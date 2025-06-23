Презентованы три тома серии «Наркомы Великой Победы» к 80-летию Великой Победы

Tекст: Елизавета Шишкова

Новые тома историко-документальной серии «Наркомы Великой Победы» были представлены на Фестиваля культуры Петербургского международного экономического форума «Петербургские сезоны», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Это тома «Народный комиссариат связи СССР. 1941-1945», «Государственная плановая комиссия при СНК СССР.1941-1945» и «Комитет по делам искусств при Совете народных комиссаров СССР. 1941-1945».

Гости мероприятия смогли осмотреть музейную экспозицию к 80-летию Победы и историческую реконструкцию военного узла связи, организованную Военно-историческим клубом «Связист». Эксперты подробно рассказали о деятельности Госплана в годы войны и роли Н.А. Вознесенского.

Авторы тома о Комитете по делам искусств раскрыли подробности подготовки книги, рассказали о судьбах деятелей искусства в годы войны и работе Ленинградского театрального института и консерватории на фронте и в тылу.

Проект реализуется Федеральным казначейством при поддержке оргкомитета «Победа», Министерства науки, финансов, архивного агентства и других организаций. Объединенную редакционную коллегию сборника возглавил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Всего книжный цикл будет включать 60 томов, каждый из которых посвящен отдельному ведомству и его руководителю, внесшему вклад в Победу.