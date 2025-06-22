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Финские пограничники задержали нарушителя границы с Россией
Во вторник вечером Пограничная служба арестовала иностранца по подозрению в незаконном пересечении государственной границы из России в Финляндию по суше, сообщил портал Yle.
Техническое наблюдение выявило пересечение границы и патруль отправился на место происшествия, чтобы арестовать человека, рассказал порталу Yle директор по расследованию нарушений из Пограничной службы Матти Рантанен.
Незаконное пересечение границы было зафиксировано около города Китеэ. Задержание нарушителя прошло мирно. Человек путешествовал один.
Пограничная служба не предоставляет дополнительную информацию о задержанном, поскольку он подал ходатайство о предоставлении убежища в Финляндии.
Началось предварительное расследование по подозрению в нарушении государственной границы.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, литовские правоохранители начали розыск якобы российского гражданина, который мог спрыгнуть с транзитного пассажирского поезда калининградского направления.