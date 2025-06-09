Кенгуру сбежал из зоопарка в Ростовской области

Tекст: Дарья Григоренко

Моргунова сообщила, что животное по кличке Сидней ночью перепрыгнуло через забор, несмотря на то, что его пытались поймать 90 человек с фонарями и факелами. Она добавила: «Мы просим всех неравнодушных людей подключиться к поискам Сиднея», передает РИА «Новости».

В поисково-спасательной операции участвуют ветеринары и зоологи, которые готовы помочь при поимке и безопасной иммобилизации животного. Для возвращения кенгуру в зоопарк формируют команду волонтеров.

Главный ветеринарный врач парка Александра Лашко рекомендовала не приближаться к кенгуру и не пытаться поймать его самостоятельно, поскольку поведение дикого животного может быть непредсказуемым. Она уточнила, что несмотря на покладистый характер животных, контактировать с ним без специалистов опасно, чтобы не спугнуть его.

В феврале в нидерландском городе Флиссинген гостья отеля обнаружила в своем номере спящего тюленя, которого позже вернули в дикую природу.

Ранее сообщалось, что австралийский эму, сбежавший с фермы в Коми, два дня избегал поимки в лесу, находясь всего в километре от своего места проживания.