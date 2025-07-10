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    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Ленина хоронить пока рано или уже поздно

    Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики.

    11 комментариев
    10 июля 2025, 12:50 • Новости дня

    Герои России рассказали о боевом настрое штурмовиков

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские офицеры, удостоенные звания Героя России, поделились впечатлениями о настрое и профессионализме своих штурмовиков, подчеркнув их мотивацию и единство.

    Старший лейтенант Максим Ферар, удостоенный звания Героя России, выразил уверенность в боевом настрое своих подчиненных и назвал их лучшими штурмовиками. В видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, он заявил: «Каждый командир скажет о своем личном составе – это одни из самых лучших штурмовиков на данный момент, у парней всегда боевой настрой. Получается, можно сказать сборная России от Калининграда до Сахалина». Ферар подчеркнул, что чувствует ожидание победы со стороны россиян, а его бойцы «наполняются донецким духом и стараются приблизить победу быстрее».

    Герой России старший лейтенант Эммануил Давыдов, также награжденный медалью «Золотая Звезда», отметил, что военные ВС РФ в зоне спецоперации исполняют свой долг, не думая о наградах. «Я четко убежден, что мы делали свою работу. И [о том], какие награды мы за это будем получать, ни я, ни кто-либо в моем подразделении никогда не думали», – сказал Давыдов. Он добавил, что военнослужащие прикрывают друг друга, а противник опасается российских вооруженных сил.

    Младший сержант Максим Старцев заявил, что российские войска интенсивно ведут наступление в зоне спецоперации. По его словам, все бойцы мотивированы и ждут скорой победы. «Мы штурмовое подразделение. Мы, грубо говоря, все герои. Приходит приказ от командира – мы идем его выполнять… Я думаю, что в скором времени все-таки будет победа», – отметил Старцев.

    Старший лейтенант Павел Евлашевич назвал штурмовые подразделения элитой Вооруженных сил России. Он подчеркнул, что туда попадают люди с высокими моральными качествами, которые проявляют себя на службе. Евлашевич отметил, что награда «Золотая Звезда» – это заслуга всего подразделения.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.

    10 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    ВСУ установили растяжку на месте расстрела двоих российских солдат в селе Комар

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе села Комар в ДНР после расстрела двух российских солдат была установлена растяжка, сработавшая во время штурмовых действий.

    Военнослужащие Украины установили растяжку на месте расстрела двух российских пленных, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел возле села Комар в Донецкой Народной Республике.

    По данным силовых структур, место, где были убиты российские солдаты, заминировали военнослужащие 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. Собеседник агентства отметил: «Вблизи села Комар были расстреляны двое российских солдат, на месте расстрела военнослужащие 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ установили растяжку, которая сработала во время штурма».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вылеченные в больнице Волновахи боевики ВСУ расстреляли здание медицинского учреждения из танка. Пленный ВСУ рассказал о приказе расстрелять мирных жителей, эвакуирующихся из Часов Яра. ВСУ расстреляли двух пленных российских солдат в поселке Разлив.

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    10 июля 2025, 06:26 • Новости дня
    Дуда пригрозил НАТО закрыть аэропорт в Жешуве для поставок помощи Украине
    Дуда пригрозил НАТО закрыть аэропорт в Жешуве для поставок помощи Украине
    @ PAWEL SUPERNAK/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО относится к аэропорту в Жешуве как к своей собственности, в связи с этим Польша может закрыть на ремонт хаб по поставкам военной помощи Украине, заявил польский президент Анджей Дуда.

    «Как украинцы, так и наши союзники попросту считают, что аэропорт в Жешуве и наши автострады принадлежат им. Простите. Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», – приводит слова Дуды РИА «Новости».

    Аэропорт Ясенка в Жешуве служит основным транзитным хабом для поставок западной военной помощи на Украину. Он добавил, что, если Польша закроет хаб, странам придется доставлять помощь на Украину по другим маршрутам: «Делайте поставки на Украину морем, воздухом, сбрасывайте на парашютах, если не считаете, что мы вам нужны».

    Основной причиной такого недовольства Дуда назвал то, что Варшаву не приглашали на «очень важные» международные мероприятия по обсуждению военной помощи Украине. Польский президент также сообщил, что в ответ на это заблокировал определенный фрагмент решения на саммите НАТО в Вильнюсе, подчеркнув, что считает ситуацию скандальной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дуда заявил, что западные страны склоняют Варшаву к отправке военных на Украину и стараются переложить на нее основную нагрузку. Дуда также предложил направить на Украину военных из Испании, Франции и Португалии и фигурально пригрозил закрыть для партнеров доступ к польским дорогам и аэропорту в Жешуве для транзита грузов.

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    9 июля 2025, 17:20 • Видео
    Украина меняет правительство. Чего ждать?

    Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

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    9 июля 2025, 16:35 • Новости дня
    Эксперт: Есть все основания считать сфабрикованными заявления ЦРУ по химоружию на Украине

    Эксперт Никулин: Заявление ЦРУ по химоружию на Украине выглядит смехотворно

    Эксперт: Есть все основания считать сфабрикованными заявления ЦРУ по химоружию на Украине
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Есть все основания полагать, что обвинения украинских властей в использовании химоружия и представленные ЦРУ якобы доказательства против России сфабрикованы. Однако нельзя исключать, что Дональд Трамп использует эти данные как повод для новых санкций или иных ограничений против Москвы, заявил газете «ВЗГЛЯД» микробиолог Игорь Никулин. Ранее глава ЦРУ заявил о наличии у ведомства доказательств применения химического оружия на Украине.

    «Расплывчатое заявление главы ЦРУ выглядит смехотворно, учитывая наличие у России более 400 фактов о применении Киевом химического оружия, в том числе натовского образца», – отметил Игорь Никулин, микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, экс-советник генсека ООН.

    На этом фоне он напомнил зафиксированные Минобороны случаи поставок на Украину вагонами из стран Запада боеприпасов раздражающего действия. Но в Вашингтоне предпочитают эти сведения игнорировать. «США, как и другие западные страны, продолжают демонстрировать двойные стандарты и, что называется, валить с больной головы на здоровую», – посетовал собеседник.

    Уже сейчас есть все основания считать обвинения со стороны украинских властей и якобы доказательства ЦРУ против Москвы сфабрикованными. «Подобные заявления из Киева и Вашингтона – пресловутые «Белые каски». Россия одной из первых стран ликвидировала свой арсенал химического оружия. Все этапы сопровождались инспекциями ООН и ОЗХО. Работа завершилась в 2017 году», – напомнил эксперт.

    «А Штаты долго уклонялись от выполнения своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия», – добавил Никулин. Сообщения о завершении процесса ликвидации задекларированных арсеналов в СМИ появились летом 2023 года. При этом, как указал аналитик, американская сторона не допустила наблюдателей. Поэтому судить о достоверности информации не приходится.

    «Отто фон Бисмарку приписывают такую фразу: «с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть». Дональд Трамп же разыгрывает плохой спектакль, где примеряет роль то плохого, то хорошего полицейского. Это, может быть, нормально в бизнесе, но не в международных делах. Не исключено, что глава Белого дома использует данные о якобы применении Россией химоружия в качестве основания для введения санкций или других ограничений. Но такой шаг будет крайне неблагоразумным с его стороны», – заключил Никулин.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что готов представить президенту США Дональду Трампу доказательства использования химического оружия на Украине. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме.

    Присутствовавшая на встрече журналистка упомянула, что Украина обратилась в международный суд с требованием «привлечь» Россию к ответственности за якобы использование токсичных химикатов в боевых действиях. Она поинтересовалась, известно ли Трампу что-то об этом. Американский лидер переадресовал вопрос Рэтклиффу.

    «Безусловно, если задокументировано применение химического оружия, то это незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения», – ответил он, добавил, что не может раскрыть на заседании те разведывательные данные, но готов представить Трампу в частном порядке.

    Ранее в июле министерство обороны Нидерландов и Служба военной разведки и безопасности обвинили Россию в якобы применении химического оружия на Украине, в частности хлорпикрина. Москва отвергла обвинения.

    «Естественно, предоставлением неопровержимых доказательств наши оппоненты не озабочиваются. Действуют по незамысловатой, но, на их взгляд, эффективной схеме – провокации «под чужим флагом»; вбросы <…> Либо просто без затей скрываются за универсальной формулировкой – «по сведениям наших спецслужб», а в действительности опираются на фальшивые данные киевского режима», – заявили в постоянном представительстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

    До этого 26 июня ОЗХО в своем докладе, посвященном третьей технической миссии на украинской территории, заявила об обнаружении отравляющего вещества хлорбензальмалонодинитрила в образцах, якобы собранных в зоне боевых действий на Украине.

    Из документа следует, что киевские власти пригласили специалистов ОЗХО для оценки инцидента, который, как утверждается, произошел в феврале 2025 года в Днепропетровской области. При этом в распоряжение экспертов были переданы образцы, собранные исключительно украинской стороной: части гранат, элементы дрона, почва и растительность, найденные рядом с окопами.

    Согласно выводам экспертов, все представленные образцы якобы содержали следы CS – газа слезоточивого действия, который, согласно Конвенции о запрещении химического оружия, не может использоваться в военных целях. Москва обратила внимание на то, что доклады ОЗХО по Украине не имеют под собой реальной основы и вводят представителей мирового сообщества в заблуждение.

    При этом технический секретариат организации полностью игнорирует российские данные о нарушениях КЗХО. «За все время он ни разу не обратился к нам за дополнительными разъяснениями и уточнениями в отношении официально переданных нами материалов на сей счет», – подчеркнули в постпредстве России.

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    10 июля 2025, 07:16 • Новости дня
    Стало известно о дезертирстве штаба ВСУ на сумском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На сумском направлении полностью дезертировал штаб одного из батальонов ВСУ вместе с командиром, что поставило под сомнение боеспособность 150-й бригады.

    В одном из подразделений вооружённых сил Украины на сумском направлении весь штаб батальона дезертировал во главе с командиром, передает ТАСС. Об этом сообщили российские силовики.

    По их словам, 150-я бригада ВСУ продемонстрировала «полную небоеспособность» на этом участке фронта. Представитель силовых структур отметил, что такой случай массового дезертирства – показательный пример деморализации среди украинских военных на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев отправил к Оскольскому водохранилищу взвод дезертиров. Украинские пограничники отказались воевать в Курской области. В Раде заявили, что военные, попав за границу, не хотят возвращаться на Украину.

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    10 июля 2025, 12:15 • Новости дня
    ВС России поразили групповым ударом объекты ВПК в Киеве
    ВС России поразили групповым ударом объекты ВПК в Киеве
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на четверг ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома, сообщили в Минобороны.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии также нанесено поражение складу боеприпасов и месту хранения ракетного вооружения.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 131 районе, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО были сбиты пять управляемых авиационных бомб и 185 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 68 662 беспилотника, 614 ЗРК, 24 183 танка и других бронемашин, 1 576 боевых машин РСЗО,

    27 212 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 942 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг Владимир Зеленский сообщил, что в течение десяти часов на Киев и ряд других областей Украины было выпущено более 400 ракет и дронов.

    Накануне в Минобороны отчитались, что военным аэродромам Украины нанесен групповой удар «Кинжалами». В среду подполье сообщало об ударах по четырем аэродромам в центральной части Украины.

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    10 июля 2025, 11:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил угрозы Дуды закрыть аэропорт в Жешуве

    Полонист Стремидловский: Президент Польши Дуда угрожает Украине ради карьеры

    Эксперт объяснил угрозы Дуды закрыть аэропорт в Жешуве
    @ Antoni Byszewski/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Резкими заявлениями в адрес Киева и НАТО президент Польши Анджей Дуда хочет понравиться Вашингтону. Вероятно, так он пытается получить пост в американских окологосударственных структурах, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее польский лидер пригрозил закрыть аэропорт в Жешуве, через который осуществляются поставки вооружений Украине.

    «Первое, что необходимо отметить: у президента Польши нет полномочий закрыть аэропорт. Эти вопросы находятся в компетенции премьер-министра. А Дональд Туск вряд ли захочет сделать такой подарок Анджею Дуде» – пояснил полонист Станислав Стремидловский.

    «К тому же, через месяц Сейм будет утверждать нового президента – Кароля Навроцкого. Поэтому слова вышедшего в тираж главы государства сейчас вообще не имеют никакого значения ни для Польши, ни для ее союзников по НАТО, ни тем более для США. Кроме того, американские силы покидают аэропорт в Жешуве», – напомнил он.

    «Дуда всегда позиционировал себя как проукраинский и антироссийский «ястреб». Но на фоне поиска вариантов для продолжения карьеры он вдруг стал делать резкие заявления в адрес Киева и НАТО. Вероятно, политик хочет понравиться Вашингтону, чтобы попытаться получить приемлемый пост в американских окологосударственных структурах», – детализировал собеседник.

    «Также были сообщения, что Дуду лоббировали на высокую должность в Международном олимпийском комитете. Если это правда, то нынешний польский лидер таким образом пытается начать диалог с американским истеблишментом по поддержке его кандидатуры», – заключил Стремидловский.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда пригрозил союзникам по НАТО закрыть «на ремонт» аэропорт возле Жешува, сообщает РИА «Новости». «Как украинцы, так и наши союзники попросту считают, что аэропорт в Жешуве и наши автострады принадлежат им. Простите. Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», – сказал он.

    «Закрываем аэропорт в Жешуве и делайте поставки на Украину морем, воздухом, сбрасывайте на парашютах, если не считаете, что мы вам нужны», – добавил он. «Нас не приглашали на очень важные международные мероприятия, в том числе на те, где принимались решения о поставках помощи Украине через нашу территорию. Я считаю, что это скандал», – объяснил политик. Польский президент утверждает, что в ответ на это заблокировал некий «фрагмент решений» вильнюсского саммита НАТО.

    Аэропорт возле Жешува является основным перевалочным пунктом для поставок на Украину военной помощи из стран НАТО. По оценкам польских властей, через этот хаб проходит более 95% всей западной помощи Киеву.

    Напомним,  Дуда заявлял, что западные страны стараются переложить на Варшаву основную нагрузку по помощи Киеву. Он также предлагал направить на Украину военных из Испании, Франции и Португалии.

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    9 июля 2025, 16:22 • Новости дня
    На сенокосе в Белгородской области при детонации снаряда погиб человек
    На сенокосе в Белгородской области при детонации снаряда погиб человек
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Во время заготовки сена на хуторе Колотиловский Краснояружского района Белгородской области взорвалось неизвестное устройство, что привело к гибели мужчины и ранениям двух человек.

    Один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва во время уборки сена на хуторе Колотиловский сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

    Мужчина с тяжелыми травмами скончался по пути в больницу. Среди раненых – 17-летний подросток, у которого диагностирована тупая травма живота, его отправили в Ракитянскую ЦРБ для дополнительного обследования. Второй пострадавший, мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги, получил необходимую медицинскую помощь и продолжит лечение амбулаторно.

    В результате инцидента повреждена одна сельскохозяйственная машина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее в Шебекино подросток пострадал во время обстрела со стороны ВСУ.

    Системы ПВО сбили пять дронов ВСУ в Белгородской области.

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    10 июля 2025, 07:20 • Новости дня
    Российские средства ПВО уничтожили 14 украинских БПЛА за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью российские силы ПВО нейтрализовали 14 беспилотников самолетного типа, из которых восемь были сбиты над акваторией Черного моря.

    Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает ТАСС. В ведомстве уточнили, что восемь беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря, два – над Белгородской областью, еще два – над территорией Республики Крым. Кроме того, по одному беспилотнику был уничтожен в Пензенской и Курской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за одну ночь средства ПВО России сбили 91 украинский беспилотник. Один из украинских беспилотников был нейтрализован над Смоленской областью. Мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА в Горловке.

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    10 июля 2025, 12:37 • Новости дня
    ВС России поразили «Искандером» пункт морпехов ВСУ в Николаевской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные применили комплекс «Искандер» для удара по временной дислокации украинских морпехов в районе Баратовки Николаевской области.

    Российские войска нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области, передает ТАСС.

    Удар осуществлялся оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по позициям 35-й бригады морпехов в районе населенного пункта Баратовка.

    В Минобороны России заявили: «Все выявленные вражеские цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, датские компании получили контроль над судостроительными предприятиями в Николаеве. В Николаеве неизвестные подожгли автомобиль сотрудников военкомата. Подпольные группировки ликвидировали боевиков под Николаевом.

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    10 июля 2025, 02:19 • Новости дня
    Депутат Рады пожаловалась на разграбление домов украинцев солдатами ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Жители прифронтовых территорий на Украине жалуются на разграбление их домов военными вооруженных сил Украины, сообщила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.

    Скороход сообщила, что украинцы массово сообщают о подобных случаях, передает ТАСС.

    «Вот ко мне приходят обращения от граждан, говорят: «Смотрите, когда разрушено жилье, люди получают компенсацию. А вот у нас, например, ситуация: мы закрыли свой дом, мы его оставили полностью запечатанным, закрытым, мы уехали. Возвращаемся в свой дом, это прифронтовая территория, а он полностью разграблен, потому что там жили военные», – рассказала она.

    Скороход подчеркнула недопустимость подобного поведения. Она заявила: «Поймите, что то, что мы сеем, мы же и пожинаем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Скороход указывала, что в украинских войсках распространилась система мошенничества с выплатами, что стало причиной самовольного оставления частей бойцами ВСУ. Кроме того, она заявила, что украинские военные, проходившие обучение за границей, массово не возвращаются на Украину. Скороход также указала, что из десяти мобилизованных только трое в лучшем случае готовы выполнять боевые задания.

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    9 июля 2025, 21:36 • Новости дня
    Спасший людей на пляже в Курске сотрудник Росгвардии награжден орденом Мужества посмертно

    Tекст: Евгения Караваева

    Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов, спасший людей при атаке беспилотника на пляже в Курске, будет награжден орденом Мужества посмертно.

    Соответствующее указание дал директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. Гаврилов погиб во время атаки ВСУ на пляж в Курске, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

    Вячеслав Гаврилов, сотрудник группы задержания ОВО по городу Курску, прибыл на место происшествия после первого удара беспилотника и начал помогать эвакуировать людей. В момент второго удара он находился на пляже и погиб на месте. Ему было всего 27 лет.

    «Он погиб как герой, спасая других», – говорится в сообщении Росгвардии. Орденом Мужества Вячеслав Гаврилов награжден посмертно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, умер пострадавший при атаке ВСУ на курский пляж пятилетний мальчик.

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    10 июля 2025, 06:14 • Новости дня
    Российские войска уничтожили элитные подразделения ВСУ в Толстом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате применения фугасных авиационных бомб в Толстом ликвидированы элитные штурмовые части ВСУ, среди которых находились иностранные наемники.

    Как передает ТАСС, разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады «Восток» с позывным Механ сообщил о массированном ударе российской авиации по позициям ВСУ в Толстом. По его словам, среди уничтоженных оказались элитные украинские штурмовые подразделения, а также наемники из других стран.

    «В населенном пункте Толстой ударами ФАБ было уничтожено достаточно много элитных подразделений ВСУ, в том числе наемники», – заявил военный. Он уточнил, что потери украинской армии в этом районе были значительными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили поселок Толстой в Донецкой народной республике. Вооруженные силы России выбили украинские подразделения из села Толстой в ДНР.

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    10 июля 2025, 06:35 • Новости дня
    Российские спецслужбы получили список сотрудников одесского ТЦК с адресами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силовые структуры получили базу данных с именами и домашними адресами всех сотрудников территориальных центров комплектования в Одессе.

    Сотрудники российских силовых структур располагают поименным списком всего личного состава территориальных центров комплектования в Одессе, передает ТАСС. Данные включают не только имена, но и домашние адреса каждого сотрудника.

    По словам источника агентства, в настоящее время все сведения о работниках ТЦК были сведены воедино, и у российских властей есть полный доступ к этой информации. «У нас сейчас есть список всего личного состава ТЦК Одессы. Поименный, с адресами, мы им обладаем», – заявил представитель силовых структур.

    Он также уточнил, что база с такими данными уже была создана и объединяет всю доступную информацию о сотрудниках территориальных центров комплектования города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минобороны подтвердили нанесение ударов по территориальным центрам комплектования ВСУ. В Харькове и Запорожье зафиксировали взрывы в зданиях военкоматов. В Полтаве взрыв повредил здание местного военкомата.

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    10 июля 2025, 07:00 • Новости дня
    ВСУ перебросили на Сумское направление «Волков Да Винчи»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины перебросили на Сумское направление 1-й отдельный штурмовой полк, созданный на базе батальона «Волки Да Винчи» и боевиков националистической организации «Правый сектор» (признана террористической, экстремистской и запрещена в России), сообщила сумская администрация.

    «Сумская администрация сообщает, что на данный участок фронта переброшен 1 ошп (ранее «Волки Да Винчи», «Правый сектор»). Медийное подразделение ВСУ не участвует в штурмовых действиях, выполняя задачи карательных и заградительных отрядов», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Сумское направление ВСУ перебрасывают наиболее боеспособные подразделения, чтобы вернуть утраченные позиции, однако их атаки остаются безуспешными. Российские войска отражают контратаки и продолжают наступление в населенных пунктах Варачино и Юнаковка, а также в лесных массивах, продвигаясь более чем на 1,3 км. В течение суток ВСУ провели десять контратак, задействовав свыше 40 человек; в результате 20 были уничтожены, 16 – получили ранения и остались на линии столкновения, лишь немногим удалось отступить.

    На Теткинском направлении российские войска выбили ВСУ с позиций в районе Рыжевки и в лесных массивах в окрестностях Бессаловки, отбросив их от российской границы. Артиллерия и FPV-дроны России уничтожили бронированную и автомобильную технику ВСУ, а также станцию радиоэлектронной борьбы и артиллерийское орудие ВСУ в глубине Сумской области. За сутки украинские войска предприняли две неудачные контратаки в районах Рыжевки и Бессаловки, большая часть личного состава ВСУ была уничтожена, а выжившие отступили вглубь Сумской области.

    На Волчанском и Липцовском направлениях артиллерийским огнем были уничтожены девять украинских штурмовых групп, автомобильная техника и станция РЭБ.

    На Харьковском направлении южнее Мелового «Северяне» продолжают наступление, несмотря на переброску украинских штурмовых групп. Российские силы продвинулись в лесных массивах более чем на 800 м и уничтожили несколько боевых групп ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Коцюбайло, известный как Да Винчи и являвшийся одним из лидеров запрещенной в России экстремистской украинской организации «Правый сектор*», уничтожен под Артемовском в 2023 году.

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    9 июля 2025, 21:46 • Новости дня
    На Театральной площади Курска появился мемориал жертвам ночного удара по пляжу

    Tекст: Евгения Караваева

    В центре Курска горожане организовали стихийный мемориал, принося цветы и игрушки после ночного удара по пляжу, унесшего жизни людей.

    Горожане несут к месту памяти цветы, игрушки и свечи, чтобы почтить погибших. Особую боль вызывает гибель пятилетнего мальчика Анатолия, написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

    Глава региона отметил, что каждый из погибших стал жертвой «бесчеловечных преступлений нацистов».

    Напомним, спасший людей на пляже в Курске сотрудник Росгвардии награжден орденом Мужества посмертно.

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