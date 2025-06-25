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    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Богатство может быть и благословением, и несчастьем

    Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

    9 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

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    25 июня 2025, 22:08 • Новости дня

    Ветеранов СВО начали обучать для работы в IT-проектах «Транснефти»

    Вице-президент «Транснефти» Бадалов: Запущен проект профессиональной социализации ветеранов СВО

    Ветеранов СВО начали обучать для работы в IT-проектах «Транснефти»
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Программа «Транснефти» по интеграции ветеранов СВО в IT-сферу включает в себя обучение, трудоустройство, наставничество и даже активное погружение в культурную жизнь страны, расказали газете ВЗГЛЯД вице-президент компании Андрей Бадалов и сенатор Лариса Мельник.

    «Участники проекта по профессиональной социализации ветеранов СВО разделены на две группы: первая осваивает технологии в области информационной безопасности, вторая – в сфере разработки индустриального ПО. Уже сейчас новые работники трудятся над цифровыми проектами для всего российского топливно-энергетического комплекса», – рассказал Андрей Бадалов, вице-президент ПАО «Транснефть».

    По его словам, в программе участвуют пять человек, не имеющих опыта и теоретических знаний. Под руководством наставников они на практике осваивают профессию «тестировщик программного обеспечения» и параллельно получают необходимую техническую базу в Российском технологическом университете (РТУ МИРЭА).

    «Проект можно назвать эталонным, потому что здесь учтено все: обучение, трудоустройство, наставничество и, что не менее важно, активное погружение ветеранов в культурную жизнь не только компании, но и всей страны. Это способствует скорейшей реинтеграции участников СВО в мирную жизнь», – подчеркнула сенатор Лариса Мельник.

    «Мы в компании уже давно думали о том, как помочь тем, кто возвращается из СВО. Родилась идея обучить их с нуля всем необходимым знаниям и навыкам в рамках ИТ-технологий», – отметил Дмитрий Дворников, гендиректор «Транснефть – Технологии».

    Ранее Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов, рассказал газете ВЗГЛЯД, что в участниках СВО сегодня нуждаются все сферы общественной жизни России.

    25 июня 2025, 13:04 • Новости дня
    Российские войска освободили Ялту в ДНР
    Российские войска освободили Ялту в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска в последние сутки выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью, сообщило Министерство обороны России в среду.

    Группировка «Восток» освободила Ялту в ДНР и поразила живую силу и технику двух механизированных бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах Камышевахи, Воскресенка и Шевченко (ДНР), в Успеновке и Сладком (Запорожская область), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили свои позиции по переднему краю, поразив две тяжелые механизированные, механизированную, две десантно-штурмовые бригады, два штурмовых полка ВСУ и бригаду теробороны у Радянского, Андреевки, Новой Сечи, Алексеевки, Кондратовки, Храповщини, Юнаковки и Садков в Сумской области.

    На Харьковском направлении поражены подразделения механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Песчаного, Шабельного, Гранов, Уды, Волчанских Хуторов и Волчанска. Украинская сторона потеряла до 160 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь артиллерийских орудий, уничтожены склады боеприпасов и материальных средств.

    Группировка «Запад» нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ, бригаде теробороны и двум пограничным отрядам у Григоровки, Гороховатки и Купянска (Харьковская область), Среднего, Шандриголово и Карповки (ДНР). ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, британскую гаубицу L-119, три станции РЭБ и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки поразили три механизированных, горно-штурмовую, аэромобильную бригаду ВСУ и бригаду нацгвардии «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) у Серебрянки, Липовки, Петровки, Северска, Приволья, Резниковки, Часова Яра и Иванополья в ДНР. В зоне ответственности этой группировки противник потерял до 165 военнослужащих, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.

    Группировка войск «Центр» поразила пять механизированных, воздушно-десантную, горно-штурмовую бригады, два штурмовых полка, бригаду беспилотных систем, две бригады морской пехоты и две бригады нацгвардии у Гришино, Удачного, Ленина, Красноармейска, Нововодяного, Яблоновки, Петровского и Новопавловки в ДНР.

    В зоне ответственности этой группировки украинские формирования потеряли до 510 военнослужащих, две бронемашины «Казак», шесть артиллерийских орудий, склад боеприпасов и американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50.

    Группировка «Днепр» нанесла поражение механизированной бригаде ВСУ и двум бригадам теробороны у Приморского, Степногорска, Новопавловки в Запорожской области, уничтожено свыше 80 военнослужащих ВСУ, четыре артиллерийских орудия, пять станций РЭБ, склад боеприпасов и склад горючего.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили пусковую установку С-300ПТ, радиолокационную станцию П-18 и машину управления, а также нанесли удары по украинским предприятиям ВПК, цехам беспилотников, нефтебазе и временным пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников в 137 районах.

    Средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб JDAM производства США и 335 самолетных беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки в прошлые сутки освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой народной республике.

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    25 июня 2025, 08:01 • Новости дня
    В ДНР создали два новых подразделения из бывших украинских военных
    В ДНР создали два новых подразделения из бывших украинских военных
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Два отряда, созданных из бывших украинских военных, перешедших на сторону России, сформированы в ДНР, рассказал боец с позывным «Щука».

    По его словам, при первой возможности вступил в отряд Мартына Пушкаря, который создан относительно недавно, передает РИА «Новости».

    По его словам, каждый отряд комплектуется по территориальному признаку, и он, воеваший ранее в Запорожской области, оказался в этом подразделении.

    Боец с позывным «Череп» из другого отряда под командованием Александра Матросова сообщил, что их подразделение состоит из уроженцев Днепропетровской области. Он отметил, что военнослужащие хотят бороться с киевским режимом.

    «Череп» пояснил, что люди недовольны ростом цен, насильственной мобилизацией и плохим отношением к гражданам в стране, поэтому готовы выступать против действующей власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский солдат Виталий Бровко, находящийся в плену на Курском направлении, заявил, что отказался от процедуры обмена, так как опасается вновь оказаться на линии фронта.

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    25 июня 2025, 20:20 • Видео
    В НАТО понизили Украину

    В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

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    25 июня 2025, 14:13 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК С-300ПТ и РЛС П-18 Украины
    Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК С-300ПТ и РЛС П-18 Украины
    @ armyinform.com.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные ликвидировали пусковую установку комплекса С-300ПТ, радиолокационную станцию П-18, а также объекты снабжения и производств противника, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, силы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным объектам ВСУ. В результате было уничтожено несколько ключевых целей, включая пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей П-18 и машину управления.

    Также обстрелу подверглись предприятия оборонно-промышленного комплекса, в том числе цеха по производству беспилотников, нефтебаза, снабжавшая топливом подразделения ВСУ в Донбассе, а также пункты временного размещения украинских военных и иностранных наемников в 137 различных районах.

    Напомним, российские войска в последние сутки выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью.

    Ранее ВС России при помощи беспилотников-камикадзе «Герань» поразили цех по сборке БПЛА на аэродроме Краматорска.

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    25 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Российские войска уничтожили бойцов элитного взвода ВСУ

    Более 30 бойцов 156-й бригады ВСУ и наемников ликвидировали под Сумами

    Российские войска уничтожили бойцов элитного взвода ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки российских десантников и операторов БПЛА в Сумской области уничтожена большая часть элитного подразделения ВСУ.

    Более 30 бойцов элитного британского взвода Вооруженных сил Украины уничтожены в Сумской области, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    За последние сутки ВСУ дважды пытались контратаковать в направлении села Локня от села Юнаковка.

    В атаках принимали участие около 50 человек из 156-й отдельной механизированной бригады, известной как «британская». В результате противодействия российских десантников и ударов операторов БПЛА ВСУ потеряли более 30 человек, среди которых были британские наемники.

    Также российские войска уничтожили пункты связи ВСУ, скрытые в лесополосах с помощью FPV-дронов, после чего связь с несколькими украинскими подразделениями была полностью нарушена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы Киева усилили группировку в Сумской области, отправив туда малообученных новобранцев и подразделения с донецкого направления. Попытки Киева прикрыть Сумы приводят к большим потерям для ВСУ.

    Российские войска за последние сутки выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью.

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    25 июня 2025, 07:07 • Новости дня
    Бойцы группировки «Север» выявили диверсантов ВСУ под видом пожилых селян

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» задержали за сутки нескольких диверсантов ВСУ в гражданской одежде, которые под видом пожилых селян пытались проникнуть через границу.

    «За прошедшие сутки сразу несколько вэсэушников были задержаны в районе госграницы в гражданской одежде. Под видом гражданских мужчин предпенсионного возраста в зоне боевых действий могут находиться украинские диверсанты», – сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

    Бойцы рассказали, что на Сумском направлении командование ВСУ по-прежнему отправляет солдат в бессмысленные «мясные штурмы».

    «За сутки враг предпринял 11 безуспешных контратак: на направлении Кондратовки, Алексеевки, две в окрестностях Новониколаевки, три в Юнаковке и четыре в районе села Садки. Всего в 11 контратаках противник задействовал свыше 80 человек, из которых более 30 уничтожены, свыше 20 остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, остальные бежали на исходные позиции», – доложили российские военнослужащие.

    На Волчанском и Липцовском направлениях за сутки уничтожены восемь штурмовых групп ВСУ с автомобильной и бронированной техникой, склады материально-технического снабжения и станция РЭБ.

    «Северяне» продвинулись в Волчанске, где зачистили 17 домовладений, а также выбили врага из двух опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 110 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные провели зачистку жилых домов и заняли тактические позиции в ключевых районах Волчанска, контролируя береговую линию реки Волчья.

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    25 июня 2025, 04:57 • Новости дня
    Песков сообщил о беседе Путина и Вучича о поставках сербской техники на Украину

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин на мероприятиях ко Дню Победы в Москве обсуждал с сербским коллегой Александром Вучичем вопрос участия страны в поставках военной продукции на Украину, что подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Они (контакты) были во время мероприятий, которые были в рамках 9 мая, Дня Победы. У них же была беседа, и эта тема затрагивалась», – сказал Песков РИА «Новости».

    Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину, после чего Александр Вучич заявил, что сделки отменят, если у властей Сербии появятся вопросы к документам и конечному пользователю.

    Вучич также заявил, что республика приостановила экспорт боеприпасов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич объявил о планах пересмотреть все существующие контракты на экспорт вооружений.


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    25 июня 2025, 05:11 • Новости дня
    Лазерную систему противодействия БПЛА из проекта «Посох» решили испытать в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Лазерную систему для борьбы с беспилотниками, которая входит в проект «Посох», планируют испытать в зоне спецоперации до конца лета 2025 года, рассказал представитель предприятия-разработчика.

    Там сообщили, что лазерная система противодействия БПЛА из проекта «Посох» в июне прошла тестовые испытания на одном из полигонов Херсонской области, при этом на испытаниях в качестве макета были представлены аккумуляторные компактные установки, рассчитанные для работы на дистанции 500-700 метров, передает ТАСС.

    «В ходе статических испытаний мы подтвердили, что изделие хорошо поражает как боевую часть, так и сами FPV-дроны – они сгорают. Моторы, батарейки поражаются, дроны падают», – рассказали разработчики.

    По их словам, до конца лета 2025 года лазерная система должна выйти на этап боевой апробации в зоне СВО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самарские ученые завершили разработку навигационного комплекса с искусственным интеллектом и стереозрением для беспилотников, позволяющего безопасно обходить препятствия и приземляться без участия оператора.

    Кроме того, орнитологи отсоветовали использовать хищных птиц для борьбы с вражескими дронами, как предложил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Орнитологи назвали птиц, которые могли бы справиться с поставленной задачей, но есть определенные сложности в реализации данной инициативы.


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    25 июня 2025, 06:30 • Новости дня
    Армия России заняла новые рубежи в Волчанске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные провели зачистку жилых домов и заняли тактические позиции в ключевых районах Волчанска, контролируя береговую линию реки Волчья.

    Российские подразделения заняли новые рубежи и зачистили порядка 40 жилых домов в Волчанске Харьковской области за последние сутки, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие также взяли под огневой контроль участок берега реки Волчья в городской черте.

    По словам Марочко, «в ходе активных освободительных действий за несколько последних суток наши военнослужащие продвинулись в Волчанске и его окрестностях. Заняты новые рубежи и позиции в городской застройке, зачищено порядка 40 домовладений, под огневой контроль взят участок прибрежной зоны реки Волчья».

    Эксперт уточнил, что российские силы продвинулись также в лесах у села Тихое и уничтожили два опорных пункта противника в районе Волчанских Хуторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись на 300 метров и заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов в Харьковской области. Минобороны заявило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Военный аналитик отметил укрепление позиций ВС России в Волчанске Харьковской области.

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    25 июня 2025, 18:56 • Новости дня
    Трамп не подтвердил планы военной помощи США Украине

    Трамп отказался уточнить планы военной поддержки Украины со стороны США

    Tекст: Денис Тельманов

    На пресс-конференции в Гааге Дональд Трамп ушел от прямого ответа о дальнейшем военном финансировании Украины, ограничившись комментарием о будущих решениях.

    Президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о том, будут ли США продолжать поддерживать Украину в военной сфере, сообщает ТАСС. На пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО Трампу задали вопрос о возможности дополнительной военной помощи Киеву сверх уже выделенных пять млрд долларов от союзников США.

    Трамп заявил: «Что касается денег – посмотрим, что будет». Он не уточнил, планируется ли продолжение военной поддержки Украины со стороны Вашингтона. Также Трамп высказал мнение, что президенту России Владимиру Путину «действительно нужно закончить эту войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно достичь военным способом.

    Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге подчеркнул, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

    Кабинет министров Украины одобрил увеличение бюджета страны на 2025 год на сумму более 400 млрд гривен, что эквивалентно примерно 9,6 млрд долларов.

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    25 июня 2025, 06:15 • Новости дня
    Опасность атаки БПЛА сняли в Татарстане и Чувашии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Татарстане и Чувашии отменили режим «беспилотная опасность», введённый накануне после сообщений о возможных атаках беспилотников.

    Режим «Беспилотная опасность» был отменен в Республике Татарстан и Чувашской Республике, передает ТАСС. В Татарстане этот режим ввели в 11:08 по московскому времени 24 июня, после чего он оставался в силе в течение суток.

    В Чувашии аналогичный режим действовал с 11:24 по московскому времени 24 июня. В обоих регионах в приложении МЧС появилось сообщение о снятии угрозы атаки БПЛА.

    «На территории Республики Татарстан режим «Беспилотная опасность» снят», – говорится в официальном уведомлении. В Чувашии также отметили, что «в Чувашской Республике отбой опасности атаки БПЛА».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили украинский беспилотник над Елабужским районом Татарстана. В аэропортах Казани и Нижнекамска вводили временные ограничения на работу. За один час в Татарстане уничтожили два украинских дрона.

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    25 июня 2025, 08:33 • Новости дня
    Марочко сообщил о контроле ВСУ над 0,5% территории ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После весенне-летнего наступления российской армии под контролем ВСУ на территории ЛНР остались небольшие участки, составляющие менее 0,5% территории республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Оставшуюся часть Луганской народной республики продолжают удерживать украинские войска, передает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, после активных наступательных действий российской армии весной и летом текущего года под контролем ВСУ осталось менее 0,5% территории ЛНР.

    Марочко заявил: «Самыми большими по площади оккупированными частями остаются районы Новоегоровки и кременские леса».

    Эксперт также уточнил, что частично «серыми зонами» являются два населенных пункта: Новогригоровка (украинское название – Новоегоровка) и Петровское (украинское название – Грековка).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что ЛНР освобождена на 99% территории. Военный аналитик оценил темпы освобождения ЛНР от украинских войск как высокие. Андрей Марочко сообщил о стратегическом отступлении ВСУ в ЛНР.

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    25 июня 2025, 22:11 • Новости дня
    В НАТО заметили создание буферной зоны России в Сумской области

    В НАТО отметили продвижение России и создание буферной зоны в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска укрепились в ряде районов Сумской области, параллельно формируя буферную зону на приграничных территориях для повышения безопасности, сообщил портал Defense One.

    Неназванный высокопоставленный представитель НАТО заявил, что Россия продолжает устойчиво продвигаться в Сумской области. По его словам, Россия «продолжает создавать буферную зону», передает РИА «Новости».

    Министерство обороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Север» улучшили свои позиции и нанесли поражение подразделениям ВСУ в ряде районов Сумской и Харьковской областей.

    Ранее сообщалось, что российские десантники и операторы БПЛА уничтожили большую часть элитного подразделения ВСУ в Сумской области.

    Силы Киева усилили группировку в этом регионе, перебросив туда малообученных новобранцев и подразделения с Донецкого направления.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что попытки прикрыть Сумы обошлись ВСУ очень дорого.

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    25 июня 2025, 09:59 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар «Геранями» по цеху сборки БПЛА ВСУ в Краматорске

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска при помощи беспилотников-камикадзе «Герань» поразили цех по сборке БПЛА на аэродроме Краматорска, сообщает Минобороны России.

    Цех по сборке беспилотников на аэродроме в Краматорске оказался уничтожен в результате удара российских дронов-камикадзе «Герань», передает ТАСС.

    В ведомстве отметили, что целью атаки стал именно цех, где осуществлялась сборка беспилотных летательных аппаратов для ВСУ.

    Ранее ВС России с помощью «Герани-2» поразили цех дронов ВСУ в районе Запорожья. До этого российские военные «Геранью» уничтожили склад БПЛА ВСУ в Херсоне. В Чернигове были повреждены промышленные объекты после прилетов «Гераней». В Николаевской области «Искандер» и «Герани» уничтожили командный пункт ССО ВСУ.

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    25 июня 2025, 06:42 • Новости дня
    Обрыв линий электропередачи произошел в Таганроге из-за атаки дронов ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    За ночь силами и средствами ПВО отражена атака БПЛА также в Мясниковском и Неклиновском районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

    «По уточненным данным, в результате атаки БПЛА в Таганроге, помимо частичного разрушения и возгорания на спорткомплексе, повреждено остекление окон в лицее 28 и двух многоквартирных домах по пер. Трудовых резервов, по ул. Попова произошел обрыв линии электропередачи», – сообщил он в Telegram-канале.

    Слюсарь уточнил, что в Азове, помимо кровли складского помещения, повреждены  крыша и окна здания промпредприятия. Пострадавших нет.

    «Сегодня в Таганроге и Азове приступят к восстановительным работам. Жителям многоэтажек, получивших повреждения, поможем заменить остекление», – добавил губернатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Слюсарь сообщал, что из-за падения БПЛА на стадионе «Форте Арена» загорелась кровля здания на площади 30 кв. м, разрушена стена.

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    25 июня 2025, 15:48 • Новости дня
    Над Воронежской, Курской и Самарской областями сбили восемь украинских БПЛА

    Tекст: Евгения Караваева

    В течение двух часов средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России, включая Воронежскую область.

    Силы противовоздушной обороны России уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами страны 25 июня в период с 13.00 до 15.00 по московскому времени, передает ТАСС.

    В Министерстве обороны сообщили, что четыре БПЛА были сбиты над территорией Воронежской области, еще по два – над Курской и Самарской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, российские войска нанесли удар дронами «Герань» по цеху сборки БПЛА ВСУ в Краматорске.

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    Российские войска уничтожили бойцов элитного взвода ВСУ
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    Все больше центробанков отказываются от доллара

    Опрос 75 центральных банков показал, что они хотят пересмотреть свои финансовые потоки и отказаться от доллара в пользу золота, евро и юаня. Первой этот тренд начала еще десять лет назад Россия, к ней присоединились Китай и другие страны. Но отказ от доллара в резервах продолжает набирать обороты. Чем доллар не устраивает все больше и больше стран? Подробности

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    Удар по Ирану показал худшую сторону президента США

    Вступление США в войну Израиля с Ираном шокировало американцев. По-настоящему возмутиться они не успели из-за быстротечности событий, однако президент Дональд Трамп явным образом нарушил общественный договор со своими сторонниками, а заодно напомнил о своих главных недостатках. Подробности

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    Попытки прикрыть Сумы дорого обходятся ВСУ

    Украина предпринимает срочные меры по усилению обороны областного центра Сумы – на том направлении, где российские войска создают буферную зону вдоль российско-украинской границы. Как выглядят эти усилия и каким образом они лишь помогают российским подразделениям продвигаться на других участках спецоперации? Подробности

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    Как Мозамбик стал территорией противостояния с Западом

    50 лет назад, 25 июня 1975 года, была провозглашена независимость Мозамбика, бывшей португальской колонии в Африке. Почему Советский Союз активно помогал местному движению ФРЕЛИМО, на кого сделал в Мозамбике ставку Запад – и как тогда выглядела система взаимодействия Москвы с африканскими странами по сравнению с сегодняшним днем? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Зачем Россия простила Америку

      Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Богатство может быть и благословением, и несчастьем

      Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

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    • Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов
      Цель США – не Тегеран, а Пекин

      Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

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    • В НАТО понизили Украину

      В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

    • Неприятный сюрприз для Каи Каллас

      Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

    • Трамп осознал свое слабое место

      «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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