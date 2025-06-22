22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. И объединенная нацизмом Европа в этой страшной, решающей для всего человечества войне, была повержена силой и волей нашего народа.0 комментариев
В результате пожара в девятиэтажном доме на севере Москвы погиб человек
В девятиэтажном доме на северной окраине Москвы вспыхнул пожар, в результате которого погиб один человек и еще двое получили травмы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Как указали в ведомстве, пожар произошел в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома на Учинской улице в Москве. В результате происшествия погиб один человек, еще двое получили травмы, передает РИА «Новости».
Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание и с помощью спасательных устройств эвакуировали с вышележащих этажей двух человек. Кроме того, примерно 20 жителей были выведены из подъезда дома, говорится в сообщении.
На месте продолжают работать восемь сотрудников МЧС, для ликвидации пожара и последствий происшествия привлечены три единицы техники.
Накануне в МЧС России сообщили, что в столице пожарные вывели из задымленного здания 19 человек, среди которых были дети.
В начале июня пожарные спасли 33 человека на крупном пожаре в Москве.