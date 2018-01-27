Россиянку в Домодедово уличили в попытке вывезти в трусах алмазы на 8 млн рублей

В московском аэропорту Домодедово задержана гражданка России, которая пыталась вывезти в Израиль партию алмазов на 8 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По результатам исследования правоохранители выяснили, что изъятые драгоценные камни являются природными ограненными алмазами (бриллиантами) массой почти 437 карат, говорится в сообщении на сайте МВД России.

Стоимость изъятых драгоценностей превышает 8 млн рублей. Задержанной оказалась 53-летняя жительница Московской области.

В отношении нее возбуждены дела по ст. 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга») и ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей»).

Как уточняет Telegram-канал Hue, пассажирка спрятала алмазы в трусы.

Напомним также, в сентябре ФСБ задержала контрабандистов, возивших наркотики из Европы в фурах с овощами – изъят гашиш, марихуана и МДМА более чем на 20 млн рублей.