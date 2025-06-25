В Кемерове грузовик протаранил 26 легковых автомобилей на шоссе

Грузовик FAW после отказа тормозов столкнулся с 26 машинами

Tекст: Денис Тельманов

О случившемся сообщает ТАСС. По предварительным данным ГУ МВД по Кемеровской области, инцидент произошел после того, как у большегруза FAW отказали тормоза во время движения по спуску.

«Предварительно установлено, что на спуске у грузового автомобиля FAW отказала тормозная система, в результате чего большегруз совершил столкновение с 26 легковыми автомобилями. В результате травмы получили семь человек, пятерым из которых разовая медицинская помощь оказана на месте, еще двоим диагностирован легкий и средний вред здоровью», – говорится в сообщении ведомства.

Пятеро пострадавших получили незначительные травмы и были осмотрены медиками на месте происшествия. Двум из участников аварии понадобилась дополнительная медицинская помощь из-за легких и средних повреждений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе М7 «Волга» во Владимирской области в результате столкновения автобуса с несколькими автомобилями погибли три человека и еще девять получили травмы.

Разрушение надземного перехода в деревне Липна вызвало полное перекрытие федеральной трассы М-7 для всех транспортных средств. В Дзержинске восьмилетний мальчик погиб после наезда автомобиля доставки, по факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о небезопасных услугах.