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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему страны БРИКС спокойно реагируют на украинский вопрос

    Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис БРИКС показал уважение России к суверенитету

    Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.

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    28 октября 2024, 20:15 • Новости дня

    В Коми второй день не могут поймать сбежавшего страуса

    Эму сбежал со страусиной фермы в Коми и скрылся в лесу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Австралийский эму, сбежавший с фермы в Коми, второй день избегает поимки в лесу, находясь всего в километре от своего места проживания.

    В Сыктывдинском районе республики Коми сотрудники фермы второй день пытаются поймать сбежавшего эму, передает РИА Новости. По словам владельца фермы Михаила Напалкова, птица находится в лесу всего в километре от фермы, но поймать ее пока не удается.

    Напалков рассказал, что эму удалось обнаружить, однако, несмотря на старания загнать его в сеть, птица умело уклоняется и убегает в другую сторону. «Мы его нашли... в лесу примерно в километре от фермы, просто физически не можем поймать. Пытались загнать в сеть, но он неглупый – убегает в другую сторону», – заявил он.

    По словам Напалкова, поимка эму, который достигает двух метров в высоту, является травмоопасной. Беглец успел увернуться от сачка и даже пнуть ногой одного из работников.

    Сейчас на ферме рассматривают возможность привлечения специалистов с мощными ветеринарными ружьями, которые могут стрелять шприцами с транквилизаторами. Обычные ветеринарные ружья не справляются, так как шприцы застревают в оперении эму.

    В 2021 году в Ульяновске сбежавший из парка развлечений волк напал на мужчину во время прогулки по парку. В 2022 году в Калининграде из зоопарка сбежал павлин, который затем забрался на балкон пятиэтажного дома. Тигр, сбежавший из зоопарка на Украине, создал угрозу для безопасности жителей села Улич в Словакии у границы со Словакией.

    27 октября 2024, 23:04 • Новости дня
    Михалков в Сербии обвинил Запад в обмане украинцев

    Михалков заявил в Сербии о манипуляциях Запада с молодежью Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Режиссер Никита Михалков в Белграде обвинил Запад в обмане украинской молодежи и создании антироссийских настроений, отмечая, что это повлияло на два поколения.

    Народный артист России Никита Михалков, выступая в Сербии, обвинил Запад в обмане двух поколений украинской молодежи. Как сообщает РИА «Новости», Михалков заявил, что англосаксонский мир работал с детьми и школами на Украине, создавая антироссийское настроение.

    «Мы продолжали ощущать себя «старшим братом», думая, что все будет хорошо. Выросло два поколения людей, которые никогда не поймут, что русские и украинцы – это один народ», – отметил он на пресс-конференции в Белграде.

    Михалков также высказался о специальной военной операции (СВО) России на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года. По его словам, Россия сделала «жестокий и очень опасный шаг», чтобы предотвратить войну на своей территории через две недели. Он сообщил, что видел документы, подтверждающие это.

    В минувшие выходные в Белграде прошли гастроли театра «Мастерская «12». На премьерном показе в Национальном театре Сербии присутствовали министр культуры Сербии и другие высокопоставленные гости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее режиссер Михалков высказывался, что специальная военная операция на Украине помогла россиянам понять необходимость ставить интересы своей страны выше всех остальных. Он также заявлял, что деятели культуры, покинувшие Россию в 2022 году, безразличны к судьбе мирных жителей Донбасса, которые подвергались бомбардировкам восемь лет.

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    28 октября 2024, 18:20 • Новости дня
    Умерла мать Гайдара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мать российского экономиста и политика Егора Гайдара Ариадна Бажова-Гайдар скончалась на сотом году жизни в Москве.

    Ариадна Павловна Бажова-Гайдар умерла 28 октября в возрасте 99 лет, передает ТАСС. Сообщение о ее кончине появилось в Telegram-канале фонда Гайдара, где с глубоким сожалением отметили ее уход из жизни.

    Бажова-Гайдар была дочерью известного писателя Павла Бажова, который прославился своими уральскими сказами. Ее супруг, Тимур Гайдар, сын известного писателя Аркадия Гайдара, также был писателем и журналистом. Их сын, Егор Гайдар, стал известным экономистом и политиком. Он около полугода в 1992 году исполнял обязанности главы правительства, был одним из авторов «Беловежских соглашений», идеологом приватизации и либерализации цен.

    Доктор исторических наук Бажова-Гайдар посвятила жизнь научной деятельности. Она работала в академических исторических журналах, писала статьи, посвященные российским дипломатам и ученым.

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    27 октября 2024, 19:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    28 октября 2024, 17:56 • Новости дня
    Британия ввела новые санкции против российских организаций

    Британия ввела санкции против АСП, АНО «Диалог» и группы компаний «Структура»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британия добавила в санкционный список Агентство социального проектирования (АСП), АНО «Диалог» и группу компаний «Структура», а также их руководителей, следует из данных с сайта правительства Соединенного Королевства.

    Ограничения также коснулись нескольких ключевых лиц: директора АСП и «Структуры» Ильи Гамбашидзе, программного директора АСП Андрея Перлы и генерального директора «Структуры» Николая Тупикина, передает ТАСС. Санкции предполагают запрет на въезд в Британию и заморозку их активов в случае обнаружения.

    Ранее британская сторона объявила о введении санкций в отношении войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России. Также сообщалось, что «Большая семерка» (G7) намерена увеличить санкционное давление на российскую нефть и усилить контроль за потолком цен, чтобы ограничить доходы России от продажи энергоносителей. Кроме того, глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон намерен усилить санкции против России и третьих стран за поставку материалов для вооруженных сил на следующей неделе.

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    27 октября 2024, 22:53 • Новости дня
    Локализован крупный пожар в ресторане Самары

    Пожар в ресторане Prosecco9 в Самаре локализовали на площади 200 кв метров

    Tекст: Денис Тельманов

    Возгорание в ресторане Prosecco9 в Самаре локализовали на площади 200 квадратных метров с привлечением пожарных расчетов и сотрудников МЧС.

    Пожар в ресторане Prosecco9 в Самаре был успешно локализован, пишет ТАСС. Инцидент произошел на площади 200 квадратных метров. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия, чтобы контролировать ситуацию и предотвратить распространение огня.

    В пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области сообщили: «В 23.30 (22.30 мск) локализован на площади 200 квадратных метров». В тушении пожара участвовали несколько пожарных расчетов. Оперативное вмешательство пожарных позволило остановить распространение огня и минимизировать ущерб.

    На месте происшествия работают специалисты, которые выясняют причины возгорания. В результате инцидента пострадавших нет. Ведется дальнейшее разбирательство и оценка возможного ущерба от пожара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поселке Уральский Пермского края произошел пожар, унесший жизни трех детей, а их мать доставили в больницу с ожогами. В частном доме в селе Плодовитое Калмыкии произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека, включая двух детей.

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    27 октября 2024, 23:59 • Новости дня
    В Петербурге завели дело на водителя после ДТП с пострадавшими

    Водителя автобуса в Петербурге арестовали после ДТП с десятью пострадавшими

    Tекст: Денис Тельманов

    Полиция Петербурга возбудила уголовное дело против водителя автобуса, который устроил ДТП, в результате которого пострадали десять человек. Мужчина арестован.

    Как передает РИА «Новости», инцидент произошел на Площади Восстания, где водитель автобуса столкнулся с другим рейсовым автобусом и двумя легковыми автомобилями. В результате аварии десять человек получили травмы, среди них трое детей. Четыре человека были госпитализированы, и в настоящее время в стационарах остаются двое пострадавших.

    Полиция Петербурга сообщила, что водитель автобуса совершал левый поворот с Невского проспекта на Лиговский проспект на запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной аварии. В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Данное преступление предусматривает наказание, включая лишение свободы.

    Водитель автобуса задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Пресс-служба регионального главка МВД РФ подтвердила это, добавив, что следствие также рассматривает дело об оказании небезопасных услуг, которое ранее возбудил городской главк СК РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге на площади Восстания произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и автобуса, в результате которого пострадали 10 человек, включая троих детей.

    В центре Петербурга при столкновении автобусов пострадали десять человек, медицинская помощь была оказана всем пострадавшим, из которых четверо госпитализированы.

    Водитель автобуса, который участвовал в аварии в центре Петербурга, по предварительным данным, ощутил резкое ухудшение самочувствия прямо перед столкновением, как сообщала пресс-служба регионального главка МВД РФ.

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    28 октября 2024, 03:43 • Новости дня
    При пожаре в частном доме в Саратове погибли три человека

    Пожар в частном доме в Саратове унес жизни троих, одна женщина пострадала

    Tекст: Денис Тельманов

    Возгорание в двухэтажном доме в Саратове унесло жизни троих, одна женщина пострадала. В тушении участвовали 26 специалистов, площадь пожара составила 120 кв. метров.

    Как сообщает ТАСС, пожар возник в частном двухэтажном доме в Саратове, в результате происшествия погибли три человека.

    До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались четыре человека, однако одна женщина была госпитализирована с травмами. В ходе тушения были найдены трое погибших.

    Общая площадь возгорания составила 120 кв. метров. Пожарные службы успешно ликвидировали пламя. На месте событий работали 26 специалистов, привлечено было четыре единицы техники.

    В данный момент дознаватели МЧС занимаются выяснением причины и обстоятельств возникновения пожара.

    «До прибытия сотрудников МЧС самостоятельно эвакуировались четыре человека, одна женщина была госпитализирована. В ходе тушения, к сожалению, обнаружены трое погибших», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Самаре локализовали возгорание в ресторане Prosecco9 на площади 200 кв. метров с помощью пожарных расчетов и сотрудников МЧС.

    В Хабаровске произошел пожар в гостинице, где крыша здания частично обрушилась.

    В пермском офисе партии «Единая Россия» произошел пожар, предположительно вызванный поджогом, при этом на месте обнаружены «коктейли Молотова», а камеры зафиксировали двух женщин.

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    28 октября 2024, 14:08 • Новости дня
    Путин заявил о дисбалансах в экономике из-за санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экономика России сталкивается с трудностями и дисбалансами, причиной которых стали санкции и кадровый дефицит, заявил президент Владимир Путин.

    Президент потребовал работать над тем, чтобы закрепить и сделать более устойчивыми положительные тенденции, которые уже наблюдаются в отдельных секторах экономики, передает ТАСС.

    «Важно не только постоянно анализировать положение дел в экономике страны, но и своевременно настраивать меры экономической политики так, чтобы закрепить, сделать более устойчивыми положительные тенденции», – подчеркнул Путин.

    В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина с экономическими ведомствами страны. Ранее страны БРИКС указали на негативное влияние незаконных санкций на мировую экономику.

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    28 октября 2024, 20:51 • Новости дня
    СМИ: Перебежчики из КНДР в Южную Корею собрались на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа из почти 200 северокорейских перебежчиков, проживающих в Южной Корее, намерена отправиться на Украину для участия в конфликте на стороне ВСУ, пишет South China Morning Post.

    По данным South China Morning Post, они намерены осуществлять психологическую войну против своих бывших сослуживцев из КНДР, которые якобы могут быть развернуты в России, передает РИА «Новости». Группа состоит преимущественно из бывших солдат с семи-десятилетним военным опытом. Эти люди рассчитывают использовать свои знания о вооруженных силах КНДР для подрыва и деморализации северокорейских солдат.

    «Мы готовы отправиться туда, куда необходимо, чтобы работать в качестве агентов психологической войны – посредством громкоговорителей, распространения листовок и даже в качестве переводчиков», – заявил один из перебежчиков, слова которого приводит издание.

    Ранее первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    28 октября 2024, 14:32 • Новости дня
    Путин потребовал укрепить положительные тенденции в экономике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам подчеркнул важность укрепления и сохранения положительных трендов в российской экономике.

    Глава государства заявил о важности не только постоянного анализа экономической ситуации в стране, но и своевременной настройки мер экономической политики, передает ТАСС. Он подчеркнул, что эффективное управление экономикой требует оперативного реагирования на изменения и корректировки в подходах к политике.

    «Важно не только постоянно анализировать положение дел в экономике страны, но и своевременно настраивать меры экономической политики так, чтобы закрепить, сделать более устойчивыми положительные тенденции», – сказал он.

    Ранее Путин заявил, что экономика России сталкивается с трудностями и дисбалансами из-за санкций и кадрового дефицита. Он также подчеркнул, что возвращение к бюджетному правилу и сокращение ненефтегазового дефицита должно помочь в сдерживании инфляции.

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    28 октября 2024, 18:28 • Новости дня
    ФАС предложила внедрить «целевую амортизацию» для ЖКХ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная антимонопольная служба разработала проект постановления по «целевой амортизации» для коммунальных организаций, чтобы инвестиции концентрировались на модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ.

    Проект постановления, разработанный ФАС, предполагает, что расходы на амортизацию будут учитываться в необходимой валовой выручке (НВВ) организаций коммунальной отрасли только при условии их целевого использования на модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ, передает ТАСС.

    В ведомстве подчеркнули, что это необходимо для увеличения инвестиций и снижения физического износа инфраструктуры, связанной с тепло- и водоснабжением, а также водоотведением. В настоящее время амортизационные средства могут расходоваться на цели, которые не способствуют восстановлению и обновлению объектов.

    Оптимизация использования амортизационных средств, по мнению ФАС, будет поддерживать инфраструктуру в надлежащем состоянии, обеспечивая надежность и качество предоставляемых коммунальных услуг. Кроме того, целевая амортизация позволит компаниям эффективнее планировать долгосрочные инвестиции.

    В начале года замглавы Минстроя Алексей Ересько сообщал, что общее количество аварий на объектах ЖКХ в России в текущем году находится на том же уровне, что и в 2023-м.

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    28 октября 2024, 14:15 • Новости дня
    Лавров: Россия рассмотрит предложения о контактах с Грузией при их поступлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готова к обсуждению предложений о контактах с Тбилиси, если они будут предоставлены, заявил глава МИД Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Кувейта Абдаллой аль-Яхьей.

    «Если будут какие-то дополнительные предложения о контактах со стороны наших грузинских соседей, конечно же, мы их рассмотрим. Мы никогда от контактов не уходили», – отметил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Ранее пресс-спикер партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Леван Саникидзе заявил о государственном перевороте в Грузии по вине ФСБ России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не вмешивается в дела внутри Грузии.

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    28 октября 2024, 20:33 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 15 украинских БПЛА за час

    Минобороны сообщило об уничтожении 15 украинских БПЛА за час над тремя российскими регионами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская ПВО в понедельник вечером за один час уничтожила 15 украинских дронов, сообщило Минобороны.

    БПЛА ВСУ были уничтожены в период с 18.30 до 19.30 по московскому времени в Курской, Брянской и Орловской областях, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Восемь дронов были сбиты в Курской области, шесть – в Брянской и еще один – в Орловской, уточнили в Минобороны.

    Ранее силы ПВО России уничтожили 21 украинский беспилотник над Курской, Орловской, Брянской и Белгородской областями за полтора часа. Также сообщалось, что в Курской области система ПВО сбила четыре украинских беспилотника.

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    28 октября 2024, 20:47 • Новости дня
    Эксперт: Россия выстраивает полноценную «экономику предложения»

    Политолог Федорова: Россия достигла новых высот в развитии машиностроения

    Эксперт: Россия выстраивает полноценную «экономику предложения»
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Сейчас в России важно создать максимально комфортные условия для выпуска высокотехнологичной и передовой продукции. Это не только укрепит суверенитет государства, но и положительно отразится на улучшении жизни граждан, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. В понедельник Владимир Путин провел совещание, где были озвучены новые экономические успехи России.

    «Россия преодолевает все текущие вызовы, двигаясь при этом к реализации масштабных целей развития. Страна уверенно движется к новой экономической реальности, адаптируя свои экономические и торговые связи. Буквально на прошлой неделе завершился саммит БРИКС, который еще раз показал рост финансовой значимости стран Глобального Юга», – пояснила Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «Мы активно развиваем сотрудничество с участницами организации. И это в совокупности с развитием внутреннего производства и спроса дает плоды. Россия по темпам экономического роста значительно опережает участников Евросоюза. Наш ВВП за январь – август увеличился на 4,2%. Это хороший показатель», – сказала она.

    Причем подобные темпы, по словам политолога, поддерживаются за счет всестороннего развития экономики. «Мы достигаем новых высот в машиностроении, в оборонной сфере. Объем промышленного производства за восемь месяцев вырос на 4,5%. Президент старается уделять пристальное внимание тому, чтобы развитие пропорционально распределялось по всем отраслям промышленности», – отмечает собеседница.

    «Эти действия продиктованы целью выстраивания полноценной «экономики предложения». Наша задача – создать максимально комфортные условия для выпуска высокотехнологичной и передовой продукции. Развитие отечественных брендов укрепит суверенитет государства. А от этого выигрывает и рядовой потребитель», – акцентирует эксперт.

    «Улучшение жизни граждан в конечном итоге является главным принципом любых экономических изменений в России. Владимир Путин это хорошо понимает. Такой подход уже сказывается на жизни граждан страны: уровень безработицы стремительно сокращается, а национальные проекты становятся локомотивами сферы социальной поддержки», – заключила Федорова.

    В понедельник Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Президент подчеркнул, что несмотря на замедление динамики ВВП в третьем квартале текущего года, экономика России продолжает расти. Он уточнил, что лишь за январь – август внутренний валовой продукт прибавил 4,2%.

    «Хороший, опережающий тон задает у нас промышленность, в том числе высокотехнологичная. За восемь месяцев текущего года индустриальный рост в России составил 4,5%», – говорит Путин. При этом обрабатывающий сектор увеличился на 8,1%, а машиностроение – почти на 20%. «Такие показатели говорят о том, что предприятия загружены заказами, трудовые коллективы работают уверенно», – добавил глава государства.

    Данные подтверждает и ситуация на рынке труда: безработица находится на рекордно низком уровне и составляет лишь 2,4%. При этом доля нетрудоустроенной молодежи в возрасте до 25 лет также сократилась. Данный показатель равняется менее девяти процентов.

    Президент указал и необходимый вектор развития финансового сектора. «Наша задача и на ближайшую, и на более отдаленную перспективу – развивать экономику предложения, увеличивать объем выпуска товаров и услуг именно у нас, в России, запускать новые инвестиционные проекты и создавать современные рабочие места во всех отраслях экономики», – заявил Путин.

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    28 октября 2024, 20:04 • Новости дня
    ПВО сбила четыре украинских беспилотника в Курской области

    Губернатор Смирнов: ПВО сбила четыре украинских беспилотника в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Курской области система ПВО сбила четыре украинских беспилотника, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    ПВО уничтожила четыре украинских дрона самолетного типа в районе Железногорска, уточнил Смирнов в Telegram-канале.

    Ранее в этом районе также были обнаружены и уничтожены несколько беспилотников, добавил губернатор. По его информации, в результате падения обломков дронов повреждено шесть автомобилей местных жителей.

    В понедельник силы ПВО России уничтожили 21 украинский беспилотник над Курской, Орловской, Брянской и Белгородской областями за полтора часа. Кроме того, за ночь был уничтожен 21 беспилотник ВСУ, нацеленный на объекты в Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях.

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    28 октября 2024, 21:08 • Новости дня
    Российский десантник сбил украинский дрон броском автомата

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время атаки двух украинских FPV-дронов на БМП-3 с российскими десантниками один из военнослужащих сбил дрон метким броском автомата.

    Два украинских FPV-дрона атаковали российскую БМП-3, на которой находились десантники, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа». Первоначально бойцы пытались сбить беспилотники, открыв по ним огонь из стрелкового оружия, однако успеха это не принесло.

    Тогда один из десантников решил применить нестандартный подход – он метнул в дрон автомат и сбил его. После этого удалось ликвидировать и второй беспилотник.

    Ранее появилось видео, как боец Вооруженных сил России сбил украинский беспилотник с помощью вещмешка, чтобы спасти себя и товарищей. Дружинник из Курска в приграничном районе сбил вражеский дрон с использованием охотничьего ружья, а другой боец рассказал, как из автомата Калашникова сбивать украинскую «Бабу-ягу».

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого плана победы Зеленского, где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    • Британию вовремя унизили

      Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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