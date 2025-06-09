ФСБ сообщила о дефиците запчастей для авиации на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Сотрудник ФСБ сообщил об остром дефиците авиационных комплектующих на Украине, передает РИА «Новости».

По его словам, именно авиационная отрасль Украины испытывает наиболее серьезную нехватку российской продукции. Такие выводы сделаны на основании материалов по делу гражданки Украины и руководителей киевских оборонных предприятий, которые организовали попытку контрабанды комплектующих и сейчас находятся в международном розыске.

Также сотрудник ФСБ отметил, что из-за потерь среди военной техники советского, российского и западного производства, уничтоженной или выведенной из строя ВС России, на Украине зафиксирована значительная потребность в запчастях и оборудовании для восстановления техники. Острая нехватка стимулирует создание нелегальных каналов поставок авиационных и других комплектующих в интересах ВСУ.

ФСБ в 2024 году неоднократно пресекала деятельность международных преступных групп, в состав которых входили граждане Украины и западных стран, занимающихся незаконными поставками авиакомплектующих для Киева. По оценкам ФСБ, предотвращенный ущерб от этих операций превысил один миллиард рублей. Сотрудник спецслужбы подчеркнул, что противник все чаще использует территорию сопредельных государств и экономических партнеров России для организации контрабанды.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что пресечена попытка вывезти на Украину комплектующие для вертолетов Ми-8 и Ми-17 на сумму более 400 млн рублей.

Также в ФСБ сообщили, что количество попыток добывания военной техники и комплектующих для киевского режима достигло беспрецедентных масштабов.