Новый музей в Москве расскажет о боевых, культурных и семейных традициях казаков

Сотрудник музея казачества: Казаки – носители не только оружия, но и традиционных ценностей

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Как сказал Лев Толстой: "Граница породила казачество, а казаки создали Россию". Они раздвигали пределы отчизны и составляли первый рубежный щит государства. За ними шли землепашцы, мещане, дворяне, горожане», – пояснил Алексей Левыкин, гендиректор Государственного исторического музея, частью комплекса которого и станет Центральный музей российского казачества.

«Чествовать их подвиги крайне актуально и сейчас, когда наша Родина снова ведет экзистенциальную борьбу в рамках СВО и расширяет границы русского мира. Они передали нынешнему поколению не только культурные и семейные традиции, но и духовно-нравственные основы, заключающиеся, в том числе, в готовности "не жалеть живота" ради безопасности страны», – указал он, напомнив, что полноценное возрождение казачества стало результатом поручений президента России Владимира Путина.

«Сейчас сотрудники музея в составе межведомственной команды работают в зоне СВО, собирают и комплектуют артефакты, касающиеся воинов-казаков. Музеи Великой Отечественной войны, например, имеют богатые экспозиции благодаря таким же людям, привозившим с полей сражений исторически ценные вещи. Мы, в свою очередь, для этой цели работаем с отрядами "Енисей" и "Терек". Впрочем, здесь музеям и государству нужно углублять сотрудничество и перенимать опыт Главного политического управления СССР. Нам явно не хватает героики – медалей, замен, личных вещей бойцов», – отметил собеседник.

«Данной экспозицией мы постарались задать содержательный, стилистический, смысловой стандарт для подобных музеев, которые буду открыты в будущем. К примеру, залы выполнены в красном и синем тонах – это цвета лампасов, околышей формы казаков», – подчеркнул Григорий Зубенко, автор и куратор экспозиции Центрального музея российского казачества.

«Весома поддержка и внимание центральной власти и регионов к нашей тематике. В 90-е годы люди объединялись в казачьи сообщества без четких целей, а затем эти силы зачастую использовали в политических или даже околокриминальных кругах. Сейчас государство четко сформулировало, что казачество – это одна из опорных сил, защищающих нашу российскую цивилизацию в СВО. Но казаки – не только носители оружия, но и наших традиционных духовно-нравственных ценностей, сформулированных, в частности, в президентском указе № 809», – напомнил он.

В среду в Москве откроется Центральный музей российского казачества. В 16 залах будут представлены более 800 предметов из собрания Государственного исторического музея, например, портрет атамана Войска Донского Андриана Денисова, чекмень генерала пешей и конной артиллерии Черноморского войска, халат Бурятских казачьих полков Карацайского отделения, икона Богоматерь Знамение (Курская-Коренная) XVIII века.

Зрителям будут показаны нумизматическая коллекция, грамоты, жалованные ковши и сабли, именные медали, оружие, униформа и знамена, коллекция живописи, графики, скульптуры, материалы из фондов письменных источников, карты, мемориальные вещи.

Ранее руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал о значительном увеличении роли казачества в защите интересов России, отметив присутствие более 19 тыс. казаков на линии боевого соприкосновения и создание добровольческих подразделений в ряде регионов.