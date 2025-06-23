Экс-дипломат объяснил вмешательство США в конфликт на Ближнем Востоке

Экс-посол Ирана Мусавиан объяснил участие США неудачей Израиля в конфликте

Tекст: Вера Басилая

Бывший иранский дипломат Сейед Хоссейн Мусавиан объяснил позицию США в конфликте на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

Он заявил, что прямое вмешательство Вашингтона было бы невозможно, если бы не провал Израиля в его десятидневной операции против Ирана и угроза поражения еврейского государства.

Мусавиан отметил, что несмотря на серьезные потери, которые понес Иран, негативные последствия конфликта почувствуют и США. По его мнению, происходящее скажется на безопасности всего региона.

Дипломат также отметил, что команда по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа либо недооценила возможные последствия удара по Ирану, либо не смогла убедить Трампа отказаться от такого шага.

Мусавиан добавил, что часть этой команды, вероятно, поддержала военное решение, и произошедшее вновь продемонстрировало влияние премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Белый дом.

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