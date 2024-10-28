В Коми второй день не могут поймать сбежавшего страуса

Эму сбежал со страусиной фермы в Коми и скрылся в лесу

Tекст: Валерия Городецкая

В Сыктывдинском районе республики Коми сотрудники фермы второй день пытаются поймать сбежавшего эму, передает РИА Новости. По словам владельца фермы Михаила Напалкова, птица находится в лесу всего в километре от фермы, но поймать ее пока не удается.

Напалков рассказал, что эму удалось обнаружить, однако, несмотря на старания загнать его в сеть, птица умело уклоняется и убегает в другую сторону. «Мы его нашли... в лесу примерно в километре от фермы, просто физически не можем поймать. Пытались загнать в сеть, но он неглупый – убегает в другую сторону», – заявил он.

По словам Напалкова, поимка эму, который достигает двух метров в высоту, является травмоопасной. Беглец успел увернуться от сачка и даже пнуть ногой одного из работников.

Сейчас на ферме рассматривают возможность привлечения специалистов с мощными ветеринарными ружьями, которые могут стрелять шприцами с транквилизаторами. Обычные ветеринарные ружья не справляются, так как шприцы застревают в оперении эму.

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