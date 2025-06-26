  • Новость часаВКС России ударили авиабомбой ФАБ-1500 по пункту ВСУ в Днепропетровской области
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    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Богатство может быть и благословением, и несчастьем

    Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

    12 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

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    26 июня 2025, 07:57 • Новости дня

    ВС России уничтожили колонну ВСУ на марше у Ольговки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колонна украинских военных, двигавшаяся в районе села Ольговка под Харьковом, была уничтожена артиллерией и ударными дронами, выведено из строя два автомобиля.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил агентству РИА «Новости», что в районе села Ольговка Харьковской области была обнаружена колонна ВСУ, состоявшая из трех пикапов и одного бронетранспортера. Эта техника двигалась для усиления позиций украинских сил юго-западнее населенного пункта Петровское (Грековка).

    По словам Марочко, колонна была уничтожена огнем российской артиллерии и ударными дронами. В результате атаки были уничтожены два транспортных средства, а также ликвидировано примерно отделение украинских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись на 300 м северо-западнее Липцов и заняли выгодные позиции. Минобороны заявило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Военный аналитик подчеркнул укрепление позиций ВС России в Волчанске Харьковской области.

    25 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Российские войска уничтожили бойцов элитного взвода ВСУ

    Более 30 бойцов 156-й бригады ВСУ и наемников ликвидировали под Сумами

    Российские войска уничтожили бойцов элитного взвода ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки российских десантников и операторов БПЛА в Сумской области уничтожена большая часть элитного подразделения ВСУ.

    Более 30 бойцов элитного британского взвода Вооруженных сил Украины уничтожены в Сумской области, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    За последние сутки ВСУ дважды пытались контратаковать в направлении села Локня от села Юнаковка.

    В атаках принимали участие около 50 человек из 156-й отдельной механизированной бригады, известной как «британская». В результате противодействия российских десантников и ударов операторов БПЛА ВСУ потеряли более 30 человек, среди которых были британские наемники.

    Также российские войска уничтожили пункты связи ВСУ, скрытые в лесополосах с помощью FPV-дронов, после чего связь с несколькими украинскими подразделениями была полностью нарушена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы Киева усилили группировку в Сумской области, отправив туда малообученных новобранцев и подразделения с донецкого направления. Попытки Киева прикрыть Сумы приводят к большим потерям для ВСУ.

    Российские войска за последние сутки выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью.

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    25 июня 2025, 22:11 • Новости дня
    В НАТО заметили создание буферной зоны России в Сумской области

    В НАТО отметили продвижение России и создание буферной зоны в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска укрепились в ряде районов Сумской области, параллельно формируя буферную зону на приграничных территориях для повышения безопасности, сообщил портал Defense One.

    Неназванный высокопоставленный представитель НАТО заявил, что Россия продолжает устойчиво продвигаться в Сумской области. По его словам, Россия «продолжает создавать буферную зону», передает РИА «Новости».

    Министерство обороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Север» улучшили свои позиции и нанесли поражение подразделениям ВСУ в ряде районов Сумской и Харьковской областей.

    Ранее сообщалось, что российские десантники и операторы БПЛА уничтожили большую часть элитного подразделения ВСУ в Сумской области.

    Силы Киева усилили группировку в этом регионе, перебросив туда малообученных новобранцев и подразделения с Донецкого направления.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что попытки прикрыть Сумы обошлись ВСУ очень дорого.

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    25 июня 2025, 20:20 • Видео
    В НАТО понизили Украину

    В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

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    25 июня 2025, 13:04 • Новости дня
    Российские войска освободили Ялту в ДНР
    Российские войска освободили Ялту в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска в последние сутки выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью, сообщило Министерство обороны России в среду.

    Группировка «Восток» освободила Ялту в ДНР и поразила живую силу и технику двух механизированных бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах Камышевахи, Воскресенка и Шевченко (ДНР), в Успеновке и Сладком (Запорожская область), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили свои позиции по переднему краю, поразив две тяжелые механизированные, механизированную, две десантно-штурмовые бригады, два штурмовых полка ВСУ и бригаду теробороны у Радянского, Андреевки, Новой Сечи, Алексеевки, Кондратовки, Храповщини, Юнаковки и Садков в Сумской области.

    На Харьковском направлении поражены подразделения механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Песчаного, Шабельного, Гранов, Уды, Волчанских Хуторов и Волчанска. Украинская сторона потеряла до 160 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь артиллерийских орудий, уничтожены склады боеприпасов и материальных средств.

    Группировка «Запад» нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ, бригаде теробороны и двум пограничным отрядам у Григоровки, Гороховатки и Купянска (Харьковская область), Среднего, Шандриголово и Карповки (ДНР). ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, британскую гаубицу L-119, три станции РЭБ и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки поразили три механизированных, горно-штурмовую, аэромобильную бригаду ВСУ и бригаду нацгвардии «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) у Серебрянки, Липовки, Петровки, Северска, Приволья, Резниковки, Часова Яра и Иванополья в ДНР. В зоне ответственности этой группировки противник потерял до 165 военнослужащих, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.

    Группировка войск «Центр» поразила пять механизированных, воздушно-десантную, горно-штурмовую бригады, два штурмовых полка, бригаду беспилотных систем, две бригады морской пехоты и две бригады нацгвардии у Гришино, Удачного, Ленина, Красноармейска, Нововодяного, Яблоновки, Петровского и Новопавловки в ДНР.

    В зоне ответственности этой группировки украинские формирования потеряли до 510 военнослужащих, две бронемашины «Казак», шесть артиллерийских орудий, склад боеприпасов и американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50.

    Группировка «Днепр» нанесла поражение механизированной бригаде ВСУ и двум бригадам теробороны у Приморского, Степногорска, Новопавловки в Запорожской области, уничтожено свыше 80 военнослужащих ВСУ, четыре артиллерийских орудия, пять станций РЭБ, склад боеприпасов и склад горючего.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили пусковую установку С-300ПТ, радиолокационную станцию П-18 и машину управления, а также нанесли удары по украинским предприятиям ВПК, цехам беспилотников, нефтебазе и временным пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников в 137 районах.

    Средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб JDAM производства США и 335 самолетных беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки в прошлые сутки освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой народной республике.

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    25 июня 2025, 14:13 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК С-300ПТ и РЛС П-18 Украины
    Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК С-300ПТ и РЛС П-18 Украины
    @ armyinform.com.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные ликвидировали пусковую установку комплекса С-300ПТ, радиолокационную станцию П-18, а также объекты снабжения и производств противника, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, силы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным объектам ВСУ. В результате было уничтожено несколько ключевых целей, включая пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей П-18 и машину управления.

    Также обстрелу подверглись предприятия оборонно-промышленного комплекса, в том числе цеха по производству беспилотников, нефтебаза, снабжавшая топливом подразделения ВСУ в Донбассе, а также пункты временного размещения украинских военных и иностранных наемников в 137 различных районах.

    Напомним, российские войска в последние сутки выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью.

    Ранее ВС России при помощи беспилотников-камикадзе «Герань» поразили цех по сборке БПЛА на аэродроме Краматорска.

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    26 июня 2025, 07:38 • Новости дня
    ВКС России ударили авиабомбой ФАБ-1500 по пункту ВСУ в Днепропетровской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские ВКС атаковали временные дислокации подразделений ВСУ в Днепропетровской области и районе Новоэкономического, используя авиабомбы с модулями планирования, сообщает Минобороны.

    Для атаки была использована авиабомба ФАБ-1500, оснащенная универсальным модулем планирования и коррекции, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что еще два авиаудара были выполнены в районе населенного пункта Новоэкономическое в ДНР. По данным ведомства, для этих ударов применялись три авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

    Пресс-служба министерства добавила, что удары пришлись по временным дислокациям подразделений ВСУ. Министерство обороны также опубликовало видеозапись, подтверждающую проведение авиационных атак.

    Накануне воздушно-космические силы России нанесли серию авиаударов по укрепрайону подразделений ВСУ в районе Попова Яра в ДНР, уничтожив фортификационные сооружения и огневые позиции и склады боеприпасов.

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    25 июня 2025, 23:30 • Новости дня
    Эксперты оценили испытания Украиной якобы своего УМПК неуправляемых авиабомб
    Эксперты оценили испытания Украиной якобы своего УМПК неуправляемых авиабомб
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал «ВЗГЛЯД»

    Tекст: Ирма Каплан

    Появившийся в интернете ролик, на котором Украина якобы провела испытания своей версии унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) для неуправляемых авиабомб заинтересовал военных журналистов, блогеров, которые попытались разобраться в том, чего же они увидели на видео.

    Украина заявила о создании аналога российских корректируемых авиабомб, причем видео якобы испытаний разработки появились в дни проведения саммита НАТО в Гааге. Заявленная дальность действия – 60 км с планами доработки до 80 км.

    Российский военный корреспондент Евгений Поддубный высказался в Telegram-канале об увиденном сбросе советского ФАБ-500 с борта Су-24М.

    Он напомнил, что киевский режим давно применяет западные управляемые авиабомбы, которые иностранные конструкторы смогли установить на советские самолеты.

    «На кадрах испытаний украинского модуля не ясно, насколько они успешные. Мало сделать модуль, нужно заставить его точно попадать в цель. При этом 60 км не спасут авиацию противника от наших систем ПВО», – отметил военкор.

    В Telegram-канале о военной авиации Fighterbomber добавили, что, даже если на Украине всего за пару лет смогли скопировать российский УМПК, пока можно констатировать только факт этого, так как даже на рекламном видео нет результата удара.

    «Поэтому оценивать поделку сложно. Сбросить то можно, тут главное сможет ли она куда-то попасть в условиях помех. Нормальных модулей GPS у них нет. Из наших УМПК накрысить последних «Комет» можно единицы. Самолетов носителей у них под УМПК десяток», – сказано в посте.

    В сообществе указывают и на то, что заявленные 60 км – это сегодня мало. К примеру, «Бук м3» бьет на 70 км на тех высотах, на которых УМПК можно сбросить на дальность в 60 км.

    Блогер Юрий Подоляка в своем обзоре также отмечает, что решающим является не факт изобретения боеприпаса, а «наличие достаточного числа носителей и условий для их массового применения».

    Он пишет о том, что украинская авиация ограничена как в числе исправных бортов, так и в условиях их использования. Основной парк ВСУ – это устаревшие Су-24, МиГ-29 и Су-27.

    «Попытки применять с помощью этих самолетов западные бомбы JDAM и AASM HAMMER показали, что сама по себе высокоточная авиационная бомба решающей роли не играет, если ее просто не на чем нести», – сказано в материале.

    По словам Подоляки, риски потери дорогостоящих машин в условиях плотной российской ПВО ограничивают их активное участие в тактических вылетах, поэтому даже при наличии своего УМПК Украина не сможет в ближайшей перспективе обеспечить высокую плотность ударов.

    «Ключевым ограничителем является не отсутствие боеприпасов, а невозможность их массовой интеграции в текущую конфигурацию украинской авиации. В этом контексте появление УМПК скорее имиджевая и демонстрационная история, нежели фактор, способный повлиять на оперативную обстановку», – резюмировал блогер.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, украинские ВВС признали, что американские F-16 не могут конкурировать с российскими Су-35.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД анализировала, как СВО повысила мировую популярность российского оружия.

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    25 июня 2025, 18:56 • Новости дня
    Трамп не подтвердил планы военной помощи США Украине

    Трамп отказался уточнить планы военной поддержки Украины со стороны США

    Tекст: Денис Тельманов

    На пресс-конференции в Гааге Дональд Трамп ушел от прямого ответа о дальнейшем военном финансировании Украины, ограничившись комментарием о будущих решениях.

    Президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о том, будут ли США продолжать поддерживать Украину в военной сфере, сообщает ТАСС. На пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО Трампу задали вопрос о возможности дополнительной военной помощи Киеву сверх уже выделенных пять млрд долларов от союзников США.

    Трамп заявил: «Что касается денег – посмотрим, что будет». Он не уточнил, планируется ли продолжение военной поддержки Украины со стороны Вашингтона. Также Трамп высказал мнение, что президенту России Владимиру Путину «действительно нужно закончить эту войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно достичь военным способом.

    Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге подчеркнул, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

    Кабинет министров Украины одобрил увеличение бюджета страны на 2025 год на сумму более 400 млрд гривен, что эквивалентно примерно 9,6 млрд долларов.

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    25 июня 2025, 23:17 • Новости дня
    ВСУ перебросили женские расчеты БПЛА на сумское направление

    Tекст: Вера Басилая

    Командование 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ перебросило на сумское направление женские расчеты БПЛА, где они понесли большие потери под Андреевкой, сообщили российские силовики.

    Российские силовики заявили, что командование 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ перебросило женские расчеты беспилотных летательных аппаратов на сумское направление, передает ТАСС.

    Они отметили, что по анализу публикаций в социальных сетях, 1-й батальон 33-го отдельного штурмового полка ВСУ понес значительные потери в районе Андреевки.

    Ранее российские военные уничтожили женский расчет БПЛА Вооруженных сил Украины под Константиновкой с помощью FPV-дронов.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска задействуют женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР.

    До этого российские десантники и операторы БПЛА уничтожили большую часть элитного подразделения ВСУ в Сумской области.

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    26 июня 2025, 04:32 • Новости дня
    Российская система закрытой связи «Веда» оказалась не по силам хакерам ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Попытки получить доступ к протоколу шифрования российской системы «Веда» оказались безуспешными для украинских хакеров, несмотря на наличие станций с прошивкой, сообщил официальный представитель проекта.

    Специальное программное обеспечение «Веда» шифрует все разговоры и служебные данные радиосетей DMR, оно предназначено для использования на линии контроля средств радиоэлектронной разведки противника, пояснили специалисты.

    «Система закрытой связи разработана волонтерами и применяется в зоне СВО с 2023 года. Известно, что ВСУ разными способами получали на руки станции с нашей прошивкой. Целые украинские институты пытались получить доступ к протоколу шифрования, но этого сделать не смогли», – рассказали представители проекта ТАСС.

    По словам российских специалистов, страны коллективного Запада могут тоже работать над этой задачей, но технически взломать систему «Веда» невозможно.

    «Потому что отечественный народный ВПК способен не только быстро реагировать на быстро меняющиеся запросы группировок войск относительно FPV-дронов и комплексов РЭБ, но и разрабатывать уникальные программные продукты в области современных средств связи, так необходимых нашим военнослужащим в зоне СВО», – пояснил эксперт.

    Проект был реализован на безвозмездной основе группой  инженеров и программистов менее чем за полгода.

    «Смогли интегрировать в импортную аппаратную платформу гражданских служебных радиостанций DMR стандарта совершенно уникальный программный продукт, имеющий свой отечественный протокол», – резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, появившийся в интернете ролик, на котором Украина якобы провела испытания своей версии унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) для неуправляемых авиабомб заинтересовал военных журналистов, блогеров, которые попытались разобраться в том, чего же они увидели на видео.


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    26 июня 2025, 05:33 • Новости дня
    Награжденный Путиным студент КГУ погиб при попытке спасти раненого БПЛА ребенка

    Tекст: Ирма Каплан

    В Курской области студент Курского госуниверситета Илия Гукежев пытался спасти раненую при атаке дрона ВСУ девочку, но получил смертельные травмы при втором ударе дрона.

    Илия Гукежев, студент Курского государственного университета, был награжден президентом России Владимиром Путиным медалью «За спасение погибавших» посмертно.

    На сайте Курского государственного университета отмечается, что трагедия произошла 29 июня 2024 года в деревне Городище курского Рыльского района, когда украинский коптер атаковал жилой дом. В результате атаки погибли пять человек, включая двоих детей. Два члена семьи госпитализированы в тяжелом состоянии в районную больницу.

    Сестра Илии, Диана Минаева, рассказала РИА «Новости», что произошло.

    «Илюша поехал домой, на границу, чтобы отвести родителям лекарства, продукты и помочь по дому. Мимо дома родителей проезжала семья армян с детьми, они остановились на дороге и глава семейства вышел из машины когда над ними появился украинский дрон, потом раздались три взрыва и крик. Мама и Илюша увидели, что соседи и их дети в крови. Их расстрелял беспилотник – маму, папу, и двоих детей», – рассказала она.

    Потом заметили, что девочка еще дышит, ее достали и отнесли во двор. Илия побежал вызывать скорую, ловить связь, но в это время беспилотник прилетел второй раз, ударил в дом – раздались два мощных взрыва.

    «Илюши не стало. Нашу маму контузило, отца ранило, девочка не выжила», – завершила рассказ Диана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Путин присвоил сержанту Радиславу Хугаеву звание Героя России посмертно за проявленное в Мариуполе самоотверженное руководство подразделением и спасение раненых товарищей.

    Путин также присвоил звание Героя России погибшему в ходе спецоперации на Украине священнику Александру Савченко.

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    25 июня 2025, 09:59 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар «Геранями» по цеху сборки БПЛА ВСУ в Краматорске

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска при помощи беспилотников-камикадзе «Герань» поразили цех по сборке БПЛА на аэродроме Краматорска, сообщает Минобороны России.

    Цех по сборке беспилотников на аэродроме в Краматорске оказался уничтожен в результате удара российских дронов-камикадзе «Герань», передает ТАСС.

    В ведомстве отметили, что целью атаки стал именно цех, где осуществлялась сборка беспилотных летательных аппаратов для ВСУ.

    Ранее ВС России с помощью «Герани-2» поразили цех дронов ВСУ в районе Запорожья. До этого российские военные «Геранью» уничтожили склад БПЛА ВСУ в Херсоне. В Чернигове были повреждены промышленные объекты после прилетов «Гераней». В Николаевской области «Искандер» и «Герани» уничтожили командный пункт ССО ВСУ.

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    26 июня 2025, 02:14 • Новости дня
    Российские силовики рассказали, как «айдаровцы» в Сумах ищут у гадалок совета

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские силовики рассказали, как участники националистического батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) на сумском направлении ищут гадалок и ясновидящих, чтобы выяснить исход своего потенциального дезертирства.

    Поскольку командование ВСУ ежедневно отправляет штурмовые группы батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) на особо опасные участки фронта в районе Сум, а основной их контингент – насильно мобилизованные украинцы, не разделяющие идеологию батальона, в его рядах стало популярным увлечение мистическими предсказаниями солдатской судьбы.

    Как рассказал представитель силовых структур ТАСС, штурмовые группы 24-го ОШБ «Айдар» бросаются на убой командованием ВСУ, так что деморализованные действиями командования солдаты начинают уповать на неведомое.

    «Видя, как каждый день в мясные штурмы отправляются их сослуживцы, они уже начали обращаться к гадалкам и ясновидящим, спрашивая совета о том, стоит ли им дезертировать», – поделился информатор.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, на линии соприкосновения между ДНР и Днепропетровской областью зафиксировано использование боевиками «Айдара» полевых крематориев для оперативного уничтожения тел погибших.

    Кроме того, ВЗГЛЯД отмечал, что попытки прикрыть Сумы дорого обходятся ВСУ.


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    26 июня 2025, 07:26 • Новости дня
    Британский аналитик сообщил о приближении катастрофы для ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Киевский режим ожидает полная катастрофа, если российская армия достигнет Днепра в Днепропетровской области, сообщил британский аналитик Александр Меркурис.

    По его словам, сейчас на фронте у украинских военных развивается кризис, а ранее он не раз отмечал, что катастрофа неизбежна, если российские войска дойдут до Днепра, передает РИА «Новости».

    Меркурис отметил, что в пограничных районах Днепропетровской области у украинских подразделений отсутствует мощная оборона и численное преимущество. Он считает, что ситуация в Донбассе свидетельствует о разрушении обороны Украины, а продвижение российских войск ускоряется с каждым днем.

    Аналитик также указал, что страна уже исчерпала ресурсы своей противовоздушной обороны и испытывает серьезные трудности с укомплектованием личного состава вооруженных сил.

    Ранее экс-аналитик ЦРУ спрогнозировал потерю Киевом Днепропетровской области.

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    25 июня 2025, 15:48 • Новости дня
    Над Воронежской, Курской и Самарской областями сбили восемь украинских БПЛА

    Tекст: Евгения Караваева

    В течение двух часов средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России, включая Воронежскую область.

    Силы противовоздушной обороны России уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами страны 25 июня в период с 13.00 до 15.00 по московскому времени, передает ТАСС.

    В Министерстве обороны сообщили, что четыре БПЛА были сбиты над территорией Воронежской области, еще по два – над Курской и Самарской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, российские войска нанесли удар дронами «Герань» по цеху сборки БПЛА ВСУ в Краматорске.

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    25 июня 2025, 13:50 • Новости дня
    Лавров: Россия отдает предпочтение дипломатии в урегулировании на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона предпочитает дипломатические инструменты в урегулировании украинского конфликта, но необходимо устранить первопричины кризиса в этой стране, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Москва была вынуждена принять военные и военно-технические меры по обеспечению безопасности, защите россиян и соотечественников, чьи права истреблялись киевским режимом, пришедшим к власти в ходе госпереворота в 2014 году, сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    «Тем не менее, мы и сегодня отдаем предпочтение методам дипломатии», – добавил он.

    По словам главы МИД, долгосрочное урегулирование украинского конфликта можно достигнуть с помощью переговоров, но для этого нужно сосредоточиться на устранении первопричин этого кризиса.

    Также он отмечал, что политика России на Украине формируется независимо от происходящего на Ближнем Востоке, и не связана с вовлеченностью западных стран в другие конфликты.

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