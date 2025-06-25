Ветеранов СВО начали обучать для работы в IT-проектах «Транснефти»

Вице-президент «Транснефти» Бадалов: Запущен проект профессиональной социализации ветеранов СВО

Tекст: Олег Исайченко

«Участники проекта по профессиональной социализации ветеранов СВО разделены на две группы: первая осваивает технологии в области информационной безопасности, вторая – в сфере разработки индустриального ПО. Уже сейчас новые работники трудятся над цифровыми проектами для всего российского топливно-энергетического комплекса», – рассказал Андрей Бадалов, вице-президент ПАО «Транснефть».

По его словам, в программе участвуют пять человек, не имеющих опыта и теоретических знаний. Под руководством наставников они на практике осваивают профессию «тестировщик программного обеспечения» и параллельно получают необходимую техническую базу в Российском технологическом университете (РТУ МИРЭА).

«Проект можно назвать эталонным, потому что здесь учтено все: обучение, трудоустройство, наставничество и, что не менее важно, активное погружение ветеранов в культурную жизнь не только компании, но и всей страны. Это способствует скорейшей реинтеграции участников СВО в мирную жизнь», – подчеркнула сенатор Лариса Мельник.

«Мы в компании уже давно думали о том, как помочь тем, кто возвращается из СВО. Родилась идея обучить их с нуля всем необходимым знаниям и навыкам в рамках ИТ-технологий», – отметил Дмитрий Дворников, гендиректор «Транснефть – Технологии».

Ранее Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов, рассказал газете ВЗГЛЯД, что в участниках СВО сегодня нуждаются все сферы общественной жизни России.