Общество «Знание» провело лекции о первых днях Великой Отечественной войны

Tекст: Ольга Иванова

Цикл просветительских мероприятий, организованных Обществом «Знание», прошел по всей России, говорится на сайте организации. В рамках акции лекторы вели живой диалог с молодежью о первых днях после нападения Германии на Советский Союз, мобилизации, формировании частей народного ополчения и героизме советского народа.

Генеральный директор Общества Максим Древаль подчеркнул: «После таких встреч приходит понимание, какой ценой достался мир – и почему так важно сохранить правду». На встречах присутствовали участники событий, в том числе Нина Овсянникова, которая в детстве была узницей лагеря и поделилась воспоминаниями о выживании в войну и восстановлении страны.

В Екатеринбурге по городу курсировал тематический трамвай-лекторий. В Алтайском крае прошли интеллектуальные игры, где участники восстанавливали хронологию событий и обсуждали подвиги своих родственников. В Севастополе к памятным мероприятиям присоединились ветераны спецоперации на Украине.

Иностранные студенты Башкирского государственного медицинского университета также знакомились с историей тех лет. Доцент Элина Сафина предложила студентам выразить свое отношение к преступлениям нацистов против мирного населения. В Великом Новгороде 24 июня будет показан документальный фильм «Соловецкая школа юнг».

Общество «Знание» подготовило мастер-лекцию, посвященную событиям 22 июня 1941 года, и материалы для просветителей. Также к памятной дате объявлены новые номинации в конкурсах Знание.Лектор и Знание.Премия, где участники популяризируют подвиги защитников Отечества и сохраняют историческую память.