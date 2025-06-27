Трамп не поддержал Израиль в беседе с Эрдоганом по Газе

Газета Milliyet со ссылкой на источники, близкие к переговорам, сообщила, что Дональд Трамп не занял произраильскую позицию во время переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча президентов прошла в Гааге на полях саммита НАТО и продолжалась более часа вместо запланированных тридцати минут, передает РИА «Новости».

По данным источников, обсуждение ситуации в Газе и Израиле было детальным, а обе стороны проявили реализм и нацеленность на решение проблем.

«Трамп не занял произраильскую позицию в вопросе подхода Эрдогана по Газе и Израилю», – заявили источники издания.

Эрдоган на пресс-конференции в Гааге подчеркнул, что вопрос о казино в прибрежных районах Газы не обсуждался, добавив: «Если бы такой вопрос встал, мой ответ был бы ясен. Моя позиция по этому вопросу ясна. Поскольку моя позиция ясна, господин Трамп настолько умный человек, что знает, какой вопрос кому задать».

Встреча позволила сторонам подробно обсудить повестку, что, по мнению источников, подтверждается продолжительностью переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил обеспокоенность по поводу заявлений израильского военного руководства о возможном продолжении силовой операции против Ирана после перемирия. В Нидерландах раскритиковали усилия НАТО по увеличению оборонного бюджета до 5% от ВВП, посчитав их угрозой экономической стабильности и будущему европейских стран.

