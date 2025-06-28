Суд в Москве арестовал последователя Алекса Лесли на два месяца

Tекст: Мария Иванова

Суд в Москве арестовал одного из последователей блогера Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, сроком на два месяца, передает ТАСС. Как сообщили в Главном следственном управлении СК, мера пресечения была избрана по ходатайству следствия.

В Тверском суде Москвы уточнили, что под стражу заключен Алексей Башин, который обвиняется по ч. 1 ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера. Следствие отмечает, что его причастность к преступлению подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей и материалами дела.

В отношении самого Лесли возбуждено уголовное дело по статье о склонении к совершению изнасилования и против его последователей по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее двое последователей Лесли получили по 15 суток административного ареста за домогательства к девушкам в центре Москвы.

В субботу сообщалось, что следователи намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для одного из последователей блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли).

В Тверской области был был задержан последователь Кириллова, которого доставили в Москву и допросили по делу о склонении к изнасилованиям.