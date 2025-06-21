В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.5 комментариев
NI сообщил о трансформации войны с появлением беспилотников
Применение беспилотников в конфликте на Украине стало новым этапом в развитии военного дела, пишет The National Interest.
В публикации отмечается, что дроны начинают играть роль так называемого «четвертого столпа» современной войны, кардинально меняя тактику, оборону и строение армий, как это было после появления танков и самолетов, передает РИА «Новости».
Авторы материала указывают, что дроны FPV стали формой пехоты нового типа.
Отмечается, что НАТО сейчас изучает возможности применения беспилотников в оборонительных целях, тогда как Россия наращивает использование БПЛА и планирует увеличить их роль в будущем.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что в мире начинается игра в империи.