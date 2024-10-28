Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
В Коми второй день не могут поймать сбежавшего страуса
Эму сбежал со страусиной фермы в Коми и скрылся в лесу
Австралийский эму, сбежавший с фермы в Коми, второй день избегает поимки в лесу, находясь всего в километре от своего места проживания.
В Сыктывдинском районе республики Коми сотрудники фермы второй день пытаются поймать сбежавшего эму, передает РИА Новости. По словам владельца фермы Михаила Напалкова, птица находится в лесу всего в километре от фермы, но поймать ее пока не удается.
Напалков рассказал, что эму удалось обнаружить, однако, несмотря на старания загнать его в сеть, птица умело уклоняется и убегает в другую сторону. «Мы его нашли... в лесу примерно в километре от фермы, просто физически не можем поймать. Пытались загнать в сеть, но он неглупый – убегает в другую сторону», – заявил он.
По словам Напалкова, поимка эму, который достигает двух метров в высоту, является травмоопасной. Беглец успел увернуться от сачка и даже пнуть ногой одного из работников.
Сейчас на ферме рассматривают возможность привлечения специалистов с мощными ветеринарными ружьями, которые могут стрелять шприцами с транквилизаторами. Обычные ветеринарные ружья не справляются, так как шприцы застревают в оперении эму.
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