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В транспорте Москвы решили предупреждать об атаках дронов
В общественном транспорте столицы при необходимости будут показывать ролики с информацией об угрозах атак беспилотников и ближайших укрытиях, сообщили в МЧС России.
Ролик с объявлением опасности атаки дрона и призывом пройти в укрытие продемонстрировали главе ведомства Александру Куренкову, передает ТАСС.
На экране пассажиры увидят карту с обозначением ближайших укрытий.
Такие уведомления будут запускаться во всех видах городского транспорта Москвы, где есть мультимедийные экраны, в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Помимо предупреждений об атаке БПЛА, пассажирам будут своевременно сообщать и об иных ЧП.
В конце мая беспилотник выбил два окна и повредил фасадные панели жилого дома в Москве. Обломки не причинили разрушений автомобилям, возгорания также не было.