  • Новость часаЭксперт назвал удар США по ядерным объектам Ирана пиар-акцией
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    Как советский десант побеждал в самом начале Великой Отечественной
    Лукьянов: После ударов по Ирану Трамп может попасть в незатейливую ловушку
    Генсек ООН призвал «избежать спирали хаоса» на Ближнем Востоке после ударов США по Ирану
    Зеленский потребовал от «стран-партнеров» выделять Украине 0,25% ВВП
    Трамп в обращении к нации назвал Иран «задирой» и потребовал «заключить мир»
    США приготовились к возможному ответу Ирана в течение 48 часов
    Путин возложил венок у Могилы Неизвестного солдата
    Bloomberg: Удары США по Ирану могут привести к скачку цен на нефть
    Россия выступила с заявлением в связи с пролетом БПЛА ВСУ над Казахстаном
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский В июне 1941-го на СССР напала вся Европа

    22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. И объединенная нацизмом Европа в этой страшной, решающей для всего человечества войне, была повержена силой и волей нашего народа.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

    27 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    16 комментариев
    22 июня 2025, 13:23 • Новости дня

    В результате пожара в девятиэтажном доме на севере Москвы погиб человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    В девятиэтажном доме на северной окраине Москвы вспыхнул пожар, в результате которого погиб один человек и еще двое получили травмы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

    Как указали в ведомстве, пожар произошел в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома на Учинской улице в Москве. В результате происшествия погиб один человек, еще двое получили травмы, передает РИА «Новости».

    Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание и с помощью спасательных устройств эвакуировали с вышележащих этажей двух человек. Кроме того, примерно 20 жителей были выведены из подъезда дома, говорится в сообщении.

    На месте продолжают работать восемь сотрудников МЧС, для ликвидации пожара и последствий происшествия привлечены три единицы техники.

    Накануне в МЧС России сообщили, что в столице пожарные вывели из задымленного здания 19 человек, среди которых были дети.

    В начале июня пожарные спасли 33 человека на крупном пожаре в Москве.

    21 июня 2025, 19:58 • Новости дня
    Россия выступила с заявлением в связи с пролетом БПЛА ВСУ над Казахстаном
    Россия выступила с заявлением в связи с пролетом БПЛА ВСУ над Казахстаном
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    МИД России призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на провокацию с пролетом десятков беспилотников ВСУ через воздушное пространство Казахстана для ударов по России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Россия обратилась к международным организациям с призывом отреагировать на пролет украинских беспилотников через воздушное пространство Казахстана, следует из комментария Захаровой на сайте МИД России.

    Дипломат подчеркнула, что Москва считает эти действия провокацией, направленной против России, и ожидает публичного осуждения со стороны мировых структур и правительств.

    По данным МИД, 19 и 20 июня было зафиксировано, что несколько десятков беспилотников ВСУ пересекли территорию Западно-Казахстанской области, предположительно для нанесения ударов по России. В ведомстве заявили, что подобные действия вызывают решительное осуждение, поскольку затронуты интересы союзника России и члена ОДКБ.

    Захарова считает, что этот инцидент свидетельствует о безразличии киевских властей к территориальной целостности соседних государств, которую, по мнению МИДа, Киев нарушает все чаще. В министерстве подчеркнули необходимость для всех ответственных государств и профильных структур не только реагировать на такие провокации, но и дистанцироваться от киевских властей и их западных партнеров.

    Кроме того, российская сторона убеждена, что власти Украины представляют опасность не только для России, но и для других стран региона, с которыми Киев официально пытается выстраивать диалог. Происшествие, по мнению МИД, демонстрирует важность дальнейшего укрепления коллективной безопасности в рамках ОДКБ.

    Ранее после серии дерзких атак дронами по российским военным базам на Украине усилилась ставка на тайные операции спецслужб, включая диверсии и удары за пределами фронта против союзников России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность провокаций со стороны Киева перед предстоящим раундом российско-украинских переговоров.

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    21 июня 2025, 17:47 • Новости дня
    Иран сменил тактику в конфликте с Израилем

    CNN сообщил о смене тактики Ирана в конфликте с Израилем

    Иран сменил тактику в конфликте с Израилем
    @ Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иран решил изменить тактику в противостоянии с Израилем, сократив количество запускаемых ракет, сообщает CNN.

    В материале CNN сообщается, что сокращение числа ударов баллистическими ракетами связано с успешными атаками по ракетным батареям, а теперь Тегеран сосредоточится на применении высокоточных ракет, передает РИА «Новости».

    По данным собеседника телеканала, Израилю не стоит воспринимать эти изменения как повод для радости. Он пояснил, что новые высокоточные ракеты будут нацелены в основном на военные объекты и объекты безопасности.

    Чиновник также сообщил, что недавно была зафиксирована успешная атака: иранская ракета преодолела американские системы ПРО – THAAD, Patriot, Arrow 3 и Arrow 2, а также израильские комплексы «Праща Давида» и «Железный купол», попав в заранее выбранную цель.

    Минздрав Ирана сообщил, что с момента начала конфликта между Ираном и Израилем погибли не менее 430 человек. Число пострадавших среди мирного населения превысило 3,5 тыс. человек.

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    21 июня 2025, 19:18 • Новости дня
    Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет

    Пашинян заявил о запуске проекта «Перекресток мира» вместо Зангезурского коридора

    Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, но объявил о намерении реализовать проект «Перекресток мира», предполагающий восстановление Мегринской железной дороги и создание международных транспортных маршрутов.

    Пашинян на встрече с армянской общиной Стамбула заявил, что Зангезурского коридора не будет, вместо этого страна сосредоточится на реализации проекта «Перекресток мира», передает ТАСС.

    Премьер подчеркнул, что речь идет о взаимном признании территориальной целостности, суверенитета и равноправия всех сторон. Пашинян отметил, что договоренности между Арменией и Турцией должны строиться на отсутствии угроз друг для друга.

    Глава правительства также уточнил, что проект «Перекресток мира» предусматривает восстановление Мегринской железной дороги, что позволит соединить не только Азербайджан и Армению, но и расширить транспортные связи между Турцией, Азербайджаном, Грузией и Ираном. Пашинян выразил уверенность, что реализация проекта приведет к открытию новых маршрутов и усилит региональное сотрудничество.

    Премьер добавил, что, по его мнению, нет оснований опасаться проезда транспорта через территорию страны в рамках этого проекта. «Чего они хотят [Турция и Азербайджан]? Хотят ездить по нашей территории? Так пусть ездят, разве это плохо? Мы сами это предлагаем в рамках «Перекрестка мира», – сказал Пашинян.

    Азербайджан называет Зангезурским коридором проект транспортного маршрута длиной около 40 км через Сюникскую область Армении – как способ прямого сообщения между западными районами страны и Нахичеванской Автономной Республикой.

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    21 июня 2025, 19:04 • Новости дня
    Мордашов рассказал о стоившей ему 7 млрд долларов ошибке
    Мордашов рассказал о стоившей ему 7 млрд долларов ошибке
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов назвал крупнейшей ошибкой компании убытки около 7 млрд долларов после зарубежных приобретений в начале 2000-х годов.

    Руководитель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов поделился, что самой серьезной ошибкой в его карьере стали активные слияния и поглощения в металлургии за рубежом в начале 2000-х годов.

    Он сообщил, что вслед за мировым экономическим кризисом 2008 года большая часть зарубежных активов оказалась неэффективной, что привело к потерям примерно в 7 млрд долларов, передает ТАСС.

    Мордашов отметил, что этот опыт изменил его подход к управлению: теперь он считает опасным увлекаться модными тенденциями и действовать под влиянием общего рыночного ажиотажа. По его словам, урок заключается в необходимости многократной проверки и осторожности при принятии инвестиционных решений.

    Бизнесмен также подчеркнул, что благодаря новому подходу «Северсталь» сейчас переживает экономический спад без долговой нагрузки, что помогает компании оставаться устойчивой. Мордашов добавил, что стал гораздо внимательнее оценивать инвестиции после этих событий.

    В марте Алексей Мордашов из компании «Северсталь» занял четвертое место среди российских миллиардеров по версии Bloomberg Billionaires Index с капиталом в 21,9 млрд долларов.

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    21 июня 2025, 14:24 • Новости дня
    Мединский рассказал о провокации Киева с телами российских солдат
    Мединский рассказал о провокации Киева с телами российских солдат
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские источники распространяют информацию о якобы переданных Россией Киеву телах российских солдат в форме ВСУ, сообщил помощник президента России и глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

    Мединский заявил, что, по его предположению, украинская сторона могла просто подобрать тело на поле боя, а затем использовать ситуацию для информационной атаки, передает РИА «Новости».

    «Предполагаем, что тело нашего бойца просто подобрано на поле боя, а дальше украинские пропагандисты вспомнили методичку, по которой их учили старшие товарищи», – сказал он.

    Он уточнил, что в качестве доказательства украинская сторона представила военный билет старого образца. По словам Мединского, таких билетов сейчас почти не осталось.

    Мединский также провел параллели между действиями украинской пропаганды и манипуляциями, практиковавшимися министром пропаганды Третьего рейха Йозефом Геббельсом.

    Ранее Мединский сообщил, что Россия выполнила обещания, данные в ходе переговоров в Стамбуле, и передала украинской стороне 6 тыс. 60 тел погибших офицеров и солдат Вооруженных сил Украины.

    Напомним, Минобороны России передало Украине 6 тыс. 60 тел погибших военных ВСУ. Россия также предложила передать еще 2 тыс. 239 тел.

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    22 июня 2025, 03:10 • Новости дня
    Трамп объявил об ударах США по ядерным объектам Ирана
    Трамп объявил об ударах США по ядерным объектам Ирана
    @ Ron Sachs/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени, объявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

    «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Самолеты США покинули воздушное пространство Ирана», – написал он.

    По словам американского президента, полный комплект бомб был выпущен на объект в Фордо.

    «Поздравляю великих американских воинов! В мире нет других военных, которые могли бы это сделать. Настало время для мира!» – завершил Трамп свой пост.

    Решение Трампа напрямую вмешаться в поддержку усилий Израиля по разрушению ядерной программы Ирана знаменует собой эскалацию на Ближнем Востоке.

    Это вмешательство сопряжено с рисками и неопределенностью – тем, чего Трамп и многие его предшественники пытались избежать, в том числе посредством дипломатии с Ираном, пишет портал Axios.

    Атака, которая произошла на девятую ночь войны между Израилем и Ираном, может спровоцировать ответные действия Тегерана против США.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






    Результаты
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    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Американский президент призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В пятницу Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон отказывается влиять на Израиль и вмешиваться в его конфликт с Ираном, добавив, что якобы взял двухнедельную паузу, в течение которой будет думать и наблюдать за ситуацией.

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    21 июня 2025, 17:03 • Новости дня
    СМИ сообщили об освобождении Тихановского и еще 13 заключенных в Белоруссии
    СМИ сообщили об освобождении Тихановского и еще 13 заключенных в Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский, муж Светланы Тихановской, был отпущен из-под стражи во время визита спецпосланника США Кита Келлога в Минск, сообщили белорусские СМИ.

    По данным журналистов, Тихановский уже покинул территорию Белоруссии, передает «Московский Комсомолец».

    Официальные органы пока не подтвердили эту информацию.

    Заместитель Келлога Джон Коул сообщил, что в Белоруссии освобождены из тюрьмы 14 заключенных, передает ТАСС. По его словам, освобожденных заключенных привезли в Литву совместно с американской делегацией.

    В 2023 году суд в Минске приговорил заочно лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и Павла Латушко к 15 и 18 годам лишения свободы соответственно по делу о захвате власти.

    Тихановский был приговорен к 18 годам тюрьмы в декабре 2021 года за воспрепятствование работе ЦИК, разжигание социальной вражды и подготовку массовых беспорядков.

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    22 июня 2025, 05:23 • Новости дня
    Гутерреш призвал «избежать спирали хаоса» на Ближнем Востоке после авиаударов США

    Гутерреш выразил обеспокоенность эскалацией конфликта после авиаударов США по Ирану

    Гутерреш призвал «избежать спирали хаоса» на Ближнем Востоке после авиаударов США
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после ударов США по Ирану призвал к деэскалации во избежание «спирали хаоса» в и без того проблемном регионе Ближнего Востока.

    «Я серьезно встревожен сегодняшним применением силы Соединенными Штатами против Ирана. Это опасная эскалация в регионе, который и без того находится на грани, и прямая угроза международному миру и безопасности», – отметил генсек ООН в своем заявлении.

    Гутерреш отметил, что есть нарастающий риск выхода конфликта из–под контроля, что приведет к катастрофическим последствиям для гражданского населения, региона и всего мира.

    «Я призываю государства-члены к деэскалации и выполнению своих обязательств по Уставу ООН и другим нормам международного права. В этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса. Военного решения не существует. Единственный путь вперед – это дипломатия. Единственная надежда – это мир», – призвал он.

    Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. По данным Fox News, США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



    Результаты

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявляла о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    Президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

    СМИ сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого. В своем видеообращении решение президента США нанести удар по ядерным объектам Ирана Нетаньяху назвал «меняющим историю».

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    21 июня 2025, 18:25 • Новости дня
    Водитель доставки сбил восьмилетнего ребенка насмерть в Дзержинске

    В Дзержинске водитель доставки сбил восьмилетнего ребенка насмерть

    Водитель доставки сбил восьмилетнего ребенка насмерть в Дзержинске
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Восьмилетний мальчик погиб после наезда автомобиля доставки в Дзержинске, уголовное дело возбуждено по статье о небезопасных услугах, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.

    Следственное управление СК России по Нижегородской области сообщило, что 20 июня на территории лесного массива в Дзержинске во время спортивных сборов каратистов водитель доставки наехал на восьмилетнего мальчика, передает ТАСС.

    Известно, что ребенок скончался в больнице от полученных травм. Уточняется, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть по неосторожности. МВД региона проинформировало, что водитель задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.

    Ранее боксер из Норильска получил десять лет колонии за смертельное ДТП с девочкой.

    В Омской области пьяный водитель сбил насмерть двухлетнюю девочку.

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    21 июня 2025, 16:03 • Новости дня
    Зеленский не подтвердил побег с Украины вице-премьера Чернышова

    Зеленский заявил, что вице-премьер Украины Чернышов «не сбежал»

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский сообщил, что вице-премьер Алексей Чернышов находится в командировке и по ее завершении должен вернуться на Украину.

    Зеленский заявил, что вице-премьер – министр национального единства Украины Алексей Чернышов находится в служебной командировке и должен вскоре вернуться, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что у Чернышова было два задания – открытие хабов в других странах и проработка вопроса множественного гражданства для украинцев.

    По словам Зеленского, Чернышов выполняет эти поручения и должен вернуться после окончания поездки.

    С 17 июня украинские СМИ распространили информацию, что Чернышов якобы не возвращается на Украину из-за коррупционного скандала. Перед этим НАБУ объявило о раскрытии масштабной коррупционной схемы в строительной сфере и предъявило обвинения пяти бывшим чиновникам министерства, которым ранее руководил Чернышов.

    Ранее на Украине ранее арестовали застройщика Сергея Копистыря, связанного с коррупционной схемой передачи земли в Киеве при участии тогдашнего министра Алексея Чернышова.

    СМИ писали, что вице-премьер Алексей Чернышов и совладелец фирмы «Квартал 95» Тимур Миндич покинули страну, и оба считались «кошельками» Владимира Зеленского.

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    22 июня 2025, 10:09 • Новости дня
    США приготовились к возможному ответу Ирана в течение 48 часов
    США приготовились к возможному ответу Ирана в течение 48 часов
    @ Ken Cedeno/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон готовится к возможному ответному удару Тегерана после атаки на иранские атомные объекты, сообщили неназванные американские чиновники в СМИ.

    Администрация президента США Дональда Трампа готовится к потенциальному ответному удару со стороны Ирана, последующие 48 часов вызывают особую обеспокоенность, сообщили собеседники NBC, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



    Результаты

    Также они отметили, что пока неизвестно, будут целью ответных ударов зарубежные или внутренние объекты.

    Напомним, в ночь на 22 июня США ударили по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран заявил, что оставляет за собой право сопротивляться американской военной агрессии для защиты национальных интересов.

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    21 июня 2025, 17:35 • Новости дня
    Пушков оценил возможность отделения Калифорнии от США

    Пушков заявил о снижении протестных настроений в США и отверг отделение Калифорнии

    Пушков оценил возможность отделения Калифорнии от США
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пока нет реальных перспектив отделения Калифорнии от Соединенных Штатов, волнения в связи с политикой Дональда Трампа ослабнут, сообщил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков на полях ПМЭФ.

    По словам Пушкова, пока нет реальных перспектив отделения Калифорнии от Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что протесты, вызванные действиями президента Дональда Трампа, постепенно ослабеют.

    Пушков отметил, что массовые беспорядки в США стали следствием политики неконтролируемой миграции, а не только инициатив Трампа. Сенатор считает, что накопление большого количества мигрантов, включая нелегальных, особенно из Латинской Америки и стран Ближнего Востока, должно было рано или поздно привести к социальному конфликту.

    Он добавил, что причиной беспорядков могли бы также стать действия преступных групп, межэтнические противоречия или расовые волнения, однако решение о высылке нелегальных мигрантов стало лишь поводом для начала протестов.

    Акции протеста вспыхнули во многих штатах после событий в Лос-Анджелесе 7 июня, когда иммиграционная служба провела рейд против нелегальных мигрантов. Столкновения сопровождались опасениями по поводу возможных сокращений федерального финансирования. Позднее в город были введены подразделения национальной гвардии.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, можно ли считать начавшимся развал США.

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    21 июня 2025, 16:37 • Новости дня
    Союз армян спрогнозировал «печальный» для Пашиняна исход конфликта с церковью
    Союз армян спрогнозировал «печальный» для Пашиняна исход конфликта с церковью
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Союза армян России Ара Абрамян считает, что противостояние с Армянской апостольской церковью может привести к печальным последствиям для армянских властей.

    Абрамян сообщил, что конфликт между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Армянской апостольской церковью может закончиться печально для главы правительства, передает РИА «Новости».

    Ара Абрамян объяснил, что церковь является основой армянского общества, а власти начали действовать вне закона, обесценивая роль церкви. Он считает, что такой конфликт способен обернуться негативными последствиями для правительства, если подобная политика будет продолжаться, поскольку церковь способна объединить армянский народ.

    Абрамян отметил, что преследование бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна связано с его поддержкой церкви на фоне действий Пашиняна. По его словам, Карапетяна обвинили в угрозе государству, однако фактической вины он не видит и считает арест необоснованным. Абрамян также считает, что Пашинян пошел на этот шаг, чтобы показать свою вседозволенность в Армении.

    Президент Союза армян России выразил надежду, что власти Армении поймут необходимость отпустить Карапетяна. Он отметил, что впереди апелляционный суд, где ожидает справедливого решения по этому делу.

    Абрамян добавил, что арест Карапетяна вызвал широкий резонанс в армянской диаспоре по всему миру. Союз армян России подписал письмо в его поддержку, присоединились главы сорока региональных отделений.

    Патриарх Иерусалимский Феофил III высказался в поддержку бизнесмена Самвела Карапетяна, которого в Армении обвиняют в призывах к захвату власти.

    Армянские власти возбудили против Карапетяна уголовное дело и поместили его под стражу.

    Обвинения Карапетяну были предъявлены после того, как он открыто поддержал Армянскую апостольскую церковь, которую критиковал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    Комментарии (6)
    21 июня 2025, 15:48 • Новости дня
    Экс-замминистра Иванова обвинили в новой взятке на 152 млн рублей
    Экс-замминистра Иванова обвинили в новой взятке на 152 млн рублей
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова завели новое дело о взятке, сумма которой превышает 152 млн рублей, связанные с главой «Олимпситистрой».

    В материалах дела говорится, что сумма взятки составила более 152 млн рублей. Речь идет о передаче средств от главы «Олимпситистрой» Александра Фомина, передает ТАСС. В документах отмечается, что дело возбуждено в конце мая текущего года. Также в них указывается, что Иванову вменяется получение взятки в особо крупном размере, а Фомину – дача взятки также в особо крупном размере. При этом Иванову уже предъявили обвинение в получении взятки от Фомина в размере более 1,185 млрд рублей.

    Расследование дела по более крупной взятке планируется завершить летом, после чего материалы направят в суд к осени для рассмотрения по существу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший замминистра обороны Тимур Иванов и другие подозреваемые дела об отмывании средств вывели более 3,92 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». В середине марта Басманный суд Москвы продлил арест Иванову. Сообщалось, что бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов дал показания против Иванова.

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    22 июня 2025, 06:55 • Новости дня
    В Иране заверили в отсутствии утечки радиации после ударов США

    Tекст: Ирма Каплан

    Специалисты-атомщики незамедлительно провели необходимые замеры на предмет возможной утечки радиоактивных веществ после авиаударов США по ядерным объектам Ирана и подтверждают отсутствие угрозы для людей.

    «Центр ядерной безопасности Ирана незамедлительно провел исследование возможного распространения ядерного загрязнения вокруг ядерных объектов. Никаких признаков загрязнения не зарегистрировано. Таким образом, никакой опасности для жителей, проживающих вокруг этих объектов, нет», – приводит агентство IRNA сообщение организации.

    Там добавили, что Организация по атомной энергии Ирана в своем заявлении, подчеркивая беспочвенность некоторых слухов после атак на ядерные объекты.

    «Ложные сообщения и анализы, проводимые неспециалистами и опубликованные ненадежными источниками, не должны быть основанием для суждений и беспокойства», – предупреждают в организации.

    Жителей Ирана призывают проверять информацию и ориентироваться на данные  Организации по атомной энергии Ирана и Центр ядерной безопасности страны.

    Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. По данным Fox News, США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

    СМИ сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого. В своем видеообращении решение президента США нанести удар по ядерным объектам Ирана Нетаньяху назвал «меняющим историю».

    Генсек ООН Антонио Гутерреш призвал «избежать спирали хаоса» на Ближнем Востоке после авиаударов США. А Трамп в обращении к нации назвал Иран «задирой» Ближнего Востока и потребовал «заключить мир».

    По словам советника председателя парламента Ирана Махди Мохаммади, для Ирана нет ничего удивительного в авиаударах США, страна ожидала нападения на ядерный объект в Фордо и провела необходимую эвакуацию.

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