Tекст: Мария Иванова

В киевской сети книжных магазинов «Сенс» в честь дня конституции Украины бесплатно распространяют экземпляры основного закона страны с вычеркнутым пунктом о защите русского языка, передает ТАСС.

Акция приурочена к годовщине принятия конституции, отмечаемой на Украине 28 июня, и сопровождается разъяснением позиции магазина по языковому вопросу.

В официальном сообщении «Сенса» говорится: «В конституции русский язык имеет особый статус как язык национального меньшинства. Долгое время он доминировал в медиа, образовании и бизнесе. И мы уверены, что защита меньшинств не означает, что один язык может иметь привилегию над государственным языком».

С 2014 года на Украине проводится политика по вытеснению русского языка из различных сфер жизни. В 2019 году был принят закон, который существенно ограничил использование русского и других языков национальных меньшинств. Местные власти запретили русскоязычные книги, фильмы, спектакли и песни, а также требуют, чтобы школьники на переменах общались только на украинском языке.

Несмотря на эти меры, значительная часть граждан продолжает использовать русский язык в повседневном общении. Эта ситуация зачастую становится причиной конфликтов внутри общества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил на русском языке, что город никогда не принадлежал России.

Накануне власти на Украине не стали наказывать Верку Сердючку за исполнение песен на русском языке. Между тем родителей подростков в Кировограде (Кропивницком) оштрафовали за то, что их дети исполнили в парке песни на русском языке.