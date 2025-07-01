Мерц пообещал не превращать Германию в одну из сторон конфликта на Украине

Tекст: Антон Антонов

«Одно точно, и я говорю еще раз: Германия не будет стороной конфликта», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ARD.

Мерц также добавил, что необходимо прилагать усилия для прекращения боевых действий.

Он также выразил сожаление по поводу решения не принимать Украину в НАТО в 2008 году на саммите альянса в Бухаресте. По словам канцлера, теперь он считает это решение ошибкой, однако добавил, что «задним числом всегда умнее».

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл в Киев с необъявленным визитом и заявил о сохранении поддержки Украины, включая поставки оружия.

По данным немецкого федерального правительства на февраль 2025 года, с начала СВО Германия предоставила или обязалась предоставить Украине военную помощь на 28 млрд евро.

