца года и долгосрочного возврата к докризисным уровням. По его словам, инвесторы уже закладывают в цены полтора снижения, поскольку экономические показатели остаются позитивными.

    Бессент возглавляет американские торговые переговоры с Китаем, Японией и другими странами Азии. В мае и июне он участвовал в раундах переговоров с Китаем в Женеве и Лондоне, где стороны подтвердили договоренности о заморозке тарифов, но не смогли достичь итогового соглашения.

    Во время выступления Бессент также высказался по поводу политических амбиций Илона Маска, пошутив, что тот сможет набрать голоса на Марсе.

    Ранее стало известно, что организации, финансируемые Джорджем Соросом, помешали депортации более 530 тыс. мигрантов из США, воспользовавшись судебным решением против инициативы администрации Дональда Трампа.

    Американский предприниматель Илон Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского «марионеткой Сороса».

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Европе «агенты Сороса» вступили в противостояние с союзниками Трампа.

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    10 июля 2025, 22:06 • Новости дня
    Удар по военному заводу ВСУ в Киеве подтвердило подполье
    Удар по военному заводу ВСУ в Киеве подтвердило подполье
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    По сообщениям подполья, объект оборонной промышленности в Киеве был поражен, пострадали два производственных цеха предприятия.

    Удар был нанесен по военному заводу, находящемуся в Киеве, передает РИА «Новости». Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал агентству, что по данным его коллег, атаке подверглись два цеха завода.

    По словам Лебедева, «прилетело в завод военный, в два цеха». Детали о характере повреждений и последствиях удара не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по пункту временной дислокации морской пехоты ВСУ в Николаевской области. Минобороны России заявляло, что целью удара стали украинские подразделения, которые готовились к переброске на другие направления. Удар позволил сорвать планы командования ВСУ по переброске резервов и укреплению обороны.

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    11 июля 2025, 07:05 • Новости дня
    «Северяне» заявили о попытках ВСУ выстроить оборону на рубеже Хатнее – Амбарное

    Tекст: Ирма Каплан

    На Харьковском направлении фронта российские военнослужащие группировки войск «Север» заметили, как артиллерия и операторы дронов ВСУ без разбора обстреливают леса в районе госграницы и пытаются спешно выстроить линию обороны.

    «Командование ВСУ спешно пытается выстроить линию обороны на рубеже Хатнее – Амбарное, оставив боевые группы 143-й механизированной бригады и подразделений теробороны сдерживать наступление «Северян» в районе села Меловое», – сообщает неофициальный Telegram-канал группировки «Северный ветер».

    По словам бойцов, мотострелки с упорными боями продвинулись на более чем 600 метров в приграничных лесных массивах, уничтожив несколько боевых групп ВСУ.

    На Сумском направлении мотострелки и морпехи в ходе ожесточенных боев выбили оккупантов с занимаемых позиций в Варачино и окрестных лесных массивах, подразделения десантников зачистили несколько кварталов Юнаковки и выбили противника из опорпунктов в прилегающих лесах.

    «За сутки враг предпринял десять безуспешных контратак: в районах Яблоновки и села Садки, две в окрестностях Кондратовки, по три в Юнаковке и около Андреевки. <...> В них ВСУ задействовали свыше 50 человек, из которых более 30 уничтожены, 12 остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, единицы смогли бежать», – сказано в сообщении.

    На Волчанском и Липцовском направлениях «Северяне» уничтожили 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой. В Волчанске зачистили девять домовладений и продвинулись в окрестных лесных массивах.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях), – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские власти организуют масштабную эвакуацию из 325 населенных пунктов Харьковской области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.

    Как заявлял глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев Харьковской области, украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. По его словам,  эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи.

    Кроме того, стало известно, что вооруженные формирования Украины привлекли наемников из шести стран НАТО для участия в боевых действиях на северо-западе Харькова.

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