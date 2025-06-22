В результате пожара в девятиэтажном доме на севере Москвы погиб человек

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, пожар произошел в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома на Учинской улице в Москве. В результате происшествия погиб один человек, еще двое получили травмы, передает РИА «Новости».

Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание и с помощью спасательных устройств эвакуировали с вышележащих этажей двух человек. Кроме того, примерно 20 жителей были выведены из подъезда дома, говорится в сообщении.

На месте продолжают работать восемь сотрудников МЧС, для ликвидации пожара и последствий происшествия привлечены три единицы техники.

Накануне в МЧС России сообщили, что в столице пожарные вывели из задымленного здания 19 человек, среди которых были дети.

В начале июня пожарные спасли 33 человека на крупном пожаре в Москве.