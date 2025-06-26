Стартовали региональные отборы для участия в «Семейной зарнице»

Стартовали отборочные этапы патриотической игры «Семейная зарница»

Tекст: Елизавета Шишкова

Отборочные этапы для участия в «Семейной зарнице» стартовали по всей стране, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Организаторами масштабного семейного проекта выступают фонд «Защитники Отечества», Движение Первых, «Юнармия» и Центр «Воин». От каждого региона для состязаний будет отобрана одна команда, в которую войдут родители и дети в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет.

Заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула: «Наставниками команд станут ветераны специальной военной операции, которые, как никто другой, понимают ценность взаимовыручки, поддержки, командной работы. Уверена, что такой формат известной игры окажется очень популярным и востребованным».

В июле пройдет заочный этап «Семейной зарницы», где участники предоставят видеовизитки и продемонстрируют знание военной истории и государственности России. В финал, который состоится в сентябре 2025 года, выйдут 24 команды из разных регионов. Финалисты выполнят задания «Путь защитника», примут участие в военно-тактической игре и творческом конкурсе.

Председатель правления Движения Первых Артур Орлов отметил, что патриотические проекты приобрели особую значимость в год 80-летия Победы и Года защитника Отечества. Начальник штаба «Юнармии» Владислав Головин добавил, что игра позволит объединить поколения, укрепить связь между родителями и детьми через совместные испытания.

Анна Цивилева предложила сделать «Семейную зарницу» ежегодным мероприятием, и эту инициативу поддержал президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».