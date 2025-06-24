Команда из Кургана выиграла турнир «Знание.Игра» по спортивному «Что? Где? Когда?»

Tекст: Валерия Городецкая

Главный приз интеллектуального состязания завоевала команда «Формула прямоугольной совы» из Кургана, сообщается на сайте общества «Знание». В борьбе за победу приняли участие более 7 тыс. человек из 86 регионов России, объединившихся в 1,1 тыс. команд.

Финал объединил 525 участников из 38 регионов, прошедших строгий отбор: в среднем на одно место в финале претендовали 15 команд. Помимо курганцев, в десятку лучших вошли коллективы из Оренбургской, Челябинской, Пензенской, Кировской и Рязанской областей, а также Республики Татарстан, Удмуртии и Пермского края. Успех праздновали и прежние призеры, включая команду «Солнечный удар» из Казани.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль поздравил всех участников. «Каждый, кто сегодня здесь, уже одержал личную победу и доказал, что готов к интеллектуальным вызовам. Я искренне поздравляю всех участников с этим достижением – а особенно тех, чьи имена сегодня прозвучат со сцены», – отметил он.

Шесть туров финала включали 60 вопросов на темы от естественных наук до культуры. Один из туров был посвящен 80-летию атомной промышленности. Особые награды достались орской команде «Хранители знаний» и Григорию Скоковуиз Кургана – его пригласили в международную арктическую экспедицию «Ледокол Знаний» на Северный полюс.

Госкорпорация «Росатом» впервые выступила генеральным партнером турнира в год 80-летия отрасли. Глава Росатома Алексей Лихачев подчеркнул, что успех молодых участников – залог будущего России. «Это вдохновляет и вселяет уверенность: будущее России в надежных руках, а наука и технологии будут развиваться благодаря энергии и стремлению молодых талантов», – сказал он.