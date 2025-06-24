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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как снять экономику с аппарата искусственного дыхания

    Сейчас у России есть шанс перейти от модели, основанной на бюджетных вливаниях, к экономике, где главным двигателем роста станут технологии и инновации. Но для этого нужны не только деньги, но и политическая воля, стратегическое видение и готовность к сложным решениям.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

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    24 июня 2025, 20:37 • Новости дня

    Команда из Кургана выиграла турнир «Знание.Игра» по спортивному «Что? Где? Когда?»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финал турнира «Знание.Игра» по спортивному «Что? Где? Когда?» среди школьников и студентов колледжей прошел 24 июня в Москве, победу одержала команда из Кургана.

    Главный приз интеллектуального состязания завоевала команда «Формула прямоугольной совы» из Кургана, сообщается на сайте общества «Знание». В борьбе за победу приняли участие более 7 тыс. человек из 86 регионов России, объединившихся в 1,1 тыс. команд.

    Финал объединил 525 участников из 38 регионов, прошедших строгий отбор: в среднем на одно место в финале претендовали 15 команд. Помимо курганцев, в десятку лучших вошли коллективы из Оренбургской, Челябинской, Пензенской, Кировской и Рязанской областей, а также Республики Татарстан, Удмуртии и Пермского края. Успех праздновали и прежние призеры, включая команду «Солнечный удар» из Казани.

    Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль поздравил всех участников. «Каждый, кто сегодня здесь, уже одержал личную победу и доказал, что готов к интеллектуальным вызовам. Я искренне поздравляю всех участников с этим достижением – а особенно тех, чьи имена сегодня прозвучат со сцены», – отметил он.

    Шесть туров финала включали 60 вопросов на темы от естественных наук до культуры. Один из туров был посвящен 80-летию атомной промышленности. Особые награды достались орской команде «Хранители знаний» и Григорию Скоковуиз Кургана – его пригласили в международную арктическую экспедицию «Ледокол Знаний» на Северный полюс.

    Госкорпорация «Росатом» впервые выступила генеральным партнером турнира в год 80-летия отрасли. Глава Росатома Алексей Лихачев подчеркнул, что успех молодых участников – залог будущего России. «Это вдохновляет и вселяет уверенность: будущее России в надежных руках, а наука и технологии будут развиваться благодаря энергии и стремлению молодых талантов», – сказал он.

    24 июня 2025, 07:26 • Новости дня
    Медведев ответил на предостережение Трампа о передаче Ирану ядерного оружия

    Медведев отверг возможность передачи Россией ядерного оружия Ирану

    Медведев ответил на предостережение Трампа о передаче Ирану ядерного оружия
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не планирует передавать Ирану ядерное оружие, подчеркнув приверженность Договору о нераспространении и опыт личного контроля ядерных сил.

    По словам Медведева, опасения президента США Дональда Трампа по поводу возможных поставок не обоснованы, передает RT.

    Медведев подчеркнул, что Россия, в отличие от Израиля, является участником Договора о нераспространении ядерного оружия и соблюдает его положения.

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    Зампред Совбеза также отметил, что понимает последствия подобных решений, так как имел опыт контроля над ядерными силами России в период своего президентства. Он сделал акцент на приверженности России международным обязательствам в сфере нераспространения.

    Ранее зампредседателя Совбеза РФ отметил, что недавние удары США по Ирану вызвали готовность ряда государств поделиться с Тегераном ядерными боекомплектами.

    В МИД РФ сообщили, что Москва осуждает удары Вашингтона по нескольким иранским атомным объектам, совершенные утром 22 июня, это наносит существенный урон глобальному режиму нераспространения, основанному на ДНЯО.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран запросил в СБ ООН экстренное заседание из-за американских ударов.

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    24 июня 2025, 13:58 • Новости дня
    У пережившего нападение в Шереметьево мальчика диагностировали переломы черепа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Переживший нападение мужчины в аэропорту Шереметьево двухлетний мальчик получил переломы черепа, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

    Ребенок находится в Детском клиническом центре имени Рошаля в Красногорске, его состояние оценивается как стабильное, мозг не пострадал, указала Мишонова, передает ТАСС.

    По ее словам, у пострадавшего есть переломы черепа, его ввели в медикаментозный сон.

    Между тем официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что напавший на ребенка в аэропорту Шереметьево находился в состоянии наркотического опьянения.

    Правоохранители устанавливают мотивы нападения.

    Ранее Волк сообщала, что мужчина напал на ребенка в Шереметьево, его задержали.

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    23 июня 2025, 19:44 • Видео
    Трамп осознал свое слабое место

    «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

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    24 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    Расширены полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав

    Госдума одобрила расширение полномочий ГИБДД по отзыву водительских прав

    Расширены полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав
    @ Алексей Белкин/NEWS.ruТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительственный законопроект о расширении полномочий ГИБДД по аннулированию водительских удостоверений принят в Госдуме во втором и третьем чтениях.

    Согласно документу, теперь аннулирование возможно при выявлении противопоказаний к вождению на внеочередном медицинском осмотре, передает ТАСС.

    Водителю, получившему уведомление о необходимости пройти внеочередное медицинское обследование, необходимо сделать это в течение трех месяцев. В противном случае права будут аннулированы. Решение по аннулированию водительских удостоверений принимается МВД России на основании предоставленных медицинских заключений.

    В законе также прописано, что медицинские справки водителей переводятся в электронный вид. При этом по желанию водителя заключение может быть получено и на бумаге. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года.

    Напомним, в мае в Госдуме предложили расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав.

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    24 июня 2025, 18:33 • Новости дня
    Мерц назвал осознанную Европой ошибку

    Мерц заявил о недооценке Европой «угроз со стороны России»

    Мерц назвал осознанную Европой ошибку
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Европы и Германия слишком долго игнорировали предупреждения балтийских государств о «возможных угрозах со стороны России».

    Мерц подчеркнул, что теперь эта ошибка осознана, а «пути назад нет», передает РБК.

    «Слишком долго мы в Германии отказывались слушать предупреждения наших балтийских соседей об империалистической политике России. Мы осознали эту ошибку. Пути назад нет. И поэтому я повторяю здесь еще раз: безопасность Литвы – это безопасность и Германии», – заявил он в ходе выступления перед Бундестагом в преддверии саммита НАТО.

    Кроме того, Мерц пообещал сделать бундесвер самой сильной обычной армией Европы, чтобы отвечать ожиданиям партнеров и учитывать размеры, возможности и географическое положение страны. Канцлер подчеркнул, что Германия действует не для одолжения США, а руководствуясь собственными убеждениями, потому что Россия, по его словам, угрожает безопасности всего евроатлантического региона и может продолжить войну за пределами Украины.

    Канцлер отметил, что в этих условиях Германия берет на себя особую ответственность за защиту восточных союзников НАТО. В апреле власти ФРГ ввели в эксплуатацию первое подразделение 45-й бригады бундесвера в Литве, которое насчитывает 150 солдат.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы.

    НАТО называло Россию «самой значительной угрозой для альянса».

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    24 июня 2025, 14:54 • Новости дня
    Госдума одобрила штрафы за несообщение в военкомат о переезде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий ответственность за неуведомление военкомата о переезде.

    За это нарушение теперь может быть назначен штраф до 20 тыс. рублей, передает ТАСС. Новая норма закрепляется в статье 21.5 Кодекса России об административных правонарушениях.

    Законопроект был внесен в феврале депутатами во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. В первом чтении документ был принят в марте.

    Напомним, правительство России поддержало законопроект, предусматривающий усиление ответственности за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания.

    В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, который совершенствует процедуру снятия с регистрации по месту расположения воинской части для военнослужащих-контрактников.

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    24 июня 2025, 07:53 • Новости дня
    В Банке России отметили ускоренный рост ряда отраслей экономики

    Tекст: Александра Юдина

    Несмотря на жесткие меры денежно-кредитной политики, фармацевтическая и частично химическая отрасли в России продолжают демонстрировать ускоренный рост, сообщил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

    По словам Гангана, в экономике страны складывается крайне неоднородная ситуация. Он отметил, что в некоторых отраслях, таких как черная металлургия, газовый сектор и отдельные направления гражданского машиностроения, выпуск продукции даже снижается, передает ТАСС.

    Однако другие сферы, в частности фармацевтика, производство медицинского оборудования, лакокрасочных материалов и удобрений, продолжают демонстрировать значительный рост.

    Ганган добавил, что на данный момент Банк России фиксирует именно замедление темпов роста в экономике, а не рецессию.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что стране необходимо поддерживать статус одной из самых крупных мировых экономик.

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    24 июня 2025, 09:10 • Новости дня
    ВСУ убили дроном 15 жителей Донбасса за помощь военным

    ВСУ убили дроном 15 жителей Донбасса за помощь российским военным

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные убили 15 мирных жителей села Новоукраинка в ДНР за помощь российским военным, сообщили выжившие беженцы.

    По их словам, в доме с января 2025 года проживали 17 человек, среди них четверо детей. В мае-июне 2025 года жители укрывали у себя в доме российских военнослужащих. По донесению соседа украинским военным стало известно о местонахождении российских солдат, и они нанесли удар беспилотниками, передает РИА «Новости».

    Один из выживших, Алексей Ламин, сообщил, что все находившиеся в доме спустились в подвал, опасаясь быть расстрелянными, и пытались спасти детей и стариков.

    По его словам, тяжелый дрон «Баба-Яга» сбросил боеприпасы, что привело к гибели нескольких человек. Его сестра Елена Пономаренко рассказала, что при первой атаке погибли четверо детей. Ламин отметил, что его жена и мать также погибли при повторном ударе дрона, когда пытались помочь раненому сыну.

    Ламин рассказал, что его дочь погибла у него на руках, несмотря на попытки спасти ее. Он добавил, что после выхода из подвала прошел через поле и, встретив российского военного, рассказал ему о случившемся.

    Ранее в Сети появилось видео, где двое бойцов ВСУ в касках СС издеваются над 74-летним пенсионером. Дочь пострадавшего рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи из-за закрытого въезда в город.

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    24 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Лавров заявил о преждевременности выводов по перемирию Ирана и Израиля

    Лавров призвал не спешить с выводами по перемирию Ирана и Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова поддержать возможное установление перемирия между Ираном и Израилем, однако считает преждевременным делать выводы о его достижении, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на XI Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что делать окончательные выводы по заявлениям президента США Дональда Трампа о договоренности между Ираном и Израилем пока рано, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, информации из Вашингтона, Израиля и Тегерана поступает много, однако ясной картины еще нет. Глава МИД уточнил, что американская сторона сообщила об убедительных переговорах с Израилем по поводу прекращения огня и бессрочного перемирия, а также о схожей роли Катара в отношении Ирана.

    Лавров подчеркнул, что Россия приветствовала бы, если бы подобная договоренность действительно существовала. Вместе с тем, он отметил, что после объявления о перемирии появились сообщения о продолжающемся обмене ударами между Ираном и Израилем.

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    Министерство призвало не делать поспешных выводов на основании неполной информации и подтвердило, что поддерживает мирное решение конфликта.

    Ранее Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Армия Израиля заявила о перехвате двух иранских ракет уже после объявления перемирия.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не пытается взять на себя посредническую роль между Тегераном и Тель-Авивом, но выдвигает различные предложения для урегулирования конфликта.

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    23 июня 2025, 21:40 • Новости дня
    Белоусов и министр обороны Ирана провели телефонный разговор

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр обороны Ирана Амир Насирзаде провел телефонный разговор со своим российским коллегой Андреем Белоусовым.

    В ходе беседы Насирзаде выразил благодарность России за оказанную поддержку Ирану, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    В обращении, опубликованном иранским Минобороны, приводятся слова Насирзаде: «Иран борется не только с сионистским режимом, но и с США, а также всеми сторонниками этого режима».

    Глава оборонного ведомства Ирана подчеркнул, что страна приняла решение всеми способами наказать агрессора и не собирается принимать навязанный мир.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве президент России Владимир Путин и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели встречу, где стороны сосредоточились на поиске дипломатических решений конфликта вокруг исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что действия США против Ирана имеют беспрецедентный характер и могут привести к непредсказуемым последствиям. Пресс-секретарь президента России подтвердил, что встреча с Аббасом Аракчи обсуждалась заранее и приобрела особую значимость после недавних событий.

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    24 июня 2025, 10:32 • Новости дня
    Правительство предложило переименовать станцию метро «Новомосковская»

    Правительство предложило переименовать станцию метро «Новомосковская» в «Станкин»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Столичным властям предложено рассмотреть переименование станции метро «Новомосковская» в «Станкин» на фоне планов строительства кампуса МГТУ площадью 15 гектаров.

    Кабинет министров России рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопрос о возможном переименовании станции метро «Новомосковская» в «Станкин», передает ТАСС. В сообщении пресс-службы кабмина уточняется: «Правительству Москвы рекомендовано рассмотреть возможность переименования станции метро «Новомосковская» в «Станкин».

    Станция «Новомосковская» соединяет Сокольническую и Троицкую линии столичного метро и расположена в районе Коммунарка. В этом районе планируют построить современный кампус МГТУ «Станкин» на участке площадью 15 гектаров.

    Техническое задание на возведение комплекса для 11,5 тыс. студентов, как отмечали в правительстве, должно быть готово к сентябрю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Москвы приняли решение о переименовании двух площадей в столице. Москвичи предложили назвать одну из улиц в честь бывшего мэра Юрия Лужкова. В РЖД решили переименовать две станции Павелецкого направления Московской железной дороги.

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    24 июня 2025, 15:42 • Новости дня
    Госдума разрешила ООО отменять преимущественное право выкупа долей совладельцами

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 сентября этого года компании в форме ООО получат возможность отменять преимущественное право выкупа долей совладельцев, если внесут это в устав.

    Госдума приняла соответствующий закон в третьем чтении, передает «Интерфакс». Теперь общества с ограниченной ответственностью смогут по решению всех участников внести в устав положение об отмене преимущественного права выкупа долей.

    Документ также позволяет закрепить в уставе индивидуальные правила для отдельных совладельцев о применении или отмене преимущественного права, например, не распространять его на определенных участников с крупными долями. В обратном случае компании, напротив, смогут предусмотреть преимущественное право для одного, нескольких или всех участников при определенных условиях.

    Исключение положений о преимущественном праве из устава возможно по решению большинства – две трети голосов участников общества. Такое решение собрания участников подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

    Организация будет обязана предоставлять по запросу участника информацию о лицах, обладающих преимущественным правом выкупа, в течение пяти рабочих дней. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

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    24 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    Омбудсмен назвала сроки реабилитации ребенка после инцидента в Шереметьево

    Омбудсмен Мишонова: Реабилитация ребенка после инцидента в Шереметьево займет месяц

    Tекст: Валерия Городецкая

    Реабилитация ребенка, пострадавшего в аэропорту Шереметьево, займет не менее одного месяца, сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

    При положительной динамике мальчика через пару дней переведут из реанимации в отделение, сообщила омбудсмен в Telegram-канале.

    «Если все будет идти хорошо, то малыша переведут через пару дней из реанимации в отделение. На восстановление понадобится не меньше месяца», – уточнила она.

    Омбудсмен также рассказала, что у ребенка нет повреждений мозга. Она сообщила, что после завершения МРТ врачи подтвердили отсутствие нарушений и сообщили о стабильном состоянии пациента. В ближайшие два дня планируется отключить мальчика от аппарата искусственной вентиляции легких, сейчас он спит под медикаментозным сном.

    Напомним, в московском аэропорту правоохранители задержали мужчину, который напал на двухлетнего ребенка и причинил ему серьезные травмы.

    Сообщалось, что переживший нападение мужчины в аэропорту Шереметьево двухлетний мальчик получил переломы черепа.

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    24 июня 2025, 02:13 • Новости дня
    Уничтожены летевшие на Москву беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожены беспилотники, летевшие на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram о том, что «ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву». «Сбит еще один вражеский БПЛА», – сообщил он позднее.

    В аэропортах Внуково (код ИКАО: UUWW) и Шереметьево (UUEE) введены временные ограничения на полеты гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация.

    Напомним, Собянин указывал, что эффективность работы системы противовоздушной обороны вокруг Москвы составляет 99,9%.

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    24 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    Утвержден закон о признании документов на недвижимость в новых регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе пленарного заседания депутаты Госдумы поддержали принятие закона, направленного на легализацию документов о недвижимости, оформленных в новых российских регионах до их вхождения.

    Новый закон, принятый депутатами, предусматривает признание документов на недвижимость, выданных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до их официального присоединения к России, передает РИА «Новости».

    Документ также предполагает создание специальных комиссий в указанных регионах, которые будут заниматься проверкой соответствия этих документов российскому законодательству. В состав комиссий войдут представители региональной и федеральной власти, ответственные за регистрацию объектов недвижимости.

    Особое внимание уделяется различиям в регулировании: в ДНР и ЛНР вопросы недвижимости решались на основании местных актов, а в Запорожской и Херсонской областях – украинским законодательством.

    Закон устанавливает срок в 90 дней со дня публикации для разработки региональных актов, необходимых для начала работы комиссий. Комиссии получат право рассматривать документы как по отдельным объектам, так и по их группам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как в 2024 году изменилась жизнь в новых регионах России.

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    24 июня 2025, 07:33 • Новости дня
    Российская система ПВО за ночь уничтожила 20 украинских БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны России заявило о том, что дежурные силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 20 украинских беспилотников.

    В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее число БПЛА – 14 единиц – было сбито над Курской областью.

    Два беспилотника уничтожили в Московском регионе. Еще по одному летательному аппарату перехватили над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пожар в жилом доме в Красногорске произошел после того, как в него попал беспилотник, пострадали два человека.

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    • Трамп осознал свое слабое место

      «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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