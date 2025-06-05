Победители конкурса «Это у нас семейное» рассказали об изменениях в жизни

Tекст: Елизавета Шишкова

Второй сезон конкурса «Это у нас семейное», организованного президентской платформой «Россия – страна возможностей», уже стартовал, регистрация продлится до 27 июля, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники первого сезона поделились, как конкурс помог им изменить жизнь: некоторые погасили ипотеку, нашли новое дело или переехали в другой город.

Семья Богомоловых, Журавлевых из Твери, ставшая одним из победителей, потратила главный приз – сертификат на 5 млн рублей – на погашение ипотеки, что позволило им получить новую квартиру. Мама Анна делится: «Мы благодарны президентской платформе «Россия – страна возможностей» за такой конкурс, он помог нам решить жилищную проблему! … До сих пор не можем поверить – мы участвовали в конкурсе ради удовольствия, а в результате погасили ипотеку».

Она добавляет, что конкурс подарил не только материальные возможности, но и новые увлечения – теперь она участвует в работе Всероссийского родительского комитета и помогает развивать семейные ценности.

Папа Игорь отмечает, что конкурс сплотил семью: благодаря заданиям члены команды научились поддерживать друг друга и работать сообща. Семья участвовала в церемонии закрытия Года семьи в Национальном центре «Россия» и стала примером для других.

Семья Калиевых из Тюмени после участия переехала в Москву, где мама Елена получила новую работу в Федеральной антимонопольной службе и теперь занимается медиапроектами. Она признается: конкурс помог поверить в собственные силы и дал толчок к переменам. Старшая дочь Карина участвует в музыкальных проектах и фестивалях, а мама продолжает озвучивать книги для слепых читателей.

Финалисты конкурса, супруги Бессоловы из Ижевска, продолжают вести активную семейную и общественную деятельность. Они организуют мероприятия в воскресной школе, участвуют в городских и республиканских проектах. После конкурса семья отправилась в путешествие по Калининградской области и теперь советует другим не бояться пробовать свои силы для укрепления семейных связей.

Регистрация на конкурс «Это у нас семейное» открыта для семейных команд из не менее четырех человек, представляющих три поколения. В команде должен быть ребенок в возрасте от пяти до семнадцати лет. Победителей ждут сертификаты на улучшение жилищных условий и возможность путешествовать по России. В прошлом году конкурс объединил более полумиллиона участников из всех регионов страны и семей, проживающих в 81 стране мира.