В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».0 комментариев
Путин приветствовал участников Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Петербургского международного экономического форума. Он подчеркнул, что главная тема форума в этом году: «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».
По словам президента, Россия выступает за суверенное развитие и уважение к культурной самобытности народов, а также продолжит работу с партнерами по БРИКС для формирования эффективного международного сотрудничества без дискриминации и санкционного давления.
«Главная тема форума в этом году: «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Россия последовательно отстаивает принципы суверенного развития, уважения к культурной и цивилизационной самобытности стран и народов. Вместе с нашими партнерами, прежде всего по объединению БРИКС, намерены продолжать работу по построению эффективной системы равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что особое внимание в программе форума уделено вопросам технологического развития, цифровой трансформации, демографии, производительности труда, науки, образования, здравоохранения и социальной защиты. Он выразил уверенность, что дискуссии участников помогут найти ответы на актуальные вызовы современности, и пожелал им успехов.
ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин планирует выступить на Петербургском международном экономическом форуме.
В этом году форум соберет делегации от более 92 государств и территорий, что превышает показатели прошлого года.