RT показал работу первой девушки-оператора дронов в Росгвардии

Tекст: Вера Басилая

Работу первой девушки-оператора дронов в Росгвардии в зоне спецоперации на Украине показал RT.

Служащая с позывным Суета входит в состав 116-й («Стальной») бригады и занимается ремонтом трофейных беспилотников, которые затем используются для ударов по противнику.

Суета рассказала, что еще до участия в спецоперации увлекалась работой с дронами, а после осознала, что ее опыт востребован на фронте. Она подчеркнула, что тщательно изучила все нюансы профессии и считает, что может быть полезна именно в этой сфере.

«Я себя только в сфере БПЛА видела. И с тем посылом шла, с тем зовом сердца, что я помогу своей Родине именно так», – сказала Суета.

Она также поделилась, что однажды во время выполнения задания вражеский дрон засек ее на крыше здания, однако она не растерялась и успешно завершила миссию.

Эксперт в сфере БПЛА и офицер Андрей Беднарский заявил, что женщины – операторы дронов проявляют себя ничуть не хуже мужчин.