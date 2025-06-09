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    9 июня 2025, 15:21 • Новости дня

    Путин сравнил работу в парламенте и правительстве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым обратил внимание на разницу между работой в парламенте и в органах исполнительной власти.

    Дегтярев ранее возглавлял комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи в Государственной думе, а теперь работает в правительстве. «Сфера спорта для вас не нова, вы работали еще в Государственной думе, этим всем занимались. Но все-таки работа в правительстве – это другая работа», – сказал Путин, открывая встречу, передает ТАСС.

    Президент добавил, что в исполнительных органах власти применяются иные подходы, а вопросы становятся более конкретными.

    Ранее Путин выразил готовность организовывать в стране престижные спортивные события с достойными призовыми фондами.

    В понедельник Дегтярев сообщил на встрече с российским лидером о подготовке к запуску Российского спортивного фонда.

    6 июня 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин назвал 2025 год определяющим для технологического развития России
    Путин назвал 2025 год определяющим для технологического развития России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для технологического развития страны 2025 год является определяющим, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию и нацпроектам в пятницу.

    «Текущий год является во многом определяющим для технологического развития России. Важно четко понимать направления, которые сегодня и в долгосрочной перспективе будут задавать темпы роста, динамику развития отраслей, регионов, всей страны. Нужно зафиксировать те сферы и области, где предстоит обеспечить настоящее глобальное технологическое лидерство – компаний, научных центров, предприятий», – цитирует главу государства Telegram-канал Кремля.

    Путин обратил внимание на то, что профильные нацпроекты должны быть проектами достижения технологического лидерства «не названию, конечно, а по сути». «Нужно ориентировать профильные нацпроекты на повышение технологического суверенитета не по отдельным элементам, а по отраслям в целом. Такое поручение тоже уже давалось ранее. Очень прошу доложить о его выполнении в самые короткие сроки», – добавил президент.

    «Новые технологические решения нельзя готовить, что называется, в стол», – подчеркнул Путин. Он отметил, что разработка технологических новшеств не должна происходить в изоляции от реального сектора — такие подходы, по его словам, давно признаны неэффективными. По его мнению, ключевая задача — обеспечить широкое распространение и применение инноваций в самых разных отраслях. Особое внимание президент уделил тому, чтобы внедрение новых технологий способствовало укреплению конкурентных позиций российской продукции и в целом усиливало экономику страны. При этом, как отметил глава государства, не менее важно, чтобы такие решения делали повседневную жизнь граждан более удобной и комфортной.

    В этой связи Путин дал поручение правительству обеспечить персональное сопровождение процессов внедрения передовых технологий в рамках своей компетенции. Основной акцент должен быть сделан на адаптивную настройку нормативной базы – с упором на проведение пилотных проектов, апробацию и реализацию инновационных решений. Также президент поручил ускорить согласование и запуск соответствующих программных документов.

    «Этот вопрос особенно важен в развитии, как пример, беспилотных авиационных систем. Что бывает, если мы запаздываем с их освоением, в том числе со средствами противодействия беспилотникам, мы с вами все хорошо знаем», – отметил глава государства.

    Ранее на совещании Путин заявил, что российские беспилотники в ряде сегментов сейчас находятся на самых передовых позициях в мире.

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    6 июня 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин: В отдельных сегментах российские беспилотники являются самыми передовыми в мире
    Путин: В отдельных сегментах российские беспилотники являются самыми передовыми в мире
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские беспилотники в ряде сегментов сейчас находятся на самых передовых позициях в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «В отдельных сегментах российские беспилотные системы уже являются самыми передовыми в мире, превосходят иностранные аналоги – иностранцы часто их и копируют сегодня. Чтобы нарастить объем и качество работ в области беспилотников реализуется специальный нацпроект», – цитирует Путина  официальный Telegram-канал Кремля.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российские системы вооружений стали популярнее из-за специальной военной операции.

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    8 июня 2025, 11:24 • Видео
    Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

    На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

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    9 июня 2025, 08:12 • Новости дня
    Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года
    Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Впервые в современной истории утвержден стратегический план развития Военно-морского флота России до 2050 года с учетом опыта спецоперации на Украине, сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

    Решение о подготовке новой стратегии было принято летом прошлого года. Министерство обороны разработало проект, а доработкой занималась Морская коллегия при участии федеральных ведомств. Итоговая редакция была представлена президенту, и 30 мая он утвердил ее, рассказал Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».

    Он отметил, что это первый подобный стратегический документ в современной истории России. По его словам, принятие стратегии подчеркивает приоритетность развития современного и мощного флота, а позиции России, как одной из ведущих морских держав мира, постепенно восстанавливаются.

    В документе содержится анализ военно-политической ситуации в мире, оценка рисков возникновения вооруженных конфликтов и потенциала других крупнейших флотов. Патрушев отметил: «Дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта специальной военной операции».

    Стратегия определяет главные задачи флота в мирное и военное время, а также критерии формирования его перспективного облика, чтобы Россия могла эффективно защищать национальные интересы в Мировом океане.

    Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России. Путин заявил о масштабной программе модернизации Военно-морского флота, включающей строительство новых кораблей и подводных лодок.

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    6 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин заявил о досрочном выполнении части национальных целей России

    Путин: Доля семей, получающих меры поддержки на детей без заполнения заявлений, приблизилась к 100%

    Путин заявил о досрочном выполнении части национальных целей России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин отметил, что страна выполнила часть национальных задач, запланированных к 2030 году, причем ключевой показатель поддержки семей уже практически достиг максимального уровня.

    Россия смогла досрочно достичь части национальных целей развития, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС. Президент отметил, что по статистике некоторые показатели выполнены в первом квартале 2025 года.

    «По статистике некоторые показатели, намеченные на 2020-2030 годы, уже достигнуты в первом квартале текущего года. И, безусловно, это позитивный результат», – сообщил глава государства.

    Путин подчеркнул, что доля семей, получающих меры поддержки на детей проактивно, то есть без заявлений и обращений, вплотную приблизилась к 100%. По его словам, даже к 2030 году ожидался гораздо более скромный результат по этому направлению.

    «С одной стороны, результаты, конечно, радуют, вызывают гордость за специалистов, трудовые коллективы, которые вносят вклад в эту работу, – заметил глава государства. – С другой стороны, нам уже сейчас надо ставить новые цели, объективно оценивая свои возможности, но при этом понимая, что мы можем достигать большего».

    Напомним, на совещании основной докладчик – председатель правительства Михаил Мишустин, который подробно расскажет о планах и задачах по развитию ключевых направлений национальной политики. Также в ходе совещания первый вице-премьер Денис Мантуров представит доклад по обеспечению технологического лидерства в отраслях космоса и биоэкономики.

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    6 июня 2025, 23:57 • Новости дня
    Путин присвоил аэропорту Нерюнгри имя Гавриила Чиряева

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Нерюнгри в Якутии имени первого секретаря Якутского обкома (1965-1982) Гавриила Чиряева.

    Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Аэропорт Нерюнгри, также известный как Чульман, расположен в 8 км от поселка Чульман и в 40 км от города Нерюнгри. В 2023 году завершилась масштабная реконструкция аэровокзального комплекса, передает ТАСС.

    Чиряев занимал пост первого секретаря Якутского обкома с 1965 по 1982 годы. Под его руководством в регионе была проведена индустриализация, заложен Южно-Якутский угольный комплекс, основан город Нерюнгри и начато строительство Нерюнгринской ГРЭС.

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    9 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    Военный эксперт перечислил главные задачи стратегии развития ВМФ до 2050 года

    Военный эксперт Дандыкин: В стратегии развития ВМФ особое внимание получат беспилотные системы

    Военный эксперт перечислил главные задачи стратегии развития ВМФ до 2050 года
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия – великая морская держава. Для защиты интересов государства нужен современный и мощный флот, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее помощник президента Николай Патрушев сообщил, что Владимир Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года.

    «Наша страна – великая морская держава, омываемая водами трех океанов. Поэтому стратегия развития ВМФ России – крайне важный документ. В истории отечественного флота были подобные программы, но не такие долгосрочные, как разработанная сейчас», – напомнил военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    Президент уделяет особое внимание совершенствованию флота, и утверждение подробной стратегии его дальнейшего развития – логический шаг на данном пути. Произошло это на фоне напряженной обстановки в Балтийском море, где Эстония фактически занялась «пиратством», а также в связи с осмыслением опыта СВО.

    «Исторически сложилось, что четыре флота и Каспийская флотилия изолированы друг от друга. Вопрос стоит о самодостаточности этих объединений или о наращивании скорости переброски сил и средств. В этой связи огромное значение имеет развитие Северного морского пути», – считает Дандыкин.

    Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны подводные лодки совершали едва ли не «кругосветку» для того, чтобы из Тихого океана попасть в зону боевых действий на Северный флот. Он допускает, что вопрос переброски сил мог найти отражение в Стратегии.

    Еще один пункт касается кораблестроения и модернизации судостроительных мощностей. «Сейчас регулярно вводятся в строй многоцелевые подлодки. Но важно также прописать, какие корабли нужны ВМФ», – пояснил собеседник. В документе, вероятно, затронут и состав береговой охраны ФСБ, ведь в случае боевых действий все эти машины переходят под руководство Военно-морского флота.

    «Возможна установка более мощного вооружения на суда данной категории, которых нужно очень много на всех наших направлениях водных госграниц», – подчеркнул спикер. По его мнению, особое внимание будет уделено развитию беспилотных систем: и надводной, и подводной, и воздушной. Эксперт напомнил, что в составе Военно-морского флота уже создаются полки беспилотных систем.

    «Учитываться будет и их применение, и отражение вражеских беспилотников. Носителями этих беспилотных систем окажутся и надводные, и авианесущие корабли», – рассуждает эксперт. Дандыкин добавил: должна развиваться и морская авиация, речь может пойти о создании новых летательных аппаратов с учетом вызовов.

    Ранее Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота на период до 2050 года. Об этом сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он напомнил, что решение о подготовке документа было принято еще в июле прошлого года на совещании в Кремле.

    «По поручению президента Минобороны подготовило ее проект, доработанный затем Морской коллегией с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция Стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил», – сказал Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

    «Не вдаваясь в детали, скажу, что подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории», – добавил он. Авторы Стратегии оценили нынешнее состояние и возможности флота с учетом опыта военных действий на Украине и сформулировали его задачи в мирное и военное время, рассказал помощник президента.

    Также они проанализировали развитие военно-политической обстановки в мире, варианты вероятного возникновения вооруженных конфликтов и потенциал ведущих военно-морских держав. Сформулированы основные требования к будущему боевому составу флота, его основные задачи и механизмы, направленные на формирование перспективного облика ВМФ.

    Как отметил Патрушев, «подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории». «Это еще раз подчеркивает, что развитие мощного и современного флота для нашей страны находится в числе приоритетных задач. А позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются», – подчеркнул помощник президента.

    Напомним, в апреле Путин на совещании по Стратегии развития Военно-морского флота сообщал, что в течение следующих десяти лет на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено 8,4 трлн рублей. По его словам, эти средства должны быть учтены при формировании госпрограммы вооружений.

    «За последние пять лет построено 49 кораблей различных классов, а с 2020 по 2024 год, по сегодняшний день, в состав ВМФ введено четыре стратегические подводные лодки проекта «Борей-А» и четыре многоцелевые подводные лодки проекта «Ясень-М». Вместе с тем очевидно, что динамика меняющейся обстановки в мире, появление новых вызовов, угроз, наконец, бурная технологическая, цифровая революция, роботизация и широкое внедрение беспилотных систем – все это требует формирования нового облика Военно-морского флота», – подчеркивал глава государства.

    Отметим, в России создан Технический совет по развитию морских беспилотных систем, который займется внедрением беспилотных технологий в деятельность Военно-морского флота. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего.

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    6 июня 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин заявил о снижении младенческой смертности до исторического минимума

    Tекст: Денис Тельманов

    В России зафиксирован новый минимум по уровню младенческой смертности, что позволило стране войти в число мировых лидеров по защите здоровья новорожденных.

    Младенческая смертность в России достигла нового исторического минимума, передает РИА «Новости». Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Путин отметил, что ряд показателей, которые планировалось достичь только к 2030 году, уже выполнены в первом квартале текущего года. «По статистике, некоторые показатели, намеченные на 2030 год, уже достигнуты в первом квартале текущего года, и, безусловно, это позитивный результат. Так, до нового исторического минимума снизилась младенческая смертность. Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных», – заявил он.

    Президент подчеркнул, что страна входит в число мировых лидеров по эффективной системе защиты здоровья новорожденных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале 2025 года в России наблюдался прирост числа новорожденных и отмечено снижение числа разводов.

    После введения ограничений на продажу алкоголя в российских регионах зарегистрировали снижение смертности, особенно в Якутии и Вологодской области.

    В докладе ООН отмечалось значительное увеличение смертности среди беременных и рожениц в 2021 году из-за пандемии COVID-19 – число случаев возросло на 40 тыс. по сравнению с 2020 годом.

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    7 июня 2025, 12:37 • Новости дня
    Путин подписал закон о штрафах за продажу энергетиков детям
    Путин подписал закон о штрафах за продажу энергетиков детям
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных штрафов за продажу несовершеннолетним энергетических напитков.

    Документ предусматривает изменения в Кодексе об административных правонарушениях. За нарушение граждане заплатят штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей, передает ТАСС.

     Для должностных лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа от 100 до 200 тыс. рублей. Юридическим лицам грозят штрафы от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

    Новый закон вступит в силу с момента его официального опубликования.

    Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении штрафов за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики.

    Психотерапевт Евгений Кульгавчук сообщал, что употребление энергетиков может вызывать депрессию и ухудшать психическое состояние.

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    6 июня 2025, 22:49 • Новости дня
    Путин упразднил комиссию по вопросам строительства космодрома Восточный

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об упразднении комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный.

    Распоряжение опубликовано на портале официального опубликования правовых актов. Кроме того, признается утратившим силу ряд распоряжений, связанные с изменениями в составе комиссии. Комиссия по вопросам строительства космодрома Восточный была создана в 2014 году, передает РИА «Новости».

    В мае представители Роскосмоса сообщили, что глава госкорпорации Дмитрий Баканов проверил ход работ по строительству космодрома Восточный. Ведущееся строительство включает создание технического комплекса для испытаний автоматических космических аппаратов, разгонных блоков, а также сборки и комплексных испытаний космической головной части. Завершить возведение объекта планируется к концу 2026 года, передает ТАСС.

    В феврале врио главы дирекции по строительству Восточного был назначен Владимир Кучеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае взлетно-посадочная полоса аэропорта космодрома Восточный была введена в эксплуатацию. Делегация Роскосмоса во главе с Бакановым прибыла первым рейсом на Восточный.

    В начале февраля Путин освободил Юрия Борисова от должности гендиректора Роскосмоса и назначил Баканова новым руководителем госкорпорации. Баканов 15 февраля впервые посетил космодром Восточный, ознакомился с ходом его строительства.

    Вторая очередь строительства космодрома Восточный предусматривает создание стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара» на экологически чистом топливе.

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    6 июня 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин: Важно полностью обеспечить нормативно-правовую базу нацпроектов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Воплощение в жизнь национальных проектов обеспечивается нормативными актами и финансированием, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «Важно полностью обеспечить нормативно-правовую базу нацпроектов, создать рамки работы, понятные для всех участников, прежде всего для регионов, муниципалитетов, подрядчиков, исполнителей на местах. И, конечно, нужно обеспечить их четким, ритмичным финансированием», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, от решения этих нюансов зависят темп и качество национальных проектов.

    Ранее в Кремле сообщали, что на совещании Путина по стратегическому развитию обсудят запуск новых национальных проектов до 2036 года.

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    7 июня 2025, 12:17 • Новости дня
    Путин подписал закон о легализации гостевых домов в регионах

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года эксперимента по легализации гостевых домов.

    С 1 сентября 2025 года стартует эксперимент по официальной регистрации гостевых домов, которые будут внесены в специальный реестр и получат уникальные номера, указано на официальном сайте правовой информации.

    Эксперимент затронет 19 регионов, среди которых Республика Алтай, Дагестан, Крым, Краснодарский и Алтайский края, Севастополь, федеральная территория Сириус и другие субъекты.

    Закон определяет гостевой дом как индивидуальный жилой дом или его часть, в котором предоставляются услуги временного проживания и обслуживания физических лиц. Для включения в реестр гостевые дома должны находиться на землях населенных пунктов с разрешенным использованием под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство, а также принадлежать физическому лицу и состоять на государственном кадастровом учете.

    Отказ во внесении сведений о гостевом доме в реестр возможен при несоответствии этим требованиям. Запрещается предоставление услуг и размещение информации о гостевом доме без идентификационного номера и ссылки на реестр.

    Закон предусматривает временное приостановление классификации гостевого дома на срок не более 30 дней для устранения нарушений. Основные положения вступят в силу 1 сентября 2025 года, а требование об обязательном указании идентификационного номера и интернет-ссылки на реестр – с 1 января 2026 года.

    В пояснительной записке к закону отмечается, что отсутствие регулирования приводит к правовой неопределенности, снижению уровня защиты потребителей и потерям бюджета. Авторы закона – депутаты Госдумы Наталья Костенко и Татьяна Лобач.

    Ранее Путин подписал закон, который обязывает управляющие компании в многоквартирных домах предоставлять собственникам помещений отчет о деятельности за прошедший год.

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    7 июня 2025, 10:18 • Новости дня
    Путин обязал управляющие компании ежегодно отчитываться перед жильцами

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает управляющие компании в многоквартирных домах предоставлять собственникам помещений отчет о деятельности за прошедший год.

    Президент подписал закон, согласно которому управляющие компании будут предоставлять собственникам отчет о своей деятельности за прошлый год в первом квартале, указано на официальном сайте правовой информации.

    Согласно закону, управляющие организации, а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и специализированные потребительские кооперативы должны в течение первого квартала предоставлять собственникам отчет о деятельности по управлению домом за предыдущий год. Также эти отчеты должны размещаться в ГИС ЖКХ или региональных информационных системах с автоматизированным размещением.

    Минстрой России будет утверждать перечень сведений, обязательных к отражению в годовом отчете, а также форму отчета. В документе указывается, что управляющие организации обязаны размещать отчеты начиная с первого квартала 2026 года.

    В законе предусмотрены также изменения в госрегистрации прав на недвижимость при перепланировке. Местные органы власти должны будут направлять собственнику выписку из ЕГРН в личный кабинет на портале госуслуг или по электронной почте.

    Ранее Госдума приняла закон о единой форме отчетности для управляющих компаний (УК) и ТСЖ. Отчеты должны размещаться с первого квартала 2026 года.

    Президент Владимир Путин заявил, что граждане, которые платят за капитальный ремонт, должны понимать, на что идут потраченные средства. Он поручил вывести из-под НДС работы по ремонту и содержанию общего имущества в многоквартирных домах, независимо от управляющей организации.

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    8 июня 2025, 10:00 • Новости дня
    Путин поздравил соцработников России с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В профессиональный праздник социальных работников президент Владимир Путин напомнил, что указ Петра I 1701 года стал началом российской системы соцзащиты.

    Президент России Владимир Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, передает ТАСС. Глава государства отметил, что традиции милосердия и попечительства всегда были характерны для российского народа и продолжаются нынешним поколением.

    В своей поздравительной телеграмме Путин подчеркнул, что указ Петра Первого от 8 июня 1701 года об открытии учреждений для ухода за неимущими стал важной вехой в истории российской системы социальной защиты. «Благородные традиции милосердия и попечительства, помощь тем, кто нуждается в заботе и сострадании, всегда были в характере нашего народа, находили живой отклик в сердцах людей и поддержку в обществе», – заявил президент.

    Путин отметил, что социальные работники проявляют глубокое понимание значимости своей миссии, отличаются отзывчивостью и неравнодушием. Он напомнил, что улучшение качества и доступности социальных услуг требует объединения усилий государства, институтов развития, НКО, бизнеса и волонтерских организаций.

    В завершение поздравления президент поблагодарил работников социальной сферы за их самоотверженный труд и пожелал им успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, VIII Съезд Партии пенсионеров избрал Эрика Праздникова новым лидером. Партия назвала ключевым приоритетом модернизацию социальной политики и пенсионную реформу.

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    9 июня 2025, 14:57 • Новости дня
    Путин заявил, что не стал бы мастером спорта при современных взносах

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему стартовых взносов в спорте, подчеркнув, что подобные расходы были бы непосильными для семьи в годы его юности.

    Владимир Путин заявил, что при существующих в наши дни стартовых взносах не смог бы в юности стать мастером спорта по самбо и дзюдо, передает ТАСС.

    Глава государства объяснил, что в его семье не было средств оплачивать участие в соревнованиях: «Сегодня я, наверное, если бы занимался спортом, вряд ли смог бы выполнить мастера спорта Советского Союза по самбо и второй раз мастера спорта Советского Союза по дзюдо. У моей семьи не было денег для того, чтобы платить за каждый шаг начинающего спортсмена. Просто невозможно было бы».

    Путин подчеркнул, что важно добиться социальной справедливости для всех российских семей, чтобы спорт был доступен каждому ребенку. Он отметил необходимость продолжать работу в этом направлении.

    Министр спорта Михаил Дегтярев в ответ заверил, что вопрос будет урегулирован совместно со всеми профильными ведомствами. Он напомнил, что Минспорт с 1 мая отменил все стартовые взносы на соревнованиях для детей до 18 лет, чтобы поддержать семьи и обеспечить равный доступ к спортивным занятиям для юных россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, глава Минспорта России заявил о создании специального фонда для поддержки российского спорта. Владимир Путин подчеркнул готовность страны организовывать престижные спортивные соревнования с достойными призовыми фондами.

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    9 июня 2025, 12:13 • Новости дня
    Путин приветствовал участников Петербургского международного экономического форума

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Петербургского международного экономического форума. Он подчеркнул, что главная тема форума в этом году: «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

    По словам президента, Россия выступает за суверенное развитие и уважение к культурной самобытности народов, а также продолжит работу с партнерами по БРИКС для формирования эффективного международного сотрудничества без дискриминации и санкционного давления.

    «Главная тема форума в этом году: «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Россия последовательно отстаивает принципы суверенного развития, уважения к культурной и цивилизационной самобытности стран и народов. Вместе с нашими партнерами, прежде всего по объединению БРИКС, намерены продолжать работу по построению эффективной системы равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин отметил, что особое внимание в программе форума уделено вопросам технологического развития, цифровой трансформации, демографии, производительности труда, науки, образования, здравоохранения и социальной защиты. Он выразил уверенность, что дискуссии участников помогут найти ответы на актуальные вызовы современности, и пожелал им успехов.

    ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин планирует выступить на Петербургском международном экономическом форуме.

    В этом году форум соберет делегации от более 92 государств и территорий, что превышает показатели прошлого года.

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