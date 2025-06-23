Задержана банда похитителей алмазов «Алросы»

СК сообщила о задержании банды похитителей алмазов «Алросы»

Tекст: Вера Басилая

Представители Следственного комитета сообщили о задержании банды, занимавшейся хищением алмазного сырья у «Алросы» и организовавшей его контрабанду в Армению, сообщается в Telegram-канале,

В числе задержанных оказалась сотрудница компании Валентина Матющенкова, ее сын Алексей Матющенков, а также Армен Петросян и Арман Саакян, которые, по версии следствия, занимались непосредственной переправкой драгоценностей через границу.

СК уточнил, что преступная группа действовала с сентября 2024 по январь 2025 года, похищая высококачественное алмазное сырье с целью дальнейшего незаконного сбыта и отправки в Армению. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, задержанные уже заключены под стражу, а следствие продолжает устанавливать других возможных соучастников преступления.

ЦОС ФСБ России отметил, что похищенные у «Алросы» алмазы поступали в ООО «АДМ Даймонде», компанией, бенефициаром которой является армянский предприниматель и депутат местного парламента Хачатур Сукиасян. Также указывается, что организаторами преступной схемы стали находящиеся в международном розыске братья Багикяны – граждане Армении.

В ходе обысков изъяли около 200 тыс. карат технического алмазного сырья, денежные средства и ювелирные изделия известных мировых брендов. Следствие установило, что часть сырья предназначалась для подмены более дорогих алмазов на менее ценные.