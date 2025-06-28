В Госдуме напомнили о вступлении в силу закона о стаже периода работы на Украине

Депутат Журавлев: Вступает в силу закон о стаже на Украине для пенсии россиян

Tекст: Вера Басилая

С 1 июля 2025 года в России вступает в силу закон, который позволит учитывать периоды работы на Украине с 1991 года до начала спецоперации при расчете пенсий, передает РИА «Новости».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что нововведение касается также тех, кто трудился или занимался иной деятельностью на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

«В страховой стаж засчитываются периоды работы и (или) иной деятельности на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года, и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 24 февраля по 31 декабря 2022 года», – заявил Журавлев.

За каждый полный год будет начисляться один индивидуальный пенсионный коэффициент, за неполный год – пропорционально месяцам или дням.

Подтвердить стаж можно документами работодателей или государственных органов, а при их отсутствии – решением специальной комиссии. Прием заявлений на перерасчет пенсий стартовал в июне 2025 года, а оформить документы можно будет через МФЦ, Социальный фонд России, портал «Госуслуги» или приложение СберБанк Онлайн.

Закон не распространяется на иностранных граждан. По оценкам парламентария, этим правом смогут воспользоваться сотни тысяч человек.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о включении в трудовой стаж россиян работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года.

Эксперт объяснила смысл включения этого периода в пенсионный стаж граждан России.