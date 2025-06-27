Якушев объявил ключевые цели для единороссов Подмосковья

Секретарь Генсовета ЕР обозначил задачи и планы до 2026 года

Tекст: Елизавета Шишкова

Секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев сформулировал приоритетные задачи для однопартийцев на форуме муниципальных депутатов Подмосковья, говорится на сайте партии.

Якушев заявил, что партии предстоит «перетряхнуть» структуру для повышения эффективности работы на местах и постоянного диалога с жителями.

В числе ключевых целей названы подготовка к избирательной кампании 2026 года, обновление состава и увеличение числа членов партии, а также укрепление связей с населением. По словам Якушева, партия уже серьезно обновилась: в 2024 году депутатский корпус сменился на 80%, а только 28% действующих депутатов победили на предварительном голосовании в 2025 году.

Он отметил, что задачей на Единый день голосования 2025 года станет получение результатов не менее 75% на всех уровнях. Основа партии – первичные отделения, которых по стране почти 88 тысяч, а местных отделений – 2770. Муниципальный депутат, подчеркнул Якушев, должен стать связующим звеном с населением.

В 2024 году в партии состоят 2,6 млн человек, 150 тысяч молодогвардейцев и 900 тысяч сторонников. К концу года планируется увеличить число сторонников на 90 тысяч, а членов партии – на 40 тысяч, еще 50 тысяч ожидается привлечь из молодежного крыла.

С 1 октября должен заработать портал «Единой России», позволяющий подать документы на вступление в партию в электронном виде. Якушев вручил партбилеты участникам СВО – победителям предварительного голосования в Московской области.